Любопитно

Сълзи, триумф и легендарен глас: Голямата Селин Дион се завърна на сцената в Париж

Певицата отдели момент, за да се обърне към публиката, казвайки според CBC News: „Обещах да не плача. Тази вечер искам да пея за вас, за себе си, за живота“

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 септември 2026, 10:00
Сълзи, триумф и легендарен глас: Голямата Селин Дион се завърна на сцената в Париж
Селин Дион   
Източник: БТА/AP

Селин Дион се бореше със сълзите си, когато откри поредицата си от концерти в Париж в събота, отбелязвайки дългоочакваното си завръщане на сцената на фона на продължаващата си битка със синдрома на регидния човек.

Видео, споделено в Instagram от посетил концерта фен, показва как Дион, облечена в черна рокля и с прибрана назад коса, става видимо емоционална и пее през сълзи, докато публиката я обсипва с аплодисменти, пише The New York Post.

58-годишната носителка на „Грами“ изпя и емблематичната си балада от 1997 г. „My Heart Will Go On“, след като преоблече бляскаво черно сако и черен панталон за изпълнението, според друго видео, споделено в Instagram от „Plenitude Arena“ (Paris La Défense Arena), където тя ще проведе своите 26 концерта.

Певицата отдели момент, за да се обърне към публиката, казвайки според CBC News: „Обещах да не плача. Тази вечер искам да пея за вас, за себе си, за живота“.

Емоционалното завръщане на Селин Дион на сцената в кадри
11 снимки
Селин Дион завръщане Париж концерт
Селин Дион завръщане Париж концерт
Селин Дион завръщане Париж концерт
Селин Дион завръщане Париж концерт

„Най-накрая. Невероятно е, че всички сме заедно. Дадох обещание. Дадох обещание да се върна и да бъда отново на сцената“, продължи тя. 

След това Дион благодари на феновете си за тяхната „подкрепа“ и „търпение“, преди да отправи трогателен жест към своя хит от 1996 г. „Because You Loved Me“, казвайки на аудиторията: „Ако мога да се изразя така, аз съм всичко, което съм, защото вие ме обичахте“.

Изпълнителката на „Power of Love“ за първи път обяви завръщането си през март в YouTube, докато празнуваше рождения си ден на 30 март, описвайки събитието като „най-добрия подарък в живота си“.

„Толкова съм готова да го направя. Чувствам се добре. Силна съм. Чувствам се развълнувана, разбира се малко нервна, но най-вече съм благодарна на всички вас. Нямам търпение да се видим отново“, каза тя тогава. 

Дион, която беше диагностицирана със синдрома на регидния човек през декември 2022 г., наскоро разкри пред Harper’s Bazaar, че подготовката ѝ за парижката сцена е включвала 90-минутни пилатес сесии до три пъти седмично и два балетни класа.

Тя също така сподели, че е преминала през физиотерапия, вокална терапия и имунотерапия, както и че са ѝ били предписани нови лекарства, които са ѝ помогнали да направи рядката си поява на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Диагнозата принуди Дион да отмени световното си турне „Courage“ през май 2023 г., поставяйки кариерата си на пауза, докато се фокусира върху здравето си. Въпреки това Дион заяви, че е била „решена“ да се върне на сцената и да „живее възможно най-нормален живот“, наричайки битката си с неврологичното разстройство „едно от най-трудните преживявания в живота си“.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
Селин Дион Синдром на регидния човек Завръщане на сцената Концерт в Париж Емоционално завръщане My Heart Will Go On Битка със заболяването Подкрепа от фенове Световно турне Courage Париж
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Край на „недосегаемите“ ТИР-ове: МВР поема функциите на ДАИ и въвежда електронни глоби

Край на „недосегаемите“ ТИР-ове: МВР поема функциите на ДАИ и въвежда електронни глоби

Кошмар в морето: Спасиха 103 души от изчезналия кораб, други 140 се издирват

Кошмар в морето: Спасиха 103 души от изчезналия кораб, други 140 се издирват

Извънредни разкрития за мистерията „Петрохан-Околчица“: МВР и прокуратурата дават брифинг

Извънредни разкрития за мистерията „Петрохан-Околчица“: МВР и прокуратурата дават брифинг

Сълзи, триумф и легендарен глас: Голямата Селин Дион се завърна на сцената в Париж

Сълзи, триумф и легендарен глас: Голямата Селин Дион се завърна на сцената в Париж

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
12 любопитни факта за китайския Шар Пей

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 2 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 2 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 2 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дъжд от ракети и дронове над Украйна: Девет загинали и десетки ранени

Дъжд от ракети и дронове над Украйна: Девет загинали и десетки ранени

Свят Преди 38 минути

Според украинския президент Володимир Зеленски Москва пренася войната от фронта, където не постига успех, към икономиката, като унищожава обекти, които помагат на населението да се справя с военните условия

Лепа Брена

Лепа Брена: Ванга предсказа, че ще се върна в България

Любопитно Преди 1 час

Пожарът край Димовци

Дъжд спаси с. Димовци от евакуация, над 100 души се борят трети ден с пожара

България Преди 3 часа

Ситуацията е станала критична след 20:00 ч. в събота заради силен и поривист северен вятър. Властите са предупредили хората от северната и западната част на селото да подготвят багажа си и да имат готовност за незабавна евакуация

Дарио Амодей

Преди да е станало твърде късно: Създателят на Claude призова за забавяне на AI

Свят Преди 3 часа

Дарио Амодей който оглавява една от водещите световни компании за AI и нейния чатбот Claude, е силен поддръжник на напредъка на технологията, но същевременно е обвиняван в „думъризъм“ (черногледство) заради предупрежденията си за рисковете от AI

Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

Свят Преди 4 часа

Службата за търсене и спасяване в Банджармасин, столицата на провинция Южен Калимантан, Индонезия, заяви, че е получила сигнал, че корабът „Virgo Transport 8“ е претърпял прекъсване на комуникациите

Спрете тези три храни – те са скритите врагове на черния дроб

Спрете тези три храни – те са скритите врагове на черния дроб

Любопитно Преди 4 часа

Стеатозната чернодробна болест, свързана с метаболитна дисфункция е до голяма степен предотвратима, и дори обратима, чрез поддържане на здравословна диета и начин на живот

Принц Филип и Катрин, принцесата на Уелс

Три думи за Кейт: Какво е казвал принц Филип за съпругата на Уилям

Любопитно Преди 4 часа

Кейт е част от кралското семейство от 15 години, откакто се омъжи за принц Уилям през 2011 г.

Очаква ни дъждовна и студена неделя: Вижте в кои области е обявен жълт код

Очаква ни дъждовна и студена неделя: Вижте в кои области е обявен жълт код

България Преди 4 часа

След мрачната и дъждовна събота, неделния ден предлага още една порция от същото време

Нов пожар избухна до оръжейните складове край Горни Върпища

Нов пожар избухна до оръжейните складове край Горни Върпища

България Преди 13 часа

Причина за разпалването му е силният вятър в района

Woman Unknown спечели „Златен лъв" във Венеция

Woman Unknown спечели „Златен лъв" във Венеция

Любопитно Преди 13 часа

Голямата награда на журито на кинофестивала във Венеция бе присъдена на продукцията Possible Love

Цвети и Дино се класират в следващия етап на звездните дуели на “Игри на волята” след забележителна победа

Цвети и Дино се класират в следващия етап на звездните дуели на “Игри на волята” след забележителна победа

Любопитно Преди 13 часа

Симона Ръждавичка е първият гост в поредицата “Домът на Волята”

Иран постави условия за отваряне на Ормузкия проток

Иран постави условия за отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 13 часа

Пезешкиан е заявил, че Оман и Иран ще подпишат споразумение в понеделник в оманската столица Маскат за нови корабни маршрути

Зеленски заяви, че е готов за разговор с Путин

Зеленски заяви, че е готов за разговор с Путин

Свят Преди 14 часа

Зеленски посочи, че посещението на американските пратеници в Москва е било „добър сигнал“

Полицията за загиналото в Сливен дете: Не е ударено от тротинетка

Полицията за загиналото в Сливен дете: Не е ударено от тротинетка

България Преди 15 часа

Децата не са се познавали и дори не са играли заедно

"Емко" излезе с позиция за взрива в склад за боеприпаси

"Емко" излезе с позиция за взрива в склад за боеприпаси

България Преди 16 часа

"Емко": Унищожаването на складове със специална продукция на територията на България се превръща в ежедневие

Китай призова БРИКС да се намеси за Персийския залив

Китай призова БРИКС да се намеси за Персийския залив

Свят Преди 16 часа

Според Си държавите членове на блока трябва да се противопоставят на "нарушенията“

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
1

Бури с риск от градушка през почивните дни

sinoptik.bg
1

Дюшеме дере става "природна забележителност"

sinoptik.bg

Как Баба Ванга предсказа бъдещето на Лепа Брена

Edna.bg

Отвъд стените на „Белене“: Владимир Карамазов разказва историите на затворниците

Edna.bg

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Никола Цолов в основото състезание в Мадрид

Gong.bg

Никола Цолов изригна: Леон се бореше само с мен (ВИДЕО)

Gong.bg

Реформа в пътната безопасност: Съкращават близо 200 щата в ДАИ и тол системата

Nova.bg

Борисов: Със сигурност няма да гласувам за Илияна Йотова, тя е моят идеологически противник

Nova.bg