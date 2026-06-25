Ореолът около новия Toyota Hilux e непокътнат (тест драйв)

Т енденциите през последните години са много и различни, но когато става въпрос за офроуд възможности, трендът обикновено е един: омекотяване за сметка на онроуд пътното поведение. Е, случаят с новото, девето поколение на Hilux е различен. Toyota показа, че чува клиентите си, които продължават да искат много висока проходимост извън пътя, като същевременно „чу“ и пазарните тенденции, които налагат по-луксозен интериор. И електричество.

Резултатът от всичко това е, че Toyota Hilux извади най-широката възможна усмивка на лицето ми. Ще стигна дори до там, че да използвам словосъчетанието „адреналинова инжекция“ по адрес на Toyota! При настоящата моделна гама на марката в България бе абсолютно немислимо да използвам подобно сравнение, свързано с тестово шофиране. Но Hilux промени това. И не защото взима завоите с вратите напред, а защото няколко часа го карах през терен, газен само от „Виетнамки“ и специално пригодени „тръбарки“.

Източник: Toyota

Много, много далеч съм от способностите на Кларксън, Хамънд и Мей, но като техен голям фен (и няколко години зам. главен редактор на българското издание на Top Gear) не мога да не си спомня това, което тримата (и ВВС) направиха. Ту буквално сложиха ореола „неразрушим“ в легена на Hilux, постигайки нещо, което нито една маркетингова кампания не е постигала. Тогава те взема един ръждясал пикап и го вкараха във втория по сила океански прилив. Запали. Пуснаха върху него каравана: запали. Джеза го поля с бензин и му драсна клечката... Запали. Накрая го сложиха на покрива на 23-етажна сграда в Лондон, която бе взривена. Познайте какво стана (а най-добре гледайте двата епизода на TG). Запали отново и влезе на собствен ход в студиото.

Няма друг жив човек, който да се доближи да тези издевателства върху Hilux тогава, но за мен показателно за качествата и увереността на Toyota в тях бе следният факт. Вече 27 години съм автомобилен журналист и това бе едва вторият международен тест драйв, който подлага тестовия автомобил на подобни изпитания. Първият такъв бе на Ineos Grenadier, вторият на Toyota Hilux. А защо това да е важно? Защото всеки един потенциален гаф с надеждност или несправяне с някое препятствие след това ще бъде отразен от 220 международни автомобилни журналисти. И нещо, което особено ме зарадва: този международен тест драйв се проведе в България.

Източник: CarMarket.bg

В планините около Правец, Етрополе и Ботевград организаторите бяха направили четири маршрута, като единият от тях е бил проправян с Hilux като снегорин. Ще стигна и до тази част, като сега само ще кажа, че офроудът беше изключително взискателен, буквално на ръба на допустимото, с възможности на места да обърнем колата с колегата до мен.

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Но първо да отдам заслуженото на най-голямата новост при Hilux, появата на изцяло електрическа версия, като в даден момент ще се появи дори водородна. В този случай Toyota твърди, че не са правени никакви компромиси с проходимостта на първия електромобил на марката на рама. Като изключим по-ниския с около 10 см пътен просвет, Hilux BEV има дълбочина на газене 700 мм и уверението на японските инженери, че може да се справи с всякакви видове терени. Затова и нямаше ограничения за него по нашите тестови маршрути, дори и на полигона.

Източник: Toyota

Два са електромоторите, които гарантират перманентно задвижване на четирите колела, като въртящият момент може да варира от 100:0 до 0:100. Захранването им идва от литиево-йонна батерия с капацитет 59,2 kWh. Тя е защитена от външна нараняване, като е монтирана на нова подрама, която от своя страна в монтирана в носещата рама на пикапа. Има и допълнителни алуминиеви секции, коти да абсорбират силата на удар при евентуален инцидент.

От 10 до 80% батерията се зарежда за 30 минути с максимални 125 kW мощност. И тук идва големият въпрос: какъв е пробегът? Той е едва 257 км по цикъла WLTP. Следва и нов логичен въпрос: кой ще даде 64 160 евро (стартовата цена) за BEV, изминаващ толкова малко? Организаторите бяха готови за него: „Направили сме своите проучвания. Има „затворени“ бизнеси, които искат такъв тип автомобили. Говорим за летища например, мини, където е много важно да не се отделят вредни емисии и др.“.

Източник: CarMarket.bg

И аз бях готов с моя избор: 48-волтов дизел с работен обем 2,8 литра. Меката хибридна система оптимизира разхода (9,7 л/100 км) и понижава вредните емисии. Максималната мощност е 204 к.с., въртящият момент 500 Нм, като моделът запазва водещите си товарни характеристики – над 1000 кг полезен товар и до 3500 кг прикачен товар за теглене.

Деветото поколение на Hilux запазва окачването от предшественика си, което ще рече независимо предно окачване с двойни носачи и листови ресори отзад. Настройката обаче и била променена, като целта е била да се намали преноси на ударите от окачването през купето. В допълнение на това, самият двигател се носи от нови монтажни точки, същото важи и за купето с двойна кабина (друга не се предлага). Добавени са и допълнителни заварки, а всичко това е целяло намаляване на вибрациите в купето.

Източник: Toyota

Там човек очаква да види мизерни пластмаси, един волан и много ниши за съхранение (има и такива версии), но тестовите автомобили бяха с най-високото ниво на оборудване, което ме впечатли: кожа, контрастни шевове, голям (12,3 инча) централен екран, много готини два къпхолдера в двата края на арматурното табло. Воланът е нов, зад него има 12,3-инчово приборно табло с четири различни теми. Превключватели, конфигурирани като в Land Criuser, се грижат за избор на различните системи, а цял ред с бутони за климатичната система правят боравенето с нея лесно и интуитивно. Да, на втория ред седалки мястото в областта на краката е малко, но това е компромис, който се налага от големия товарен леген.

Осигурена е пълна свързаност със смартфон, както и подобрена видимост и ергономия. Повишеният комфорт се дължи на нови материали, по-добра подплата на седалките и усъвършенствана шумоизолация.

Източник: Toyota

Не мога да подмина системите Multi-Terrain Select и Multi-Terrain Monitor, които подпомагат управлението на различни терени, като адаптират поведението на автомобила и осигуряват 360-градусова видимост около него. Електрическото серво на волана се предлага за пръв път в Европа, както и електрическата паркинг спирачка. Това е важно за движението на Hilux по асфалта. Друга голяма изненада от модела, но просто офроуд секцията беше такава, че цялото ми внимание и емоции са свързани с нея.

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Организаторите (испанци) се бяха допитали до родни офроуд маниаци, с чиято помощ бяха направени маршрутите и тежкия полигон, на който ни бе демонстриран системата за спускане по наклон (45-градусов наклон, при който виждаш само хоризонта и изведнъж предницата пропада надолу), страничният наклон (ударихме 30 градуса), преминаването през водно препятствие (споменатите 700 мм) и най-якото – поредица от много дълбоки ровете, където пикапът се окантарваше и системата зацепваше само колелата, които имаха контакт с настилката. В тази част най-голямо значение имаха пътният просвет от 309 мм и ъглите на заход и отход съответно 29 и 24 градуса. Минах трасето 3 пъти.

Източник: Toyota

А по билото на Старата планина към Етрополе от значение бяха бързите и бавните предавки, както и режимите за различни терени: Dirt, Sand, Mud, Deep Snow, Rock, Mogul и Auto. Беше истинско удоволствие, макар и на моменти примесено със залепване на фланелката за гърба ми, да видя на какво наистина е способен Toyota Hilux.

Дизайнът на изцяло новия Hilux е базиран на дизайнерската концепция Tough x Agile, която придава по-внушителна Toyota създаде смел и внушителен външен вид, който обвързва както богатото наследство с 27 млн. продажби до момента, така и по-динамичния, съвременен облик. Отпред впечатление правят тънките нови фарове, свързани с централна лайсна с изписано TOYOTA. Отдолу решетката се отличава с широка шестоъгълна мрежест шарка в цвета на каросерията. Острите геометрични линии се виждат още в рамките на фаровете за мъгла, извивката на горната броня, лайсните на колесните арки, повърхността на протектора на страничните степенки и дизайна на 18-цоловите алуминиеви джанти за горните нива, четири общо на брой, като Invincible е на върха.

Източник: Toyota

Осем са екстериорните цвята, от които може да избира клиентът, като кехлибарено жълтото е лансиращият цвят за дизеловия модел, а тъмносивият е за електрическата версия. Както подобава на един пикап, и този идва с широка палитра от аксесоари, след които може да изтъкнем hard top-а в цвета на купето, но той излиза солено, 5676 евро. По-разумният вариант е алуминиевата ролетна щора за 1246 евро. Теглич с окабеляване също изглежда като разумна опция (738 евро) за такъв автомобил.

И тъй като споменах няколко цифри, нека завърша с цената на пикапа. Стартовата на дизеловия модел е 51 490 евро, докато Invincible идва на цена от 64 990 евро. Електрическият вариант започва от 64 160 и стига 66 950 евро. Ford предлага своя Ranger с бензинов 3,0 V6 с 240 к.с. (има и плъг-ин хибрид) и стартова цена 52 100. И тук нивата са четири, като за Platinum от Ford искат 68 100 евро. Освен самото задвижване, при Ford трансмисията е 10-степенна, при Hilux е 6-степенна.

Източник: Toyota

Технически характеристики

Toyota Hilux 2,8L Hybrid V48

Размери

Дължина, мм: 5320

Широчина, мм: 1855 - 1885

Височина, мм: 1865

Междуосие, мм: 3085

Тегло, кг: 2175 - 2205

Двигател

Тип: редови, 4-цилиндров

Работен обем, куб. см: 2755

Макс. мощност, к.с. при об/мин: 204 при 3000-3400

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 500 при 1600-2800

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 176

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 11,9

Среден разход, л/100 км: 9,7 – 10,0

Вредни емисии СО2, г/км: 254 – 262

Базова цена на модификацията, евро с ДДС: 51 490

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