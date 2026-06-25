България

Слънце, последвано от бури: Ето къде времето ще се развали в четвъртък

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Надежда Неменски Надежда Неменски

Обновена преди 1 минута / 25 юни 2026, 06:25
Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите и какво се знае до момента

Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите и какво се знае до момента
Здравната комисия изслушва д-р Асен Меджидиев за поста подуправител на НЗОК

Здравната комисия изслушва д-р Асен Меджидиев за поста подуправител на НЗОК
Сивата икономика в България е 34,6% от БВП, Бюджет 2026 залага на е-фактуриране

Сивата икономика в България е 34,6% от БВП, Бюджет 2026 залага на е-фактуриране
Две деца от школата на Славия са загинали на

Две деца от школата на Славия са загинали на "Тракия", отивали на турнир

"Пълна катастрофа": Първи политически реакции след представянето на Бюджет 2026
Гълъб Донев представя Бюджет 2026: Кабинетът цели дефицит от 5,7% догодина и под 3% през 2028 г.

Гълъб Донев представя Бюджет 2026: Кабинетът цели дефицит от 5,7% догодина и под 3% през 2028 г.
Задържаният за тройното убийство в Угърчин правил опит да заличава следи

Задържаният за тройното убийство в Угърчин правил опит да заличава следи
Повишават социалната пенсия за старост от 1 юли

Повишават социалната пенсия за старост от 1 юли

С лънчево утро и бурни следобеди ни очакват в четвъртък, като в планините и Източна България се очакват кратки валежи с гръмотевици. Истинското лято обаче се завръща точно навреме за уикенда, когато температурите ще скочат до 35°, въпреки че в петък на места има сериозен риск от градушки.

През нощта предимно ясно ще бъде над Източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. 

В четвъртък преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София – около 28°. Атмосферното налягане е и ще остане малко по-високо от средното за месеца.

Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 25 юни
Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 25 юни Източник: НИМХ

Над планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.

По Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 50 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Луната в София залязва в 2 ч. и 18 мин. и изгрява в 17 ч. и 24 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.

В петък ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.

В събота ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над планините, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб от север. Температурите ще са с градус-два по-високи.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
времето прогноза валежи гръмотевици температури градушка слънчево Черноморие планини лято
Последвайте ни
Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите и какво се знае до момента

Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите и какво се знае до момента

Две последователни земетресения разтърсиха Венецуела, предупреждават за мащабни разрушения

Две последователни земетресения разтърсиха Венецуела, предупреждават за мащабни разрушения

6,9 по рихтер разлюля Япония

6,9 по рихтер разлюля Япония

25 юни: Клането в Кочани, което взриви мира на Балканите

25 юни: Клането в Кочани, което взриви мира на Балканите

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Пазарът на хуманоидни роботи ще достигне $5 трилион

Пазарът на хуманоидни роботи ще достигне $5 трилион

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 1 ден
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 23 часа
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 1 ден
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Истинската Гърция без тълпите: 5 тайни града, които са по-добри от скъпите острови

Истинската Гърция без тълпите: 5 тайни града, които са по-добри от скъпите острови

Любопитно Преди 48 минути

От спокойствието на древните византийски цитадели до автентичния чар на рибарските пристанища – тези пет континентални гръцки града пазят уникална атмосфера. Те предлагат тюркоазено море и уединение, далеч от прехвалените и пренаселени острови

След 98 заседания: Нетаняху приключи с даването на показания по делото за корупция срещу него

След 98 заседания: Нетаняху приключи с даването на показания по делото за корупция срещу него

Свят Преди 8 часа

Процесът срещу израелския премиер навлиза в нов етап на фона на политическо напрежение в страната

<p>Жегите се превръщат в смъртоносен убиец, предупреди СЗО</p>

СЗО предупреди: Екстремните горещини са нарастваща заплаха за здравето

Свят Преди 10 часа

Според организацията около 500 000 души по света умират всяка година по причини, свързани с жегите

<p>Дете се удави в басейн на хотел в Ахелой</p>

Дете от украински лагер се удави в хотелски басейн в Ахелой

България Преди 10 часа

По непотвърдена информация децата са играели на игра кой ще издържи по-дълго под вода

Зеленски: Релейни станции в Беларус, използвани от Русия за атаки с дронове, са спрели работа

Зеленски: Релейни станции в Беларус, използвани от Русия за атаки с дронове, са спрели работа

Свят Преди 10 часа

Украинският президент заяви, че съоръженията са спрели да работят дни след предупреждение към Александър Лукашенко да ги премахне от гранични с Украйна региони

МВнР: Не сме разпространявали дипломатическа нота за близки на официален представител на РСМ

МВнР: Не сме разпространявали дипломатическа нота за близки на официален представител на РСМ

България Преди 10 часа

Повод за напрежението стана изявление на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски за информация относно членове на семейството на Християн Мицкоски

<p>Жегите в Италия взеха четири жертви</p>

Горещата вълна в Италия взе четири жертви, червен код е обявен в 16 града

Свят Преди 11 часа

Сред жертвите са фермери, бездомник в Неапол и мъж в Ломбардия, а предупрежденията за опасни жеги обхващат Рим, Милано, Торино и Флоренция

<p>Вила, амфитеатър и тунел за бягство -&nbsp;продадоха имението на Берлускони</p>

Продадоха имението на Берлускони в Сардиния - купувачът е шейх от Катар

Свят Преди 11 часа

Имотът на покойния италиански премиер е купен от компания, свързана с управляващата династия в Катар

Израел: САЩ не са искали изтегляне на войските ни от Ливан

Израел: САЩ не са искали изтегляне на войските ни от Ливан

Свят Преди 11 часа

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че Тел Авив няма да се оттегли и ще остане, за да защитава северната част на страната.

<p>Арестуваха олимпийска ски легенда за притежание на халюциногенни гъби&nbsp;</p>

Арестуваха Боде Милър за притежание на халюциногенни гъби в САЩ

Свят Преди 11 часа

Бившият американски скиор е обвинен в притежание на контролирано вещество и принадлежности за употреба на наркотици

От 5-6 метра височина: 12-годишно момиче падна в шахта в София

От 5-6 метра височина: 12-годишно момиче падна в шахта в София

България Преди 12 часа

На място са изпратени екипи на полиция, пожарна и Спешна помощ

AI Search поставя нов въпрос пред бизнеса: Кой заслужава да бъде видим?

AI Search поставя нов въпрос пред бизнеса: Кой заслужава да бъде видим?

Любопитно Преди 13 часа

Какво е състоянието на едно от пострадалите момчета при тежка катастрофа в Горна Оряховица?

Какво е състоянието на едно от пострадалите момчета при тежка катастрофа в Горна Оряховица?

България Преди 13 часа

Другото пострадало момче - на 15 г., остава настанено в Детската реанимация на лечебното заведение

Родилка на 17 години беше превозена с медицински хеликоптер

Родилка на 17 години беше превозена с медицински хеликоптер

България Преди 13 часа

Младата майка е в тежко състояние

<p>&bdquo;Духът на Анкоридж&ldquo; още е жив: Москва напомни за сделката с Вашингтон</p>

Лавров: Русия остава ангажирана с договореностите между Путин и Тръмп за Украйна

Свят Преди 14 часа

Москва няма да приема временни решения и няма да се поддава на ултиматуми, заяви руският външен министър

ПП обвини ГЕРБ за „Баба Алино“, Емил Радев отхвърли твърденията

ПП обвини ГЕРБ за „Баба Алино“, Емил Радев отхвърли твърденията

България Преди 14 часа

Евродепутатът посочи, че ще заведе дело заради твърденията, свързващи семейството му със скандала във Варна

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

Предстои период с уморителни жеги

sinoptik.bg
1

Опасни жеги в Европа

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 25 юни, четвъртък

Edna.bg

Ново международно признание за Георги Господинов

Edna.bg

Треньорът пое вината за отпадането на Южна Корея

Gong.bg

Неймар: Ако се обединим, имаме голям шанс да спечелим титлата

Gong.bg

Данъци върху жилищата по света: Как различните държави облагат недвижимата собственост

Nova.bg

Земетресение с магнитуд 7,5 във Венецуела. Срутени са множество сгради, има загинали и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg