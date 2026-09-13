Три думи за Кейт: Какво е казвал принц Филип за съпругата на Уилям

П ринц Филип някога се е произнесъл за връзката на внука си с Кейт Мидълтън, сега принцесата на Уелс, с три показателни думи.

Кейт е част от кралското семейство от 15 години, откакто се омъжи за принц Уилям през 2011 г. Въпреки че така и не успя да се запознае с майката на Уилям, покойната принцеса Даяна, повече от десетилетие кралската особа се радваше на видимо близки отношения и с бабата и дядото на Уилям.

Кейт често беше виждана да общува топло с покойния принц Филип. Двамата споделяха непринудени моменти през годините, като Филип караше Кейт да се кикоти публично при множество поводи.

Според кралския автор Джайлс Брандрет, Филип изглежда е изпитал „облекчение“, че внукът му е намерил „здравомислещо момиче“, пише списание Hello!

Съветът на Филип

В своята биография „Филип: Последният портрет“ Джайлс пише, че Филип е посъветвал Кейт никога да не гледа към камерата, златно правило, което покойната кралица Елизабет също е спазвала.

„Ако вярваш, че вниманието е за теб лично, ще свършиш в неприятности. Вниманието е заради ролята ти, това, което правиш, това, което подкрепяш. То не е за теб като индивид. Ти не си знаменитост. Ти представляваш кралското семейство. Това е всичко“, се казва, че е казал Филип, според автора.

Що се отнася до Кейт, Джайлс споделя: „Бил съм на обиколки с херцогинята на Кеймбридж. Тя не гледа към камерата. Всеки път, когато дава интервю, Катрин говори по въпроса, който се обсъжда, и никога за себе си“.