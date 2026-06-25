Технологии

Телевизорът изглеждаше по-добре в магазина? Ето защо

Често потребители споделят в интернет, че картината на новия им телевизор е била доста по-ярка и пъстра в магазина, но у дома не е така. Дори и при регулиране на яркостта и контраста. Причината не е само в тези две настройки

Мартин Дешев Мартин Дешев

25 юни 2026, 08:45
Телевизорът изглеждаше по-добре в магазина? Ето защо
Източник: iStock/Getty Images

М ного купувачи на телевизори преживяват разочароващ процес: стоите в ярко осветен шоурум и се възхищавате на ослепително яркото, рязко като бръснач и свръхживо качество на картината на даден модел. Купувате същия телевизор, монтирате го в хола си и го включвате, само за да откриете, че изображението изглежда съвсем различно. Може да ви се стори изкуствено грубовато, странно наситено или измито и бледо. 

Естествено, повечето хора директно влизат в менюто с настройки, за да коригират яркостта и контраста. И все пак, независимо колко настройвате тези основни параметри, изображението рядко се доближава до онази безупречна магия на шоурума. Телевизорът не е дефектен. По-скоро той е жертва на силно пресметната търговска среда, специални настройки и други фактори.

Един от най-важните фактори е самата среда. Телевизионните салони са специално проектирани така, че екраните да се открояват. Яркото осветление отгоре, внимателно подбраните демонстрационни кадри и сравненията един до друг създават условия, които подчертават силните страни на телевизора. У дома осветлението е съвсем различно. Слънчевата светлина, идваща през прозорците, лампите, цветовете на стените и дори мебелите, може да повлияе на това как изображението изглежда за очите. 

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Друг важен фактор е Демо режимът. Много модели имат специален режим за демонстрация, който търговците използват. Тези настройки повишават яркостта, наситеността на цветовете и рязкостта до екстремни нива, за да привлекат вниманието на купувачите. Макар и визуално впечатляващи в шоурума, те често са неточни и неподходящи за ежедневно гледане.

Търговците пускат силно оптимизирани 4K кадри с природа и красиви пейзажи и анимации, създадени специално, за да направят качествата на дисплея още по-привлекателни. Може да е изкушаващо просто да активираме демо режима и у дома, но не е препоръчително. Освен че нарушава точността на любимите ви филми, оставянето на телевизора в демо режим, принуждава панела да консумира значително повече енергия, генерирайки излишна топлина, която може драстично да съкрати общия живот на дисплея. 

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Доближаването до великолепна картина не изисква професионални умения. Режимите на картината също играят огромна роля. Най-бързият начин да коригирате изображението си е да не използвате настройки като Vivid или Dynamic, а да превключите профила на картината. Все повече телевизори предлагат режими като Filmmaker Mode, Movie, Sport, Gaming или Cinema.

Подкрепен от големи холивудски режисьори, Filmmaker Mode автоматично калибрира цветовата температура на дисплея до топла, естествена базова линия, балансира сивата скала и възстановява точните нива на контраст, за да запази скритите детайли в тъмните сцени. Всеки от тежи режими е оптимизиран за различни типове съдържание.

Например, спортно предаване може да се възползва от настройките за по-плавно движение. Гейминг режимът оптимизира опресняването на дисплея и детайлите. Много потребители никога не проучват тези опции и оставят телевизора на една настройка по подразбиране, независимо какво гледат и след това са разочаровани.

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Самото качество на съдържанието е също толкова важно. У дома зрителите често гледат компресирано стрийминг съдържание, телевизия с по-ниска резолюция или по-стари видеоклипове, които просто не съдържат същото ниво на детайлност и динамичен диапазон. Много експерти препоръчват също така да активирате HDR настройките, когато са налични, и да се уверите, че стрийминг услугите предоставят съдържание във формат с най-високо качество, поддържан от вашата интернет връзка.

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С други думи, трябва да отделите малко време за първоначална настройка на картината и след това да експериментирате с допълнителните функции и режими според гледаното съдържание, за да ги настроите според личните си предпочитания. Някои телевизори вече могат да запомнят настройките за всеки тип съдържание и така да ги активират автоматично или само със смяната на режима, вместо да се налага всеки път потребителят да ги променя.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
кино телевизия филми технологии изкуствен интелект софтуер хардуер
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