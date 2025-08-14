България

Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране

По случая има задържан

14 август 2025, 08:04
Внимание, шофьори! Временно ограничение по АМ

Пожар в защитена местност край Тутракан

След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за задържани

Арестуваха мъж от Пловдив за терористичната заплаха към самолета до Лондон

Обвиниха адвокатски сътрудник за имотни измами и принуда

Какви са обществените нагласи за еврото в България

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

Т аксиметров шофьор в Шумен твърди, че е жестоко пребит посред бял ден след скандал за паркиране на стоянка за таксита. Пострадалият твърди, че нападателите са го преследвали с няколко автомобила, пръснали му лютив спрей в лицето, нанасяли удари и счупили телефона му. Мъжът е претърпял операция във варненска болница, предаде NOVA.

44-годишен шуменец е задържан, а полицията издирва и други съпричастни.

Съпругата на пребития шофьор разказа подробности за случая. „Това става в понеделник в по-ранните часове на стоянка за таксита. Съпругът ми на заден искал да паркира, но в този момент са идвали отзад коли и той изчакал да минат. През това време друга кола спряла на мястото и шофьорът отишъл да си купува банички. Връщайки се, започнал да вика: „Дърпай си колата веднага”. Съпругът ми го попитал не вижда ли, че това е стоянка за таксита. Този човек станал още по-агресивен, започнал да го псува” , разказа Айлин Саид. На място идват още двама негови колеги, но съпругът ѝ пак получил и ритник в корема. В този момент получил поръчка и тръгнал.

По обед пред детска градина в града е пресрещнат от няколко коли и няколко мъже с униформи, които го пребили, твърди съпругата му. „Получил е над 20 удара, счупили са дисплея на колата му, а в лицето му са изпразнили почти целия спрей. Оставили са го в безпомощно състояние и са избягали. Клиентката също е избягала от страх”, разказва Айлин. Според нея нападателите са били над 7-8 човека.

Полицията в Шумен работи по случая. 

Източник: NOVA    
Таксиметров шофьор Побой Шумен Спор за паркиране Лютив спрей Полицейско разследване Задържане Таксистоянка Преследване Множество нападатели
Брутално нападение в Шумен: Таксиметров шофьор твърди, че е пребит след спор за паркиране

Последни новини

<p>САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия</p>

Преди срещата в Аляска: САЩ временно вдигат някои санкции срещу Русия

Свят Преди 11 минути

Паузата ще остане в сила до 20 август

<p>Кадри показват преобръщането на училищен автобус в Тексас</p>

Катастрофа с училищен автобус в Тексас, има ранени деца

Свят Преди 17 минути

В автобуса е имало 42 деца

<p>Този план ще бъде осъществен, тъй като е &quot;последният пирон в ковчега&quot;</p>

"Смъртоносен удар": Израелски министър утвърди нов план за Западния бряг

Свят Преди 1 час

"Планът ще погребе идеята за палестинска държава", каза министърът

<p>Откриват вертолетно летище в болница в Кърджали</p>

Откриват вертолетно летище в болница "Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали

България Преди 1 час

Летището ще бъде открито от министъра на здравеопазването Силви Кирилов

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Може ли Украйна да бъде принудена да се откаже от територии?

Свят Преди 1 час

Още през април американският президент Доналд Тръмп обяви, че с Русия до голяма степен имат единодушие за постигане на мирно споразумение

Тревожен ръст на насилствените връзки сред тийнейджърите

Тревожен ръст на насилствените връзки сред тийнейджърите

Свят Преди 1 час

Внимание! Тази статия съдържа препратки към задушаване, манипулативен контрол и домашно насилие

Как Путин кара ученици да разработват дронове

Как Путин кара ученици да разработват дронове

Свят Преди 1 час

Разследванията на независими журналисти сочат, че руски ученици се използват за разработката и производството на дронове

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

Ледниците се топят, вулканите се будят: Как климатичните промени може да предизвикат експлозивни изригвания по света

Любопитно Преди 1 час

Това е заключението на проучване на шест вулкана в чилийските Анди

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Убийство в Газа: Защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Свят Преди 1 час

През юли ООН заяви, че е дълбокo загрижена зa Анас ал Шариф, "последния оцелял журналист от "Ал Джазира" в Северна Газа"

Apple засилва фокуса си върху умните домове с нов план

Apple засилва фокуса си върху умните домове с нов план

Технологии Преди 2 часа

Той включва говорители, аксесоари и дори роботи

Пожар в землището на Угърчин

Пожар в землището на Угърчин

България Преди 9 часа

На място са пет екипа на пожарната, много доброволци, помагат и земеделски производители с техника

Родилното отделение в Перник възобнови работата си

Родилното отделение в Перник възобнови работата си

България Преди 9 часа

През юли отделението временно преустанови дейност

Апелативният съд разреши на Тръмп да ореже USAID

Апелативният съд разреши на Тръмп да ореже USAID

Свят Преди 10 часа

След встъпването си в длъжност през януари Тръмп замрази милиарди долари от разходите за чуждестранна помощ

Пожар погълна над 50 декара гора край Кърджали

Пожар погълна над 50 декара гора край Кърджали

България Преди 11 часа

От полицията заявиха, че няма опасност за населението

Вучич не може да се кандидатира за президент повече

Вучич не може да се кандидатира за президент повече

Свят Преди 13 часа

Той посочи, че и през ум не му минава да променя конституцията

Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени

Тайфун удари Тайван - изчезнал, десетки ранени

Свят Преди 13 часа

Проливните дъждове заплашват да нанесат още по-големи щети

Всичко от днес

