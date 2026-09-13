Любопитно

Три думи за Кейт: Какво е казвал принц Филип за съпругата на Уилям

Кейт е част от кралското семейство от 15 години, откакто се омъжи за принц Уилям през 2011 г.

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 септември 2026, 07:05
Три думи за Кейт: Какво е казвал принц Филип за съпругата на Уилям
Принц Филип и Катрин, принцесата на Уелс   
Източник: GettyImages

П ринц Филип някога се е произнесъл за връзката на внука си с Кейт Мидълтън, сега принцесата на Уелс, с три показателни думи.

Кейт е част от кралското семейство от 15 години, откакто се омъжи за принц Уилям през 2011 г. Въпреки че така и не успя да се запознае с майката на Уилям, покойната принцеса Даяна, повече от десетилетие кралската особа се радваше на видимо близки отношения и с бабата и дядото на Уилям.

Кейт често беше виждана да общува топло с покойния принц Филип. Двамата споделяха непринудени моменти през годините, като Филип караше Кейт да се кикоти публично при множество поводи.

Според кралския автор Джайлс Брандрет, Филип изглежда е изпитал „облекчение“, че внукът му е намерил „здравомислещо момиче“, пише списание Hello!

Съветът на Филип

В своята биография „Филип: Последният портрет“ Джайлс пише, че Филип е посъветвал Кейт никога да не гледа към камерата, златно правило, което покойната кралица Елизабет също е спазвала.

„Ако вярваш, че вниманието е за теб лично, ще свършиш в неприятности. Вниманието е заради ролята ти, това, което правиш, това, което подкрепяш. То не е за теб като индивид. Ти не си знаменитост. Ти представляваш кралското семейство. Това е всичко“, се казва, че е казал Филип, според автора.

Що се отнася до Кейт, Джайлс споделя: „Бил съм на обиколки с херцогинята на Кеймбридж. Тя не гледа към камерата. Всеки път, когато дава интервю, Катрин говори по въпроса, който се обсъжда, и никога за себе си“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Hello!    
Принц Филип Кейт Мидълтън Кралско семейство Принц Уилям Джайлс Брандрет Кралски съвет Биография Здравомислещо момиче Кралска роля Кралица Елизабет
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

Три думи за Кейт: Какво е казвал принц Филип за съпругата на Уилям

Три думи за Кейт: Какво е казвал принц Филип за съпругата на Уилям

Дъжд спаси с. Димовци от евакуация, над 100 души се борят трети ден с пожара

Дъжд спаси с. Димовци от евакуация, над 100 души се борят трети ден с пожара

Спрете тези три храни – те са скритите врагове на черния дроб

Спрете тези три храни – те са скритите врагове на черния дроб

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Не е инат! Защо кучето ви унищожава вещи, когато остане само

Не е инат! Защо кучето ви унищожава вещи, когато остане само

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 2 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 2 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 2 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дарио Амодей

Преди да е станало твърде късно: Създателят на Claude призова за забавяне на AI

Свят Преди 39 минути

Дарио Амодей който оглавява една от водещите световни компании за AI и нейния чатбот Claude, е силен поддръжник на напредъка на технологията, но същевременно е обвиняван в „думъризъм“ (черногледство) заради предупрежденията си за рисковете от AI

Очаква ни дъждовна и студена неделя: Вижте в кои области е обявен жълт код

Очаква ни дъждовна и студена неделя: Вижте в кои области е обявен жълт код

България Преди 1 час

След мрачната и дъждовна събота, неделния ден предлага още една порция от същото време

Цвети и Дино се класират в следващия етап на звездните дуели на “Игри на волята” след забележителна победа

Цвети и Дино се класират в следващия етап на звездните дуели на “Игри на волята” след забележителна победа

Любопитно Преди 10 часа

Симона Ръждавичка е първият гост в поредицата “Домът на Волята”

Иран постави условия за отваряне на Ормузкия проток

Иран постави условия за отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 10 часа

Пезешкиан е заявил, че Оман и Иран ще подпишат споразумение в понеделник в оманската столица Маскат за нови корабни маршрути

Зеленски заяви, че е готов за разговор с Путин

Зеленски заяви, че е готов за разговор с Путин

Свят Преди 11 часа

Зеленски посочи, че посещението на американските пратеници в Москва е било „добър сигнал“

Полицията за загиналото в Сливен дете: Не е ударено от тротинетка

Полицията за загиналото в Сливен дете: Не е ударено от тротинетка

България Преди 12 часа

Децата не са се познавали и дори не са играли заедно

"Емко" излезе с позиция за взрива в склад за боеприпаси

"Емко" излезе с позиция за взрива в склад за боеприпаси

България Преди 12 часа

"Емко": Унищожаването на складове със специална продукция на територията на България се превръща в ежедневие

Китай призова БРИКС да се намеси за Персийския залив

Китай призова БРИКС да се намеси за Персийския залив

Свят Преди 13 часа

Според Си държавите членове на блока трябва да се противопоставят на "нарушенията“

Замесиха България в опит за руска атака с дрон в Германия

Замесиха България в опит за руска атака с дрон в Германия

Свят Преди 14 часа

Германското правителство публично обвини Русия за опита за атентат

Откриха половин килограм от смъртоносния фентанил в Пловдив

Откриха половин килограм от смъртоносния фентанил в Пловдив

България Преди 14 часа

Иззети са още мобилни телефони, над 8000 евро, вакуумна машина и други вещи

Трамваите №12 и №27 се връщат на бул. „Княгиня Мария Луиза“

Трамваите №12 и №27 се връщат на бул. „Княгиня Мария Луиза“

България Преди 15 часа

В същото време влиза в сила нова временна организация на движението в района

Лондон отхвърли призива на Тръмп за обединение на Ирландия

Лондон отхвърли призива на Тръмп за обединение на Ирландия

Свят Преди 15 часа

Бърнам: Не ми е известно да има голяма обществена подкрепа за нов референдум

Пеканов за помилвания от Йотова: Измислен скандал

Пеканов за помилвания от Йотова: Измислен скандал

България Преди 16 часа

Пеканов: Все пак това се е случило доста отдавна

Разследват палеж за взрива снощи в склад за боеприпаси на „Емко“

Разследват палеж за взрива снощи в склад за боеприпаси на „Емко“

България Преди 17 часа

Досъдебното производство е започнато с разпит на свидетел-очевидец

Продължаваме промяната

Официално: „Продължаваме промяната“ застава зад двойката Гюров - Кандев

България Преди 18 часа

„Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев „Продължаваме промяната“ заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България“, се казва в съобщението

Премиерът на Ирлансия Мишел Мартин и президентът на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп изненада в Дъблин, говори за обединение на Ирландия

Свят Преди 18 часа

Тръмп също така каза, че обединението ще се случи в даден момент, и попита как това би могло да бъде нещо отрицателно

Всичко от днес

От мрежата

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
1

Бури с риск от градушка през почивните дни

sinoptik.bg
1

Дюшеме дере става "природна забележителност"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 септември, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 септември, неделя

Edna.bg

Време за дерби: Ботев и Локомотив излизат в безмилостен сблъсък

Gong.bg

Рибакина детронира Сабаленка на US Open и се изкачи на върха в световния тенис

Gong.bg

Хинапът – възможна алтернатива на традиционните плодове в Североизточна България

Nova.bg

Трудна година за лозарите: Ниски изкупни цени и растящи разходи

Nova.bg