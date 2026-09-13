България

Дъжд спаси с. Димовци от евакуация, над 100 души се борят трети ден с пожара

Ситуацията е станала критична след 20:00 ч. в събота заради силен и поривист северен вятър. Властите са предупредили хората от северната и западната част на селото да подготвят багажа си и да имат готовност за незабавна евакуация

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 септември 2026, 08:35
Дъжд спаси с. Димовци от евакуация, над 100 души се борят трети ден с пожара
Пожарът край Димовци   
Източник: БГНЕС

Д ъждът, който е паднал малко преди полунощ, е помогнал за овладяването на пожара над гурковското село Димовци и е предотвратил наложителната евакуация на местните жители. Огънят в района гори вече трети ден, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Стара Загора старши комисар Стоян Колев.

Ситуацията е станала критична след 20:00 ч. в събота заради силен и поривист северен вятър. Въпреки изградените през предходните дни защитни просеки, пламъците са се насочили бързо към къщите, обхващайки акациева гора и суха растителност. Властите са предупредили хората от северната и западната част на селото да подготвят багажа си и да имат готовност за незабавна евакуация.

Вятърът е възпламенил и ново огнище в югоизточния край на Димовци, което за минути е разрастнало мащаба си. Тъй като наличните огнеборци е трябвало да останат на позициите си за защита на къщите, се е наложило спешно извикване на допълнителни екипи от съседна област.

На терен днес продължават да работят над 110 души. В ограничаването на стихията участват представители на седем различни институции, сред които военнослужещи и доброволци от Националната асоциация на доброволците в Република България.

Предстои пълно разузнаване на района, за да се определят рисковите участъци. Вниманието на екипите е насочено най-вече към деретата, където тлеенето може да продължи. След прегледа на терена огнеборците ще бъдат разпределени за обходи.

Сигналът за пожара в село Димовци бе подаден в петък в 12:51 ч. В общината беше обявено частично бедствено положение, а областният управител на Стара Загора задейства системата за ранно предупреждение BG Alert. По първоначални данни стихията е засегнала близо 2000 декара горски масиви.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Емил Димов, кореспондент в Стара Загора    
горски пожар Димовци Гурково Бедствено положение Евакуация Огнеборци Стихия Силен вятър Доброволци BG Alert
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