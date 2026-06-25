Истинската Гърция без тълпите: 5 тайни града, които са по-добри от скъпите острови

О т спокойствието на древните цитадели до умерената суматоха на рибарските пристанища, тези пет континентални гръцки града пазят жива уникалната връзка между античните митове и съвременното ежедневие. Ако искате да усетите магията на Южната ни съседка без безкрайните опашки от туристи, задръстванията и високите цени по островите, ето кои дестинации трябва да включите в маршрута си:

Източник: iStock/Getty Images

1. Метони (Пелопонес)

Самият Омир споменава този град сред онези, които Агамемнон предлага на Ахил, за да умилостиви гнева му. През XIII век венецианците изграждат тук мощни укрепления, за да контролират пътищата на кръстоносците. Заедно с побратимения си град Корони, Метони образува така наречените „очи на Серенисима“ (Венецианската република).

Местният замък, заобиколен от морето от три страни, е един от най-големите в цялото Средиземноморие. В края на каменен язовир, който при лошо време бива заливан от вълните, се извисява осмоъгълната кула Бурци – последният аванпост преди открито море. Точно в подножието на древните укрепления се намира приказен пясъчен плаж, а самото градче е подредило своите венециански къщи и уютни таверни в атмосфера на абсолютно спокойствие.

2. Нафплио (Арголида)

Самите гърци смятат Нафплио за града на любовта и се стичат тук за романтични уикенди. Този град, който е бил първата столица на съвременна Гърция от 1828 до 1834 г., е най-добре да се разглежда пеша. Само така можете да оцените напълно неговата изящна венецианска архитектура, калдъръмени улички и балкони, отрупани с бугенвилии.

По-активните пътешественици могат да изкачат 900-те стъпала до могъщата цитадела Паламиди, докато останалите предпочитат спокойна дегустация на местен занаятчийски сладолед на оживената улица „Стайкопулос“. В крайна сметка всички пътеки се събират на плажа Арванития, скрит в подножието на крепостните стени.

Източник: iStock/Getty Images

3. Монемвасия (Лакония)

Местните наричат това място Портело – тайна врата в огромната крепостна стена. Достатъчно е да преминете през нея и да слезете по няколко каменни стъпала, за да се озовете директно във водите на Егейско море на фона на 350-метрови византийски скали. Полуостров Монемвасия има само един вход, което му е дало и името („moni emvasia“ буквално означава „единствен проход“).

Известният гръцки поет Янис Рицос, който е роден тук, много точно нарича полуострова „каменния кораб“. На върха на частично разрушения горен град все още гордо стои църквата „Света София“, гледаща право към открития хоризонт. След като слезете в долния град, можете да пренощувате в автентични средновековни кули и да опитате традиционните гогес (местна ръчна паста) и сайтиас (пържени хрупкави пайове със сирене и билки).

4. Парга (Епир)

Пастелни къщи, кацнали амфитеатрално на хълма, замък на висока скала и малки зелени островчета на една ръка разстояние – Парга изглежда досущ като типичен йонийски остров (като Корфу или Паксос), но с огромното предимство, че до нея се стига бързо и удобно с кола.

Градският плаж Крионери започва точно в подножието на цветните сгради. Оттук можете да стигнете с плуване до близкото островче Панагия само за десет минути. От другата страна на хълма се простира Валтос – три километра перфектен златист пясък. Вечер туристите се изкачват до руините на венецианския замък, за да изпратят залеза. Любопитен факт е, че през 1819 г. местните жители изгарят костите на предците си и бягат на Корфу, за да не се подчинят на Али паша, завръщайки се по домовете си едва през 1913 г.

Източник: iStock/Getty Images

5. Гитио (Лакония)

Според древната легенда, именно на това място Парис и красивата Елена са прекарали първата си нощ заедно, преди да избягат към Троя – на островчето Кранай, което днес е свързано с пристанището чрез тесен насип.

Днес пътешествениците избират Гитио заради неокласическите му къщи, които се спускат към морето като красив декор, и луксозната му крайбрежна алея, пълна с отлични рибни таверни. На няколко километра от центъра се простира златната ивица Валтаки. Нейната основна атракция е ръждясалият скелет на кораба „Димитриос“, който засяда там през 1981 г. и днес прилича на призрачен декор от холивудски филм. Водата тук е изключително бистра и идеална за шнорхелинг, а с падането на мрака през лятото морските костенурки Карета-Карета излизат на брега, за да снесат яйцата си.