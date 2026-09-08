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Иран твърди, че е заловил американски подводен дрон

Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че е заловен високотехнологичен апарат за разузнаване в блокирания от Техеран стратегически пролив

Стела Христова Стела Христова

8 септември 2026, 20:26
Иран твърди, че е заловил американски подводен дрон
Източник: БТА/АР

К орпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е пленил американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток. Ислямската република държи блокиран пролива от началото на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

КГИР заяви, че днес на разсъмване е "пленил един от най‑съвременните подводни дронове на американската армия при входа на Ормузкия проток", според комюнике, разпространено от държавната телевизия.

"Изображения на подводния апарат ще бъдат предоставени в следващите часове", добавя комюникето.

Според иранските медии този подводен апарат се използва за мисии по "разузнаване и наблюдение на морското дъно, инспекция на подводни кабели и тръбопроводи, картографиране на морското дъно и откриване на мини".

Стратегическият Ормузки проток, през който преди войната преминаваше една пета от световните въглеводороди, е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари след израелско‑американски удари по Иран. В отговор САЩ блокираха иранските пристанища.

Иран изисква корабите да получават разрешение, за да преминат през протока, уверявайки, че няма да има връщане към режима на свободна навигация, който съществуваше преди войната. Той се стреми също да наложи такси за обслужване на корабите, преминаващи през протока – мярка, категорично отхвърляна от Вашингтон и няколко държави от региона.

Редактор: Стела Христова
Източник: Асен Георгиев/БТА    
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