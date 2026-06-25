Технологии

Ореолът около новия Toyota Hilux e непокътнат (тест драйв)

Деветото поколение на пикапа е запазило прословутата си проходимост, добавяйки повече лукс, а за специални клиенти и автопаркове – електрическа версия, оставяйки „неразрушим“, както го определи TG

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

25 юни 2026, 11:18
Ореолът около новия Toyota Hilux e непокътнат (тест драйв)
Източник: CarMarket.bg

Т енденциите през последните години са много и различни, но когато става въпрос за офроуд възможности, трендът обикновено е един: омекотяване за сметка на онроуд пътното поведение. Е, случаят с новото, девето поколение на Hilux е различен. Toyota показа, че чува клиентите си, които продължават да искат много висока проходимост извън пътя, като същевременно „чу“ и пазарните тенденции, които налагат по-луксозен интериор. И електричество.

Резултатът от всичко това е, че Toyota Hilux извади най-широката възможна усмивка на лицето ми. Ще стигна дори до там, че да използвам словосъчетанието „адреналинова инжекция“ по адрес на Toyota! При настоящата моделна гама на марката в България бе абсолютно немислимо да използвам подобно сравнение, свързано с тестово шофиране. Но Hilux промени това. И не защото взима завоите с вратите напред, а защото няколко часа го карах през терен, газен само от „Виетнамки“ и специално пригодени „тръбарки“.

Източник: Toyota

Много, много далеч съм от способностите на Кларксън, Хамънд и Мей, но като техен голям фен (и няколко години зам. главен редактор на българското издание на Top Gear) не мога да не си спомня това, което тримата (и ВВС) направиха. Ту буквално сложиха ореола „неразрушим“ в легена на Hilux, постигайки нещо, което нито една маркетингова кампания не е постигала. Тогава те взема един ръждясал пикап и го вкараха във втория по сила океански прилив. Запали. Пуснаха върху него каравана: запали. Джеза го поля с бензин и му драсна клечката... Запали. Накрая го сложиха на покрива на 23-етажна сграда в Лондон, която бе взривена. Познайте какво стана (а най-добре гледайте двата епизода на TG). Запали отново и влезе на собствен ход в студиото.

Няма друг жив човек, който да се доближи да тези издевателства върху Hilux тогава, но за мен показателно за качествата и увереността на Toyota в тях бе следният факт. Вече 27 години съм автомобилен журналист и това бе едва вторият международен тест драйв, който подлага тестовия автомобил на подобни изпитания. Първият такъв бе на Ineos Grenadier, вторият на Toyota Hilux. А защо това да е важно? Защото всеки един потенциален гаф с надеждност или несправяне с някое препятствие след това ще бъде отразен от 220 международни автомобилни журналисти. И нещо, което особено ме зарадва: този международен тест драйв се проведе в България.

Източник: CarMarket.bg

В планините около Правец, Етрополе и Ботевград организаторите бяха направили четири маршрута, като единият от тях е бил проправян с Hilux като снегорин. Ще стигна и до тази част, като сега само ще кажа, че офроудът беше изключително взискателен, буквално на ръба на допустимото, с възможности на места да обърнем колата с колегата до мен.

Subaru Forester: Направен да надживее няколко собственика (ВИДЕО)

Тестваме Dacia Bigster с 4х4, автоматик, 2 ел. мотора и 2 резервоара

Но първо да отдам заслуженото на най-голямата новост при Hilux, появата на изцяло електрическа версия, като в даден момент ще се появи дори водородна. В този случай Toyota твърди, че не са правени никакви компромиси с проходимостта на първия електромобил на марката на рама. Като изключим по-ниския с около 10 см пътен просвет, Hilux BEV има дълбочина на газене 700 мм и уверението на японските инженери, че може да се справи с всякакви видове терени. Затова и нямаше ограничения за него по нашите тестови маршрути, дори и на полигона.

Източник: Toyota

Два са електромоторите, които гарантират перманентно задвижване на четирите колела, като въртящият момент може да варира от 100:0 до 0:100. Захранването им идва от литиево-йонна батерия с капацитет 59,2 kWh. Тя е защитена от външна нараняване, като е монтирана на нова подрама, която от своя страна в монтирана в носещата рама на пикапа. Има и допълнителни алуминиеви секции, коти да абсорбират силата на удар при евентуален инцидент.

От 10 до 80% батерията се зарежда за 30 минути с максимални 125 kW мощност. И тук идва големият въпрос: какъв е пробегът? Той е едва 257 км по цикъла WLTP. Следва и нов логичен въпрос: кой ще даде 64 160 евро (стартовата цена) за BEV, изминаващ толкова малко? Организаторите бяха готови за него: „Направили сме своите проучвания. Има „затворени“ бизнеси, които искат такъв тип автомобили. Говорим за летища например, мини, където е много важно да не се отделят вредни емисии и др.“.

Източник: CarMarket.bg

И аз бях готов с моя избор: 48-волтов дизел с работен обем 2,8 литра. Меката хибридна система оптимизира разхода (9,7 л/100 км) и понижава вредните емисии. Максималната мощност е 204 к.с., въртящият момент 500 Нм, като моделът запазва водещите си товарни характеристики – над 1000 кг полезен товар и до 3500 кг прикачен товар за теглене.

Деветото поколение на Hilux запазва окачването от предшественика си, което ще рече независимо предно окачване с двойни носачи и листови ресори отзад. Настройката обаче и била променена, като целта е била да се намали преноси на ударите от окачването през купето. В допълнение на това, самият двигател се носи от нови монтажни точки, същото важи и за купето с двойна кабина (друга не се предлага). Добавени са и допълнителни заварки, а всичко това е целяло намаляване на вибрациите в купето.

Източник: Toyota

Там човек очаква да види мизерни пластмаси, един волан и много ниши за съхранение (има и такива версии), но тестовите автомобили бяха с най-високото ниво на оборудване, което ме впечатли: кожа, контрастни шевове, голям (12,3 инча) централен екран, много готини два къпхолдера в двата края на арматурното табло. Воланът е нов, зад него има 12,3-инчово приборно табло с четири различни теми. Превключватели, конфигурирани като в Land Criuser, се грижат за избор на различните системи, а цял ред с бутони за климатичната система правят боравенето с нея лесно и интуитивно. Да, на втория ред седалки мястото в областта на краката е малко, но това е компромис, който се налага от големия товарен леген.

Осигурена е пълна свързаност със смартфон, както и подобрена видимост и ергономия. Повишеният комфорт се дължи на нови материали, по-добра подплата на седалките и усъвършенствана шумоизолация.

Източник: Toyota

Не мога да подмина системите Multi-Terrain Select и Multi-Terrain Monitor, които подпомагат управлението на различни терени, като адаптират поведението на автомобила и осигуряват 360-градусова видимост около него. Електрическото серво на волана се предлага за пръв път в Европа, както и електрическата паркинг спирачка. Това е важно за движението на Hilux по асфалта. Друга голяма изненада от модела, но просто офроуд секцията беше такава, че цялото ми внимание и емоции са свързани с нея.

Dacia Duster обещава 1500 км пробег. Проверихме лично и потвърждаваме (ВИДЕО)

Хитът Volvo XC90 отново е в топ класациите (тест драйв)

Организаторите (испанци) се бяха допитали до родни офроуд маниаци, с чиято помощ бяха направени маршрутите и тежкия полигон, на който ни бе демонстриран системата за спускане по наклон (45-градусов наклон, при който виждаш само хоризонта и изведнъж предницата пропада надолу), страничният наклон (ударихме 30 градуса), преминаването през водно препятствие (споменатите 700 мм) и най-якото – поредица от много дълбоки ровете, където пикапът се окантарваше и системата зацепваше само колелата, които имаха контакт с настилката. В тази част най-голямо значение имаха пътният просвет от 309 мм и ъглите на заход и отход съответно 29 и 24 градуса. Минах трасето 3 пъти.

Източник: Toyota

А по билото на Старата планина към Етрополе от значение бяха бързите и бавните предавки, както и режимите за различни терени: Dirt, Sand, Mud, Deep Snow, Rock, Mogul и Auto. Беше истинско удоволствие, макар и на моменти примесено със залепване на фланелката за гърба ми, да видя на какво наистина е способен Toyota Hilux.

Дизайнът на изцяло новия Hilux е базиран на дизайнерската концепция Tough x Agile, която придава по-внушителна Toyota създаде смел и внушителен външен вид, който обвързва както богатото наследство с 27 млн. продажби до момента, така и по-динамичния, съвременен облик. Отпред впечатление правят тънките нови фарове, свързани с централна лайсна с изписано TOYOTA. Отдолу решетката се отличава с широка шестоъгълна мрежест шарка в цвета на каросерията. Острите геометрични линии се виждат още в рамките на фаровете за мъгла, извивката на горната броня, лайсните на колесните арки, повърхността на протектора на страничните степенки и дизайна на 18-цоловите алуминиеви джанти за горните нива, четири общо на брой, като Invincible е на върха.

Източник: Toyota

Осем са екстериорните цвята, от които може да избира клиентът, като кехлибарено жълтото е лансиращият цвят за дизеловия модел, а тъмносивият е за електрическата версия. Както подобава на един пикап, и този идва с широка палитра от аксесоари, след които може да изтъкнем hard top-а в цвета на купето, но той излиза солено, 5676 евро. По-разумният вариант е алуминиевата ролетна щора за 1246 евро. Теглич с окабеляване също изглежда като разумна опция (738 евро) за такъв автомобил.

И тъй като споменах няколко цифри, нека завърша с цената на пикапа. Стартовата на дизеловия модел е 51 490 евро, докато Invincible идва на цена от 64 990 евро. Електрическият вариант започва от 64 160 и стига 66 950 евро. Ford предлага своя Ranger с бензинов 3,0 V6 с 240 к.с. (има и плъг-ин хибрид) и стартова цена 52 100. И тук нивата са четири, като за Platinum от Ford искат 68 100 евро. Освен самото задвижване, при Ford трансмисията е 10-степенна, при Hilux е 6-степенна.

Източник: Toyota

Технически характеристики

Toyota Hilux 2,8L Hybrid V48

Размери

Дължина, мм: 5320

Широчина, мм: 1855 - 1885

Височина, мм: 1865

Междуосие, мм: 3085

Тегло, кг: 2175 - 2205

Двигател

Тип: редови, 4-цилиндров

Работен обем, куб. см: 2755

Макс. мощност, к.с. при об/мин: 204 при 3000-3400

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 500 при 1600-2800

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 176

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 11,9

Среден разход, л/100 км: 9,7 – 10,0

Вредни емисии СО2, г/км: 254 – 262

Базова цена на модификацията, евро с ДДС: 51 490

Още ревюта на най-новите модели на българския пазар четете на CarMarket.bg

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
Toyota. Toyota Hilux Тойота Хайлукс тест драйв
Последвайте ни
Демерджиев: Има смущаващи обстоятелства около катастрофата на АМ „Тракия“

Демерджиев: Има смущаващи обстоятелства около катастрофата на АМ „Тракия“

Пророчество за НЛО на мача Бразилия–Шотландия взриви мрежата, летището в Маями се включи

Пророчество за НЛО на мача Бразилия–Шотландия взриви мрежата, летището в Маями се включи

Младеж на електрическа тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив

Младеж на електрическа тротинетка нападна баща с 3-месечно бебе в Пловдив

Хит на Мондиал 2026: Патокът Мерлин стана футболна звезда на Световното в Мексико

Хит на Мондиал 2026: Патокът Мерлин стана футболна звезда на Световното в Мексико

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Шофираме неправилно: нова хиперкола ще кара да се чувстваме като Батман

Шофираме неправилно: нова хиперкола ще кара да се чувстваме като Батман

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 1 ден
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 1 ден
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 1 ден
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Голям пробив: Откриха как вид рак „мами“ тялото, за да се разпространи

Голям пробив: Откриха как вид рак „мами“ тялото, за да се разпространи

Свят Преди 17 минути

Учените разкриха ключов начин, по който се разпространява ракът на дебелото черво – и той може да не се задвижва от генетични мутации, както се смяташе досега

Жена без юридическо образование предлагала правни услуги в Кюстендил, обискираха офиса ѝ

Жена без юридическо образование предлагала правни услуги в Кюстендил, обискираха офиса ѝ

България Преди 26 минути

По случая се работи от няколко месеца

Първи случай на ебола в Европа, има ли риск от разпространение

Първи случай на ебола в Европа, има ли риск от разпространение

България Преди 1 час

Заразеният е лекар, завърнал се от хуманитарна мисия в Демократична република Конго

Криминален психолог за случая Угърчин: Рецидивистите не се поправят в затвора

Криминален психолог за случая Угърчин: Рецидивистите не се поправят в затвора

България Преди 1 час

„Няма статистически значими различия в личностните характеристики на хората, които извършват кражби и убийства“, казва доц. Неделчо Стойчев

,

Мондиал 2026: Южна Африка с историческо класиране на елиминации, Чехия отпада от турнира

Любопитно Преди 1 час

Бразилия победи убедително Шотландия с 3:0 и завърши пред Мароко в групата си

Христо Гаджев се завръща в парламента на мястото на Делян Добрев

Христо Гаджев се завръща в парламента на мястото на Делян Добрев

България Преди 1 час

Той положи клетва като народен представител от ГЕРБ-СДС

Депутатите почетоха с минута мълчание загиналите при тежките катастрофи край Зимница и Айтос

Депутатите почетоха с минута мълчание загиналите при тежките катастрофи край Зимница и Айтос

България Преди 1 час

Предложението бе на Велислав Величков от "Продължаваме Промяната"

Зеленски обяви началото на превантивни удари по военни обекти в Русия

Зеленски обяви началото на превантивни удари по военни обекти в Русия

Свят Преди 2 часа

Това се случва на фона на разширяването на спектъра на ударите от страна на Киев срещу енергийната инфраструктура на Русия в опит да се принуди Москва да седне на масата на преговорите

Радев отива в Полша за конференцията за възстановяване на Украйна

Радев отива в Полша за конференцията за възстановяване на Украйна

България Преди 2 часа

Форумът е част от международна инициатива, стартирала след началото на войната през 2022 г.

Людмила Петкова за Бюджет 2026: Държавата залага на плавна стабилизация вместо шокови мерки

Людмила Петкова за Бюджет 2026: Държавата залага на плавна стабилизация вместо шокови мерки

България Преди 2 часа

"Това ще дава възможност икономиката да продължи да расте и да се запази конкурентната данъчна среда за България с ниските налози", заяви зам.-министърът на финансите

Телевизорът изглеждаше по-добре в магазина? Ето защо

Телевизорът изглеждаше по-добре в магазина? Ето защо

Технологии Преди 2 часа

Често потребители споделят в интернет, че картината на новия им телевизор е била доста по-ярка и пъстра в магазина, но у дома не е така. Дори и при регулиране на яркостта и контраста. Причината не е само в тези две настройки

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

Какво е състоянието на пострадалите при катастрофата между тир и кола на АМ "Тракия"

България Преди 3 часа

Разследването на причините за тежкия пътен инцидент продължава

Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно гласуване в НС

Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно гласуване в НС

България Преди 3 часа

Едно от основните изменения е свързано с ограничаване на правомощията на ВСС след изтичането на неговия мандат

Тръмп изрази готовност да помогне на Венецуела след мощните трусове

Тръмп изрази готовност да помогне на Венецуела след мощните трусове

Свят Преди 3 часа

"Инструктирал съм всички служби на нашето правителство да имат готовност да действат бързо", заяви той

<p>Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите</p>

Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите и какво се знае до момента

България Преди 4 часа

Прокуратурата опроверга твърденията, причината за престъплението е ревност

Здравната комисия изслушва д-р Асен Меджидиев за поста подуправител на НЗОК

Здравната комисия изслушва д-р Асен Меджидиев за поста подуправител на НЗОК

България Преди 4 часа

Процедурата по избор започна по спешност заради оставките на досегашното ръководство

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
1

Иде първи горещ полъх на лятото

sinoptik.bg
1

Намериха древни статуетки в контейнер за боклук

sinoptik.bg

Гафовете на „Дяволът носи Прада 2“ показаха това, което липсваше във филма

Edna.bg

Нина Николина на 51: гласът, който превърна фолклора в модерно преживяване

Edna.bg

ФИФА наказа тежко национал на Катар, счупил крака на канадец

Gong.bg

ФИФА призова за промяна на правило по средата на Мондиал 2026

Gong.bg

Шофьорът на тира от катастрофата край Ямбол има 20 нарушения и още два инцидента на пътя

Nova.bg

Колко ще струват винетките от август

Nova.bg