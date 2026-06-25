България

Тройното убийство в Угърчин: По какви версии работят разследващите и какво се знае до момента

Прокуратурата опроверга твърденията, причината за престъплението е ревност

Василена Василева Василена Василева

25 юни 2026, 07:19
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П родължава разследването на тежкото престъпление в Угърчин, при което загинаха трима души. В сряда прокуратурата повдигна обвинение на 27-годишен мъж, който беше задържан в жилището, където се е разиграла трагедията. На място е извършен и следствен експеримент с цел да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая.

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

По информация на разследващите обвиняемият е многократно осъждан и е излязъл от затвора преди около две седмици, след като е изтърпял наказание за кражба. Според събраните до момента данни той е бил в апартамента заедно с 27-годишен мъж и неговата 18-годишна приятелка.

Разследването сочи, че между двамата мъже е възникнал конфликт, който прераснал във физическа саморазправа. По първоначални данни младата жена се е опитала да ги разтърве, но също е станала жертва на нападението. Двамата са получили смъртоносни прободни рани, нанесени с нож.

Първи версии за ужаса в Угърчин: Ревност и неуредени отношения стоят зад убийството?

В жилището по време на инцидента е присъствало и 16-годишно момиче. Според разследващите то е станало свидетел на случилото се. Малко по-късно тялото му е било открито пред жилищната сграда.

Именно обстоятелствата около смъртта на момичето са сред основните въпроси, по които работят разследващите. По първоначална информация то е страдало от епилепсия. Назначени са експертизи, които трябва да установят дали е паднало самò от балкона, или е било избутано. До приключването на експертните изследвания властите не изключват нито една от версиите.

Задържаният за тройното убийство в Угърчин правил опит да заличава следи

Следствието събира доказателства чрез разпити на свидетели, огледи и назначени съдебномедицински експертизи. Анализират се и всички следи, открити на местопрестъплението, които биха могли да помогнат за възстановяване на точната последователност на събитията.

Ако събраните доказателства потвърдят обвинението, 27-годишният мъж може да бъде изправен пред съда за едно от най-тежките престъпления по Наказателния кодекс.

Откриха мъртви трима души в общежитие в Угърчин, разследват убийство

Окръжната прокуратура в Ловеч официално опроверга твърденията, че двойното убийство в Угърчин е резултат от любовна ревност.

Официалната позиция на държавното обвинение

Изявлението беше направено от Светла Иванова, говорител на Окръжна прокуратура - Ловеч, която категорично отхвърли появилата се информация като една от работните версии на полицията. Според нея, подобни твърдения са необосновани и не се подкрепят от събраните до момента доказателства.

„Твърдението, че мотивът за двойното убийство в Угърчин е любовна ревност, е спекулация. Няма обективни данни за това“, заяви Иванова, цитирана от "24 Часа".

Тройното убийство разтърси жителите на Угърчин и предизвика силен обществен отзвук. Районът остава под засилено внимание на разследващите органи, които продължават да изясняват всички факти и обстоятелства около трагедията.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA, "24 Часа"    
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