6,9 по рихтер разлюля Япония

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З еметресение с магнитуд 6,9 разтърси източното крайбрежие на японския регион Тохоку, съобщи Японската метеорологична агенция, цитирана от Ройтерс. Властите уточниха, че не е издадено предупреждение за цунами и към момента няма информация за жертви или сериозни материални щети.

Епицентърът на труса е бил в Тихия океан край бреговете на префектура Ивате, на дълбочина около 50 километра. Според специалистите не се очакват опасни приливни вълни, въпреки че са възможни незначителни колебания в морското равнище по крайбрежието.

Най-силно е било усетено земетресението в префектура Аомори, където е отчетена интензивност над 6 по японската сеизмична скала, която измерва силата на труса на повърхността. При подобна интензивност хората трудно могат да останат прави, а движението без опора е практически невъзможно.

Трусът е станал в сутрешните часове, когато голяма част от жителите на региона са пътували за работа или училище. Земетресението е било усетено в широк район на Североизточна Япония, включително и в столицата Токио, намираща се на стотици километри от епицентъра.

По данни на местните власти и енергийните оператори към момента няма съобщения за сериозни повреди по критичната инфраструктура. Не са регистрирани проблеми в работата на атомните електроцентрали в засегнатите райони, а транспортните услуги постепенно се възстановяват след извършените проверки за безопасност.

Агенция "Асошиейтед прес" отбелязва, че въпреки силата на труса, първоначалните данни не сочат за пострадали хора или значителни разрушения. Властите обаче продължават да следят обстановката за възможни вторични трусове, които често следват по-силните земетресения.

Япония е сред най-сеизмично активните държави в света. Страната се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – зона с висока тектонична активност, където се срещат няколко големи литосферни плочи. По оценки на учените около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или по-висок се случват именно в района на Япония.

Споменът за опустошителното земетресение и цунами от март 2011 г., които причиниха близо 20 000 жертви и доведоха до аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“, продължава да прави японските власти особено внимателни при всяка силна сеизмична активност.

Заради честите земетресения страната разполага с една от най-развитите системи за ранно предупреждение в света, както и със строги строителни стандарти, предназначени да ограничават щетите и риска за населението при силни трусове.