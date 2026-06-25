Здравната комисия изслушва д-р Асен Меджидиев за поста подуправител на НЗОК

Гълъб Донев представя Бюджет 2026: Кабинетът цели дефицит от 5,7% догодина и под 3% през 2028 г.

Две деца от школата на Славия са загинали на "Тракия", отивали на турнир

Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите и какво се знае до момента

П арламентарната комисия по здравеопазване ще проведе изслушване на д-р Асен Меджидиев, който е единственият кандидат за поста подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Процедурата по избора беше открита по спешност, след като управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски и неговият заместник проф. Момчил Мавров подадоха оставки. Въпреки това Народното събрание все още не е гласувало освобождаването им от длъжност, което създаде необичайна ситуация, при която процедурата по избор на нов член на ръководството върви паралелно с очакваното разглеждане на оставките.

"Прогресивна България" номинира Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

Д-р Асен Меджидиев е добре познато име в здравния сектор. Той беше служебен министър на здравеопазването в кабинета на Гълъб Донев и дълги години е заемал ръководни позиции в Българския лекарски съюз. Кариерата му е свързана както с практическата медицина, така и с управлението на здравната система.

По време на изслушването кандидатът ще представи своята концепция за работа и приоритетите си за развитието на Националната здравноосигурителна каса. Народните представители ще имат възможност да зададат въпроси, свързани с финансовата стабилност на институцията, контрола върху разходите за здравни дейности и лекарствени продукти, както и взаимодействието между НЗОК, лечебните заведения и пациентските организации.

След изслушването здравната комисия трябва да изготви доклад, който да бъде внесен за разглеждане в пленарната зала. Окончателното решение за избора на подуправител на НЗОК ще бъде взето от депутатите чрез гласуване.

Случващото се в ръководството на Касата привлича сериозно обществено внимание, тъй като НЗОК управлява бюджет от милиарди левове и отговаря за финансирането на голяма част от здравните услуги, лекарствата и болничната помощ в страната.

Очаква се дебатите около управлението на институцията да продължат и в следващите седмици, особено на фона на нарастващите разходи за здравеопазване и предстоящото обсъждане на бюджетните параметри за следващата година.