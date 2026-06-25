Две последователни земетресения разтърсиха Венецуела, предупреждават за мащабни разрушения

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Две последователни силни земетресения разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела, причинявайки щети на сгради в столицата Каракас и пораждайки опасения за сериозни разрушения в страната, предаде Ройтерс.

Източник: EPA/БГНЕС

Към момента няма официална информация за загинали или ранени.

Мощно земетресение разтърси Венецуела

A staggering 100,000 people are presumed dead after one of the deadliest earthquakes of the century struck Caracas, the capital of Venezuela, Wednesday. https://t.co/cyNd1Kyky9 pic.twitter.com/Lbs2aNk5sH — California Post (@californiapost) June 25, 2026

По данни на Американския институт по геофизика (USGS) първият трус е бил с магнитуд 7,2 и е регистриран на около 160 километра западно от Каракас. По-малко от минута по-късно е последвал втори силен трус с магнитуд 7,5.

От института предупредиха, че има риск от голям брой жертви и значителни материални щети. Според първоначалната оценка броят на загиналите може да достигне между 10 000 и 100 000 души. Експертите определят случилото се като „двойно събитие“ и предупреждават, че последствията може да бъдат катастрофални и да засегнат големи части от страната.

„Имаме сгради, домове и къщи, които са се срутили, и реагираме с всички налични ресурси за сигурност и гражданска защита“, заяви министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабейо пред държавната телевизия. По думите му пожарната и полицията са мобилизирани и участват в спасителните операции.

Източник: EPA/БГНЕС

Разпространени видеокадри показват спасители, които претърсват руините на срутена сграда в Каракас, както и хора, търсещи информация за свои близки.

BREAKING: Multiple structures have reportedly collapsed in Caracas, Venezuela, following a powerful earthquake that struck the region. pic.twitter.com/9KSN4srhwB — Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026

По време на земетресенията повечето жители на Венецуела са били по домовете си. Денят е официален празник в страната по повод годишнината от победата в битката при Карабобо през 1821 г. – ключово събитие в борбата за независимост от Испания.

Източник: EPA/БГНЕС

Източник: EPA/БГНЕС

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви извънредно положение.

Близо 20 вторични труса са довели до срутването на сгради в столицата Каракас и в други райони на страната, предаде Ройтерс.

Родригес, която се появи в ефира на обществената телевизия, заобиколена от брат си Хорхе, председател на Националното събрание, и министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабейо, заяви, че изказва съболезнования на семействата на загиналите. Тя обаче не посочи броят на жертвите и ранени.

Летището "Симон Боливар" в град Майкетия, близо до Каракас, е затворено поради нанесени щети, добави тя.