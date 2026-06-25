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Младеж на електрическа тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив

Инцидентът е станал на пешеходната алея край Гребната база

Василена Василева Василена Василева

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П ореден инцидент с електрическа тротинетка в пешеходна зона предизвика обществено недоволство. Младеж е нападнал баща, който се разхождал със семейството си и тримесечното си бебе край Гребната база в Пловдив. Случаят се разиграл във вторник около 18:30 ч. на една от най-оживените пешеходни алеи в града.

За случилото се разказа потърпевшият Йордан Ненов пред NOVA.

По думите му той е бил на разходка със съпругата си, бебето и родителите си, когато покрай тях преминала група младежи с електрически тротинетки.

„Движеха се с много висока скорост. Според мен караха с около 50-60 км/ч при разрешени 20 км/ч“, разказва Ненов.

Мъжът обяснява, че първоначално не е реагирал, но след няколко минути забелязал, че същите младежи се връщат по алеята. Тогава решил да ги заснеме с телефона си, за да подаде сигнал за опасното поведение.

„Докато снимам, като преминаваха, този младеж просто ме ритна“, разказва той.

След удара Йордан Ненов загубил равновесие, а детската количка с тримесечното му дете също била засегната. За щастие тя не се преобърнала и бебето не е пострадало физически.

„Детето е добре, но се уплаши от цялата ситуация“, споделя бащата.

Самият той е получил удар в областта на ребрата, но медицинските прегледи не са установили счупвания или по-сериозни травми.

Според Ненов само едно от четирите момчета е било с предпазна каска. Именно това вероятно е предотвратило по-тежки последствия за нападателя, който паднал от тротинетката малко след като нанесъл ритника.

След инцидента напрежението между двете страни ескалирало.

„Псуваме се, обиждаме се, държи се агресивно“, разказва потърпевшият за поведението на младежа след падането му.

В близост до мястото е имало служители на Общинска охрана, но по думите на Ненов те не са станали преки свидетели на случилото се.

След инцидента мъжът е подал сигнал на телефон 112. Той твърди, че на място не е пристигнал полицейски патрул и е бил насочен към подаване на официална жалба.

„Обясниха ми, че реално те нямат софтуер за лицево разпознаване и че ще им е трудно да ги намерят. Аз ако ги познавам, да им кажа кои са“, разказва той.

За да внесе официална жалба, Ненов е трябвало първо да се снабди с медицинско свидетелство за получените наранявания.

Междувременно видеокадри от инцидента бяха разпространени в социалните мрежи и в редица местни групи в Пловдив с призив извършителите да бъдат разпознати. След публикациите органите на реда са се самосезирали и са започнали работа по случая.

„Искам просто родителите им да са наясно какво се случва, когато децата им са извън къщи, и останалите хора да са в безопасност“, заяви Йордан Ненов.

Случаят отново поставя на дневен ред темата за безопасността при използването на електрически тротинетки в пешеходни зони. През последните месеци в различни градове на страната бяха регистрирани множество инциденти с участието на водачи на подобни превозни средства, което доведе до призиви за по-строг контрол и спазване на правилата за движение.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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Младеж на електрическа тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив

Младеж на електрическа тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив

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