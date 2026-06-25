Свят

Тръмп изрази готовност да помогне на Венецуела след мощните трусове

"Инструктирал съм всички служби на нашето правителство да имат готовност да действат бързо", заяви той

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А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че двете земетресения във Венецуела са взели "потресаващо голям брой" жертви, като същевременно заяви готовността на САЩ да се притекат на помощ, предаде Ройтерс. Държавният глава не уточни колко са загиналите на този етап.

Две последователни земетресения разтърсиха Венецуела, предупреждават за мащабни разрушения

Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от столицата Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно. 

"Двете големи земетресения, които преди малко удариха великия народ на Венецуела, имаха висок магнитуд и оставиха след себе си потресаващо голям брой жертви", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

"САЩ са готови, искат и са способни да помогнат! Инструктирал съм всички служби на нашето правителство да имат готовност да действат бързо. Ще бъдем до нашите нови големи приятели. Първите информации не са добри", добави президентът на САЩ.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Иво Тасев    
Венецуела земетресение Доналд Тръмп САЩ природно бедствие жертви Каракас USGS хуманитарна помощ геофизика
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