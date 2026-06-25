Криминален психолог за случая Угърчин: Рецидивистите не се поправят в затвора

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Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите и какво се знае до момента

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К риминалният психолог и бивш директор на Академията на МВР доц. Неделчо Стойчев коментира трагедията в общежитие в Угърчин, при която загинаха трима души в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„Това убийство потвърждава, че хората, които са рецидивисти в престъпността, не могат да бъдат поправени в затвора, тъй като ядрото на личността остава устойчиво през целия живот“, заяви Стойчев.

Той обясни, че характерни черти при подобни извършители са липсата на чувствителност и емпатия, както и силно изразената импулсивност. По думите му почти всички насилници са били жертва на някаква форма на насилие в ранното си детство, което оставя траен отпечатък върху развитието на личността им.

Коментирайки криминалното минало на задържания, който според разследването е извършвал кражби и е излязъл от затвора само дни преди трагедията, Стойчев посочи, че между извършителите на кражби и убийства има много сходства.

„Няма статистически значими различия в личностните характеристики на хората, които извършват кражби и убийства. При убийците обикновено има по-продължителни травматични преживявания и липса на социална подкрепа, а при крадците – готовност да проявят агресия към хора, които не са им направили нищо, за да придобият материални облаги. Но по почти всички останали показатели те имат сходни характеристики“, каза той.

Криминалният психолог отбеляза още, че общественият фокус често е насочен към извършителите на престъпленията, а не към жертвите и последиците за обществото. Според него са необходими по-строги наказания и по-ефективни механизми за ограничаване на рецидивната престъпност.

В същото време журналиста от „Телеграф“ Захари Белчев разкри допълнителни подробности по случая, като посочи, че починалите момичета били популярни в социалните мрежи и се занимавали с предоставяне на сексуални услуги в София.

В ефира на предаването Белчев заяви, че според събраната до момента информация мотивът за престъплението вероятно е свързан с финансови интереси.

„18-годишното момиче изведнъж започва да прави много пари и целият спор е за тях. Явно нейният приятел е искал да се възползва от тези средства, както и мъжът, който наскоро е излязъл от затвора“, коментира журналистът.

„Най-страшното е, че 16-годишното момиче също се е занимавало с такъв тип дейности. Самата тя се е рекламирала в социалните мрежи с това, което прави“, посочи Белчев.