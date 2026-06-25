От обратния водопад в Махаращра до Магнитния хълм в Ладак: 5 мистериозни места в Индия

Н ашата планета е пълна с географски аномалии и мистериозни локации, които продължават да озадачават учените и до днес. Индия не прави изключение – страната крие няколко удивителни дестинации, където природните закони, изглежда, спират да действат. От водопади, които текат нагоре, до хълмове, които дърпат автомобили сами – вижте пет от най-странните места в Индия, които defies (хвърлят предизвикателство на) съвременната наука.

1. Обратният водопад в Нанегхат (Махаращра)

Водопадите по дефиниция са величествено зрелище на водата, падаща надолу под действието на гравитацията. В планинския проход Нанегхат в щата Махаращра обаче ще откриете нещо напълно противоположно. Вместо да пада надолу по скалите, водата на този водопад се издига нагоре към небето.

Макар на пръв поглед да изглежда като чиста магия, учените имат просто обяснение за феномена: изключително силните пориви на вятъра в този регион буквално изтласкват падащата вода обратно нагоре.

2. Магнитният хълм в Ладак

Разположен по националната магистрала Лех-Каргил-Шринагар, този хълм привлича хиляди туристи заради своята невероятна „магнитна“ сила. Ако паркирате автомобила си в маркирания участък, изключите от предаване и освободите спирачката, колата ще започне сама да се движи нагоре по баира с развиване на скорост до 20 км/ч.

Докато някои вярват в свръхестествени сили или силно магнитно поле под земята, най-популярното научно обяснение е, че става дума за оптична илюзия. Поради специфичния релеф и липсата на хоризонт за ориентир, пътят, който изглежда като наклон нагоре, всъщност е наклон надолу.

3. Балансиращата скала на Кришна в Махабалипурам (Тамил Наду)

Този огромен каменен блок, известен още като „Топката масло на Кришна“, тежи над 250 тона и е висок около 6 метра. Скалата стои закрепена на изключително остър и хлъзгав наклон под ъгъл от 45 градуса в продължение на повече от 1200 години.

Тя изглежда така, сякаш всеки момент ще се изтърколи и ще смаже всичко по пътя си, но реално е напълно неподвижна. Дори опитите на няколко индийски крале през вековете – включително използването на седем слона наведнъж – не са успели да помръднат скалата и на сантиметър от нейната мистериозна позиция.

4. Висящият стълб в храма Лепакши (Андхра Прадеш)

Храмът Лепакши от XVI век е истински шедьовър на архитектурата, но най-голямата му забележителност е един от общо 70-те му каменни стълба. За разлика от останалите, този конкретен стълб не докосва земята. Той буквално виси във въздуха, като между основата му и пода има малко празно пространство.

Туристите редовно прокарват тънки платове, шалове или хартия под него, за да се уверят в чудото. Въпреки че британски инженери са се опитвали да разберат как е изграден стълбът по време на колониалната епоха (и дори леко са го разместили при опитите си), тайната на неговия перфектен архитектурен баланс остава неразгадана.

5. Скелетното езеро Роопкунд (Утаракханд)

Разположено високо в Хималаите на над 5000 метра надморска височина, езерото Роопкунд крие зловеща тайна. Когато ледовете се стопят през лятото, на дъното и по бреговете му се появяват стотици човешки скелети.

Дълго време учените не можеха да си обяснят какво е причинило масовата смърт на тези хора през IX век. ДНК анализите разкриха, че става въпрос за две различни групи хора, загинали по едно и също време. Според официалните научни теории, те са били застигнати от внезапна, апокалиптична градушка с ледени късове с размерите на крикет топки, от която не е имало къде да се скрият сред голите планински чукари.