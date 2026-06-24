България

Задържаният за тройното убийство в Угърчин правил опит да заличава следи

Той е излязъл от затвора на 12 юни

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 58 минути / 24 юни 2026, 13:26
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З адържаният за трагедията в Угърчин 27-годишен мъж е направил опит да заличава следи, той е излязъл на 12 юни от затвора,. Toва заявиха на съвместен брифинг пред медиите окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и директорът на ОДМВР-Ловеч старши комисар Цветомир Цонков по повод трагедията, която потресе града. 

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Трима души бяха открити мъртви в и около общежитие в Угърчин. Сигнал за тежкото престъпление е получен в 3:40 ч. във вторник сутрин. 

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„Намерена е първо едната жертва, най-малкото момиче - на 16 години, след като са чули падане от етаж на общежитието, в което са прибивавали и жертвите, и евентуалният извършител. Странното е, че е паднала от малка височина. Хора са подали сигнал на 112, пристигнала е Спешна помощ, но тя само е констатирала смъртта, след което вече органите на МВР, влизайки вътре в общежитието, намират и другите два трупа - на 20-годишен мъж и 18-годишно момиче. За престъплението е използван остър предмет, но към момента не можем да кажем какъв е той и не е открит. Мъжът е сменил дрехите си, опитвайки да заличи следите“, стана ясно на брифинга от прокурор Валентин Вълков, цитиран от DarikNews.bg

"Има образувано досъдебно производство за това, че криминално проявено лице, неколкократно осъждано, е извършило убийството на трима души. В ранния следобед предстои привличането му за извършено тежко умишлено престъпление. Ще се внесе искане на мярка "задържане под стража", посочи окръжният прокурор.

Продължават процесуално-следствените действия, оглед на мястото на престъплението и разпити на свидетели. Задържаният има три присъди към настоящия момент.

"За кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години и е излязъл от затвора", обясни още Вълков. 

Той добави, че задържаният за тежкото престъпление е познавал много добре жертвите - те са живеели в общежитието стая срещу стая. А самият той е пребивавал на територията на общежитието, т.е. в сградата, където е извършено убийството, вероятно на гости.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
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