Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно гласуване в НС

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П ромените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно разглеждане в пленарната зала на Народното събрание. Според предварителния дневен ред депутатите ще обсъдят на второ четене текстове, които предвиждат съществени изменения в работата на Висшия съдебен съвет (ВСС) и в правилата за управление на съдебната система.

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Една от основните промени е свързана с ограничаване на правомощията на ВСС след изтичането на неговия мандат. Според предложените текстове кадровият орган няма да може да назначава административни ръководители в съдебната власт, когато продължава да функционира след изтичането на законово определения му мандат.

Предвиждат се и нови изисквания към кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Според законопроекта магистрати, които през последните пет години са заемали длъжността главен прокурор, председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или са били техни заместници, няма да могат да бъдат избирани за членове на съвета. Ограничението ще важи и за магистрати, които временно са изпълнявали тези функции.

Какви промени предлагат в Закона за съдебната власт

Сред текстовете е и разширяване на правомощията на министъра на правосъдието. Предлага се той да получи право да обжалва решенията на Пленума на ВСС и на двете му колегии. Жалбата обаче няма да спира изпълнението на съответното решение, освен ако съдът не разпореди друго.

Промените са част от по-широкия процес на реформи в съдебната система, който се обсъжда през последните години. Темата за статута и правомощията на Висшия съдебен съвет е сред най-дискутираните въпроси както в професионалните среди, така и в политическия дебат.

Настоящият състав на ВСС е с изтекъл мандат от години, но продължава да изпълнява функциите си до избора на нов съвет. Именно това породи редица спорове относно обхвата на правомощията му и възможността да взема ключови кадрови решения, включително назначения на председатели на съдилища, административни ръководители на прокуратури и други висши магистрати.

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Поддръжниците на законовите промени посочват, че те целят да ограничат възможността орган с изтекъл мандат да взема дългосрочни кадрови решения за съдебната система. Според вносителите новите текстове са насочени към укрепване на доверието в институциите и гарантиране на по-голяма прозрачност при кадровите процедури.

Очаква се дебатите в пленарната зала да бъдат сред най-важните за съдебната реформа през настоящата парламентарна сесия.

След окончателното приемане на текстовете те трябва да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“, за да влязат в сила.