Депутатите почетоха с минута мълчание загиналите при тежките катастрофи край Зимница и Айтос

Д епутатите в парламента почетоха с минута мълчание паметта на загиналите при двете тежки катастрофа през вчерашния ден. Предложението бе на депутата от "Продължаваме Промяната" Велислав Величков.

„Няма кой да върне децата от зверска катастрофа. Това е нещо, което не трябва да се случва, но вече прекалено често малки деца губят живота на пътя си. Трябва да знаем, че от нас зависи превенцията, бързата и адекватна реакция на органите на съдебната власт. Трябва да има справедливост и наказания. Предлагам ви да почетем с едноминутно мълчание паметта на децата и загиналите на пътя”, каза той.

В сряда тир помете автомобил на магистрала „Тракия” край ямболското село Зимница. При инцидента загинаха две деца на по 9 години и възрастен мъж, които пътували в колата в посока Бургас. Инцидентът стана малко преди 13:00 ч. По информация на NOVA загиналите деца са от детско-юношеската школа на футболния клуб „Славия”.

По-рано същия ден две жени загинаха при катастрофа на пътя Айтос-Карнобат. Инцидентът станал около 10:35 часа между селата Чукарка и Кликач.