Свят

Две последователни земетресения разтърсиха Венецуела, предупреждават за мащабни разрушения

Трусове с магнитуд 7,2 и 7,5 удариха западно от Каракас, спасителни екипи издирват пострадали сред руините

Василена Василева Василена Василева

25 юни 2026, 06:49
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Две последователни силни земетресения разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела, причинявайки щети на сгради в столицата Каракас и пораждайки опасения за сериозни разрушения в страната, предаде Ройтерс.

Източник: EPA/БГНЕС

Към момента няма официална информация за загинали или ранени.

Мощно земетресение разтърси Венецуела

По данни на Американския институт по геофизика (USGS) първият трус е бил с магнитуд 7,2 и е регистриран на около 160 километра западно от Каракас. По-малко от минута по-късно е последвал втори силен трус с магнитуд 7,5.

От института предупредиха, че има риск от голям брой жертви и значителни материални щети. Според първоначалната оценка броят на загиналите може да достигне между 10 000 и 100 000 души. Експертите определят случилото се като „двойно събитие“ и предупреждават, че последствията може да бъдат катастрофални и да засегнат големи части от страната.

„Имаме сгради, домове и къщи, които са се срутили, и реагираме с всички налични ресурси за сигурност и гражданска защита“, заяви министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабейо пред държавната телевизия. По думите му пожарната и полицията са мобилизирани и участват в спасителните операции.

Източник: EPA/БГНЕС

Разпространени видеокадри показват спасители, които претърсват руините на срутена сграда в Каракас, както и хора, търсещи информация за свои близки.

По време на земетресенията повечето жители на Венецуела са били по домовете си. Денят е официален празник в страната по повод годишнината от победата в битката при Карабобо през 1821 г. – ключово събитие в борбата за независимост от Испания.

Източник: EPA/БГНЕС
Източник: EPA/БГНЕС

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви извънредно положение. 

Близо 20 вторични труса са довели до срутването на сгради в столицата Каракас и в други райони на страната, предаде Ройтерс. 

Родригес, която се появи в ефира на обществената телевизия, заобиколена от брат си Хорхе, председател на Националното събрание, и министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабейо, заяви, че изказва съболезнования на семействата на загиналите. Тя обаче не посочи броят на жертвите и ранени.  

Летището "Симон Боливар" в град Майкетия, близо до Каракас, е затворено поради нанесени щети, добави тя. 

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Симеон Томов    
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