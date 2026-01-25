Столична община: Продължава сметосъбирането в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин"

С толичната община (СО) продължава с интензивните дейности по сметосъбиране и извозване на отпадъци в районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“, като и днес на терен се работи с фокус върху вътрешноквартални улици и тези с масов градски транспорт. Това съобщава пресцентърът на СО.

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

В район „Слатина“на терен са четири камиона, които обслужват зоните около „Летище София“, ВТУ „Тодор Каблешков“, Министерство на външните работи, „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“, ул. „Борис Христов“ и ул. „Гео Милев“. Продължава почистването на големите улици с масов градски транспорт в кв. „Редута“, карето между улиците „Калиманци“, „Ат. Узунов“, „Гълъбец“ и бул. „Ситняково“, както и карето, ограничено от „Цариградско шосе“, ул. „Ал. Жендов“, ул. „Хр. Чернопеев“ и „Шипченски проход“, включително зоната на БАН.

Екипи от четири столични района помагат за почистването в "Люлин" и "Красно село"

На камионите са възложени също почистването на улиците „Иван Димитрив – Куклата“, „Мирково“ и „Коста Лулчев“ в участъка между бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“ и ул. „Едисон“, както и на кв. „Христо Смирненски“ – ул. „Корал“, ул. „Роглец“, ул. „Кривина“ и останалата част на жилищния комплекс, включително района около „590 улица“. Освен това се работи в ж.к. „Яворов“, улиците „Румен Войвода“, „Поп Харитон“ и „Околчица“, както и в кв. „Христо Ботев“.

Четири камиона в „Подуяне“ продължават почистването на карето между ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“ и бул. „Ботевградско шосе“, карето на кв. „Хаджи Димитър“ между улиците „Васил Кънчев“, „Резбарска“, „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“, както и повторното обслужване на кв. „Стефан Караджа“. Работи се още по карето между улиците „Макгахан“, „Резбарска“ и района на моста Чавдар, прилежащото каре между улиците „Железни врата“, „Ботевградско шосе“ и ул. „Витиня“, както и ул. „Теофил Ганев“ и локалните платна на бул. „Ботевградско шосе“ с прилежащите малки улички.

През уикенда в „Люлин“ на терен работят осем камиона, които обслужват всички микрорайони, включително кв. „Филиповци“, се казва в информацията. Ще се покриват както улиците с масов градски транспорт, така и улиците с обществено значение и вътрешнокварталната мрежа.