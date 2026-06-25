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Пророчество за НЛО на мача Бразилия–Шотландия взриви мрежата, летището в Маями се включи

Докато Бразилия показваше извънземен футбол срещу Шотландия за победата с 3:0 в Маями, социалните мрежи бяха залети от прогноза на ясновидката Во Бахиана за истинско нашествие на НЛО на стадиона. В шегата се включи дори летището в града

Стела Христова Стела Христова

25 юни 2026, 11:09
Пророчество за НЛО на мача Бразилия–Шотландия взриви мрежата, летището в Маями се включи
Източник: БГНЕС/VESTI

С ветовното първенство по футбол през 2026 г. става все по-добро и по-вълнуващо – както на терена, така и извън него.

На зеления килим Бразилия разгроми Шотландия с 3:0 и си подсигури първото място в Група С. Най-важната новина за „Селесао“ обаче бе дългоочакваното завръщането в игра на суперзвездата Неймар, който очевидно е превъзмогнал здравословните си проблеми и влезе като резерва в 76-ата минута.

Петкратните световни шампиони нямаха никакви затруднения, въпреки че трябваше да се справят без контузения Рафиня. Той бе заменен от 19-годишния талант Раян – първият тийнейджър, започнал като титуляр за тима на световни финали от времето на Маркос Антонио през далечната 1970 г. Именно Раян асистира на Винисиус Жуниор за откриващия гол в 7-ата минута. Нападателят на Реал Мадрид удвои в добавеното време на първата част след пас на Бруно Гимараеш, а крайното 3:0 оформи Матеуш Куня в 60-ата минута.

И докато на терена бразилците изглеждаха като отбор от друга планета, в навечерието на срещата социалните мрежи бяха окупирани от странно, но изключително популярно предсказание за... реално нашествие на извънземни по време на мача в Маями.

  • Космически кораби и Рептили на стадиона

Пророчеството дойде от популярната бразилска ясновидка Во Бахиана, която има над 24,4 милиона последователи в Instagram. Нейното емоционално и сълзливо видео буквално обиколи света през последните дни. Спиритуалистката предупреди, че двубоят ще бъде прекъснат от пълномащабно извънземно нашествие.

Според думите ѝ, хаосът трябвало да започне спускането на множество космически кораби над стадиона в Маями, последвано от отвличането на хиляди фенове и футболисти на живо по телевизията.

„Отново сънувах извънземни, нахлуващи на футболното игрище в Маями. Ясно видях как играчите биват отвеждани от първия пристигнал кораб. Видях толкова много писъци, плач, сълзи и страдание. Ужасена съм, защото сънувам този ярък сън за втори път този месец“, разказа през сълзи Бахиана.

Тя допълни, че над стадиона щял да се появи огромен кораб-майка с гигантски механични ръце за събиране на хора, както и втори съд, пренасящ раса от „влечугоподобни“ (Рептили).

Въпреки че по-голямата част от аудиторията прие думите ѝ с ирония, милиони нейни верни последователи в Бразилия се разтревожиха сериозно. Те припомниха, че в миналото Бахиана правилно е прогнозирала смъртоносните наводнения в Рио Гранде до Сул. Видеото ѝ бързо стана вайръл, достигайки до 144 страни и превеждайки се на 28 езика.

Часове преди мача, по време на живо предаване, ясновидката леко смекчи прогнозата: „Повечето от сънищата ми се сбъдват, но може би събитието няма да се развие до последния детайл. Може би корабът просто ще се появи, без да отвлича играчите.“ Тя също така предупреди онлайн критиците си, че ще съди за клевета всеки, който прекали с подигравките.

  • Летището в Маями се включи в играта с ИИ

Истерията стана толкова голяма, че социалните мрежи бяха заляти от забавни колажи, генерирани от изкуствен интелект (ИИ), показващи летящи чинии над футболния стадион.

В шегата неочаквано се включи и Международното летище в Маями (MIA). На официалния си профил те споделиха забавно ИИ изображение на извънземен кораб, кацащ на пистата, и написаха:

„Федералната авиационна администрация (FAA) току-що издаде официално ограничение за въздушното пространство около стадиона за мача Шотландия – Бразилия тази вечер поради съобщения за... необичайна въздушна активност в региона“.

За да няма паника, от летището изрично уточниха, че става дума за хумор, поставяйки хаштаг #Parody.

В крайна сметка мачът завърши в пълните си 90 минути без никакви космически инциденти. Рептилите така и не направиха своя дебют в световния спортен ефир, а единственото „извънземно“ в Маями се оказа бляскавата игра на петкратните световни шампиони от Бразилия.

И все пак, интересът към темата за НЛО е в пика си в световен мащаб през последните години, след като правителството на САЩ разсекрети редица файлове за необясними въздушни феномени.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.hola.com    
извънземни Световно първенство Во Бахиана Маями НЛО футбол масова психоза изкуствен интелект
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