Слънце, последвано от бури: Ето къде времето ще се развали в четвъртък

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С лънчево утро и бурни следобеди ни очакват в четвъртък, като в планините и Източна България се очакват кратки валежи с гръмотевици. Истинското лято обаче се завръща точно навреме за уикенда, когато температурите ще скочат до 35°, въпреки че в петък на места има сериозен риск от градушки.

През нощта предимно ясно ще бъде над Източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост.

В четвъртък преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София – около 28°. Атмосферното налягане е и ще остане малко по-високо от средното за месеца.

Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 25 юни Източник: НИМХ

Над планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.

По Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 50 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Луната в София залязва в 2 ч. и 18 мин. и изгрява в 17 ч. и 24 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.

В петък ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.

В събота ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над планините, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб от север. Температурите ще са с градус-два по-високи.