Радев отива в Полша за конференцията за възстановяване на Украйна

М инистър-председателят Румен Радев ще участва в Петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която се провежда в полския град Гданск, съобщиха от правителствената информационна служба.

Форумът е част от международна инициатива, стартирала след началото на войната в Украйна през 2022 г., която цели координиране на усилията за бъдещото възстановяване на страната. В предходните издания са обсъждани финансови механизми, инвестиционни програми и модели за възстановяване на разрушена инфраструктура.

В тазгодишната конференция участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и бизнес среди.

Основният фокус е поставен върху възстановяването на критичната инфраструктура на Украйна, включително енергийни системи, транспортни коридори, водоснабдяване и жилищен фонд, както и върху свързаността в региона.

Сред обсъжданите теми са също мобилизирането на международно финансиране, публично-частните партньорства и ролята на европейските и глобални институции в процеса на реконструкция.

Конференцията в Гданск е продължение на серия международни срещи, организирани с участието на Европейския съюз, Световната банка, Международния валутен фонд и други партньорски организации, насочени към планиране на дългосрочното възстановяване на Украйна и стабилизирането на региона.

БТА припомня, че в отговор на парламентарен въпрос министър-председателят Радев е заявил, че прекратяването на даренията от българската армия за Украйна не означава прекратяване на подкрепата на България по други направления, нито промяна в позицията на страната относно дейността на отбранителната ѝ индустрия. Той е подчертал, че България работи за постигане на траен и справедлив мир, основан на международното право и Устава на ООН.

Участието на България във форума се вписва в рамката на международните усилия за следвоенно възстановяване и икономическа реконструкция на Украйна.