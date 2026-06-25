Историческо откритие: Марсоходът на НАСА откри потенциални следи от древен живот на Марс

У чените от НАСА са на прага на едно от най-великите открития в човешката история. Роувърът „Пърсивиърънс“ (Perseverance), който изследва повърхността на Червената планета, е засякъл вълнуващи химически и геоложки структури, които биха могли да бъдат първите реални доказателства за съществуването на древен микробен живот на Марс, пише The Guardian.

Вълнуващото съобщение беше направено след анализ на данни от марсианския кратер Езеро – пресъхнало преди милиарди години езеро, където марсоходът активно сондира земята. Роувърът е изследвал завладяваща скала с формата на стрела, в която уредите са открили органични съединения, както и специфични петна, наподобяващи леопардова шарка. На Земята точно такъв тип химически реакции и образувания в скалите често са директен резултат от жизнената дейност на микроби.

Пробивът в кратера Езеро

Откритата скала, която учените веднага кръстиха с бойното име „Водопадът Чеява“ (Cheyava Falls), съдържа следи, които силно вълнуват астробиолозите. Според първичните анализи, извършени от инструментите на борда на марсохода, в скалата има зони с железен фосфат, които силно напомнят за дейността на земни бактерии, произвеждащи енергия от химически процеси в подобна среда.

„Тези петна са огромна изненада. На Земята подобни характеристики в скалите се образуват, когато микроби използват органичната материя като източник на енергия“, обяснява Дейвид Фланъри, член на научния екип на мисията от Технологичния университет в Куинсланд.

Освен това скалата е прорязана от вени от калциев сулфат, което е неоспоримо доказателство, че през нея някога е текла вода – ключовата съставка за появата на живот.

Радост, но с едно науум

Въпреки огромния ентусиазъм, учените от НАСА остават предпазливи. Те подчертават, че откритите структури и органични молекули все още не са „категорично доказателство“ за извънземен живот. Напълно възможно е тези специфични петна и химически съединения да са се образували чрез небиологични (чисто геоложки и вулканични) процеси, без намесата на каквито и да е живи организми.

Проблемът е, че инструментите на „Пърсивиърънс“ са достигнали лимита на своите възможности на място. За да се каже със 100% сигурност дали в пробите има фосилизирани марсиански микроби, скалата трябва да бъде доставена на Земята.

Следваща стъпка: Мисия за връщане на пробите

Скалата вече е сондирана, а ценната проба е запечатана в една от специалните титаниеви тръби на марсохода. Сега всичко зависи от бъдещата мисия на НАСА и Европейската космическа агенция за връщане на марсиански проби (Mars Sample Return).

Само в условията на най-модерните земни лаборатории, с помощта на мощни електронни микроскопи и детайлни анализи, човечеството ще може да получи окончателен отговор на вечния въпрос: Сами ли сме във Вселената? Дотогава Марс остава по-интригуващ от всякога, пазейки тайните на своето далечно, вероятно много по-зелено и мокро минало.