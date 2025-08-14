Каква е ситуацията с бушуващите в страната пожари

П отушени са 150 пожара в страната през изминалото денонощие, трима души са пострадали, съобщиха на сайта ти от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Мъж и жена на 68-годишна възраст са с леки изгаряния след пожар в сграда за производство на стоки за собствено потребление в село Старцево, област Смолян. Сигналът e подаден вчера следобед. Причината за пламването на огъня е късо съединение. Вчера в 17:15 часа в пожарната в Силистра е получен сигнал за горяща газова бутилка. Пострадал е 72-годишен мъж, който е с изгаряния на ръцете първа степен.

При 26 от пожарите в страната има преки материални щети.

Екипите са реагирали на общо 196 сигнала за произшествия. Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са 11 лъжливи повиквания.

Пожар в землището на Угърчин

На дежурство са над 600 пожарни автомобила и още десетки единици техника за борба с пожарите. Това сочат данни в доклада на Министерския съвет, внесен на 31 юли в деловодството на Народното събрание. Той е в изпълнение на решение на Народното събрание за предприемане на мерки за ликвидиране на пожарите, осигуряване на бюджетни средства за подпомагане на пострадалите от пожари, както и за закупуване на необходимите средства за борба с пожарите, прието на 19 юли 2024 г. В него се съдържа конкретна информация за започналите и предстоящи проекти по тази линия.

Към момента в териториалните звена на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на дежурство са 145 пожарни автомобила лек клас, 422 пожарни автомобила среден клас и 43 броя тежък клас. Автомобилите за спасителни дейности са 159, се казва в доклада.

Териториалните звена на пожарната разполагат с три броя мобилен команден пункт и шест броя автомобили за мониторинг на горски пожари. На дежурство са още 57 автоцистерни и водоноски, осем броя булдозери и пет броя багери. Челните товарачи са седем, контейноровозите са 32. Подемните средства като автостълби, автоподемници и автокранове са 54.

По проект има изградена информационна система за ранна детекция на природни пожари, мониторинг и показване на алармени събития в реално време, на обща стойност 1 041 600 лева.

В доклада се отбелязва, че Министерството на отбраната поддържа в готовност 22 броя формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия (ФООПБ), в които участват 440 военнослужещи с 93 единици техника. В Южна България са дислоцирани 15, а в Северна България – седем.

За изпълнение на специални задачи по пожарогасене от въздуха, въоръжените сили разполагат с два вертолета Ми-17 и два вертолета AS 532 „Кугар". Подготвени екипажи за вертолет Ми - 17 са четири, а за вертолет AS 532 „Кугар” - шест. Допълва се, че след допълнителни тренировки и обучение, подготвените екипажи за вертолетите Ми-17 са нараснали до шест броя, а за вертолетите AS 532 „Кугар” са нараснали на седем.

В доклада се отбелязва, че в изпълнение на решение на Министерски съвет от 24.07.2024 г. , с което са отпуснати 1 000 000 лв. по бюджета на Министерството на отбраната за придобиване на подвесна система за гасене на пожари, са закупени 10 нови системи тип Babmi Bucket”.

Изготвят разчети за усилване на формированията при възникване на усложнена обстановка и те да бъдат до 800 военнослужещи, а готовността им за действие да стане 60 минути, вместо 120 минути.

Планира се закупуването на допълнително оборудване за подобряване на оперативните способности на структурите на ГДПБЗН. Инвестициите в модерни средства за гасене, лични предпазни средства и технологии за наблюдение и управление на риска остават приоритет, като се търсят възможности за финансиране както от държавния бюджет, така и по линия на европейски и международни програми, се посочва още в доклада.

Митов: МВР следи в реално време чрез сателити пожарите у нас

Пожарите в Русенско

Директорът на регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Русе комисар Светослав Войчев заяви, че доброволци, горски служители, земеделски производители и фирми оказват голяма помощ на противопожарната служба в Русе при гасене на пожари на огромни площи. Той обясни, че всички осем общини в областта имат доброволни формирования.

"При необходимост те биват привлечени да ни окажат помощ. Специализирани групи за гасене на пожари има в Държавно горско стопанство - Бяла, и Държавно ловно стопанство "Дунав". Там организираме обучения преди настъпване на пожароопасния сезон. На терен винаги в горски територии работим с тези специализирани групи и то много добре", каза Войчев. По думите му всички земеделски производители имат необходимата техника, която може да бъде използвана при нужда.

"Те имат едрогабаритна техника, с която може да се заорава и така да се пресича фронтът на пожара. Има и други фирми, които ни помагат при необходимост - например с булдозери, багери и водоноски", каза още директорът на противопожарната служба в Русе. Той обясни, че през тази година са организирани няколко обучения и на т. нар. "спонтанни доброволци".

"Това са хората, които идват на терен по собствено желание. Разяснили сме им с какви облекла да се включат при гасенето на пожара и как да бъдат подготвени. Те получават задачи, които не застрашават живота им", обясни Войчев. Той посочи, че от началото на година броят на пожарите е сравним с този, регистриран за същия период на миналата година, което е оптимистично.

В Русенско през миналата година са възникнали три пожара в горски територии, при които са унищожени 13 дка широколистна и 85 дка иглолистна гора, и три пожара, засегнали посеви, при които са изгорели осем декара пшеница, пет декара ечемик и два декара други култури.

"Отделно, в региона организираме превантивни мероприятия още от началото на пролетта за предотвратяване на пожари. Срещаме се с кметове, земеделски производители, ловни дружинки и туристически сдружения. Разясняваме какви са правилата и нормативните изисквания за пожарна безопасност", каза още Войчев.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов каза, че съгласно публичния регистър, поддържан от МВР, доброволците на територията на област Русе са 131.

"Навсякъде в региона те са реагирали при кризисни ситуации и са участвали в потушаване на пожари. Наскоро отново имаха ключова роля при овладяването на ситуацията в община Сливо поле и недопускане разрастване на пожар на територията на различни населени места и нанасянето на големи материални щети. Участваха и в овладяването на пожара край русенското село Николово", каза Драганов.

По думите му готовност за реакция има във всички общини от областта, а при нужда и след задействане на съответната процедура през Министерството на отбраната може във всеки момент на денонощието да бъдат осигурени до 15 души личен състав, три-четири високопроходими товарни автомобила и две водоноски, всяка от които е с вместимост от по 1000 литра.

"В състояние сме във всеки момент да активираме и системата BG-ALERT. Непрекъснато сме в контакт с местната власт - както с кметовете, така и с оперативните дежурни. Целта ни е да сведем до минимум времето за реакция в екстремна ситуация", обясни Драганов.

В заповедта на заместник-областния управител на Русе Георги Георгиев от март тази година, с която е обявено началото на пожароопасния сезон в горските територии на Русенска област, се регламентират задълженията на директорите на държавните горски стопанства, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти и на сдружения на ловците, рибарите и туристите, както и на хората, преминаващи или пребиваващи в горските територии.

В пожароопасния сезон, който продължава до края на ноември, се забранява категорично паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Също така изхвърлянето на отпадъци трябва да бъде само на определените за целта места. В заповедта на Георгиев особено внимание е обърнато на направата на нови и поддържането на стари просеки и минерализовани ивици, както и на контрола по създаване и поддържане на такива около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове.

Заместник-областният управител на Русе настоява също за почистване на сухите треви покрай жп линиите и пътищата, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в най-рисковите територии.

Георгиев е поискал и осъществяване на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях. Съгласно заповедта през пожароопасния сезон държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, дирекциите на природните паркове и общинските горски предприятия трябва да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал.

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

Каква е ситуацията с пожарите в област Хасково

До 15 август важи забраната на областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова за косене на трева и машинното почистване на площи, балирането и извозването на по-рано балирани сено и слама. Като превенция в заповедта на д-р Здравкова са разписани още забрани за палене на огън на открито, особено във ветровито време.

Заповедта беше издадена на 23 юли, след като в Тополовградско беше обявено и частично бедствено положение. Извънредната ситуация за територията на землището на село Орлов дол бе въведена заради голям пожар, труден за овладяване заради засушаването и високите температури.

През последните седмици регионът на Хасково беше сред най-засегнатите от пожари в страната. В Сакар, на територията на Тополовградско и Свиленградско, горя денонощия, като след огъня останаха над 60 хиляди декара изпепелени горски масиви и земеделски площи.

Огънят стигна опасно близо и до населени места и се наложи временна евакуация на обитателите на Дома за възрастни с психични разстройства в тополовградското село Радовец, а областният управител задейства BG-Alert за готовност за евакуация на жители на Радовец и на съседното Устрем, както и на свиленградското Студена. Заради тежката ситуация се наложи и помощ от въздуха. Стихията погълна и няколко селскостопански постройки, а фермер от Студена загуби в огъня 21-а крави от стопанството си.

Заедно с пожарникарите в битката с огъня бяха и членовете на доброволните формирования от Тополовград, Свиленград и Хасково.

Тежката ситуация в региона продължи през август в Харманлийско и Хасковско. Пожарът до хасковските села Елена и Момино провери готовността на властите за бърза реакция и задействане на Общинския план за защита при бедствия в частта му действия при пожари. Чрез него заместник - кметът на Хасково ангажира целият наличен състав на Общинско предприятие „Общинско лесничейство“, на Държавно горско стопанство - Хасково. Местната власт показа готовност и за бързо и навременно осигуряване на водоноска за гасаческите екипи.

След овладяване на ситуация и в Харманлийско, от пресцентъра на община Харманли съобщиха при запитване на БТА, че във връзка с необходимостта от повишаване на готовността за реакция при пожари, със заповед на кмета Мария Киркова се сформира местно Доброволно формирование. Подадени са вече 11 заявления от граждани, желаещи да се включат като доброволци.

Предстои да бъде определен и ръководител на формированието. След окончателното сформиране на състава, за участниците ще бъдат организирани инструктажи, обучения и съвместни дейности с органите на Пожарна безопасност и защита на населението. Структурата е първата подобна, която ще действа на територията на Община Харманли.

От пресцентъра на областната управа на Хасково съобщиха, че по инициатива на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН )– Хасково, с координацията на областния управител д-р Стефка Здравкова, са сформирани екипи за превенция от възникване и разпространение на пожари. На територията на региона работят 57 екипи, от които 30 от ОД МВР – Хасково. Съвместно с тях са ангажирани общински служители, 22 екипи на пожарните служби и пет групи на горските стопанства. Извършват се обходи, следи се за спазването на противопожарните мерки. Наблюдават се населени места и рискови територии - земеделски земи, горски масиви, пасища, крайпътни площи и сервитути около далекопроводната мрежа.

Превантивно се проверяват и съмнителни лица. По места са организирани и беседи с местните с цел превенция.

Пожар край Свиленград, затвориха АМ "Марица"

21 дни огън в Пирин - борбата с пожарите продължава

Два хеликоптера са на терен и подпомагат усилията на огнеборците за овладяването на пожара в Пирин. Това каза директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) в Благоевград комисар Валентин Василев. Той съобщи, че вчера няма развитие на пожара по периметър, което по думите му е много добре. Положителен факт е, че не е имало и върхово горене. Работим и на двете огнища, които имаме, над Илинденци, община Струмяни, и над село Плоски, община Сандански. Екипите остават същия брой. На място са 15 служители от Национален парк "Пирин", 70 пожарникари около 50 служители на горски стопанства в региона и около 20 военнослужещи, съобщи директорът на РДПБЗН.

Съдят за тероризъм двамата задържани за палежи в страната

Горският пожар в Кърджалийско

Голям пожар гори над Кърджали между селата Дъждовница, Ридово и Снежинка. Огънят пламнал в сряда следобед и към момента вече е обхванал площ от около 500 декара, пише NOVA .

Пламъците са засегнали смесена гора, треви, храсти и горска постеля, като на моменти горели върхово, което затруднява овладяването им. На терен работят близо 30 пожарникари с 6 пожарни автомобила, 10 горски служители, както и тежка техника за проправяне на просеки.

По информация на властите няма опасност за населени места. Причините за възникването на пожара се изясняват.