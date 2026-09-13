Сълзи, триумф и легендарен глас: Голямата Селин Дион се завърна на сцената в Париж

Селин Дион се бореше със сълзите си, когато откри поредицата си от концерти в Париж в събота, отбелязвайки дългоочакваното си завръщане на сцената на фона на продължаващата си битка със синдрома на регидния човек.

Видео, споделено в Instagram от посетил концерта фен, показва как Дион, облечена в черна рокля и с прибрана назад коса, става видимо емоционална и пее през сълзи, докато публиката я обсипва с аплодисменти, пише The New York Post.

58-годишната носителка на „Грами“ изпя и емблематичната си балада от 1997 г. „My Heart Will Go On“, след като преоблече бляскаво черно сако и черен панталон за изпълнението, според друго видео, споделено в Instagram от „Plenitude Arena“ (Paris La Défense Arena), където тя ще проведе своите 26 концерта.

Певицата отдели момент, за да се обърне към публиката, казвайки според CBC News: „Обещах да не плача. Тази вечер искам да пея за вас, за себе си, за живота“.

„Най-накрая. Невероятно е, че всички сме заедно. Дадох обещание. Дадох обещание да се върна и да бъда отново на сцената“, продължи тя.

След това Дион благодари на феновете си за тяхната „подкрепа“ и „търпение“, преди да отправи трогателен жест към своя хит от 1996 г. „Because You Loved Me“, казвайки на аудиторията: „Ако мога да се изразя така, аз съм всичко, което съм, защото вие ме обичахте“.

Изпълнителката на „Power of Love“ за първи път обяви завръщането си през март в YouTube, докато празнуваше рождения си ден на 30 март, описвайки събитието като „най-добрия подарък в живота си“.

„Толкова съм готова да го направя. Чувствам се добре. Силна съм. Чувствам се развълнувана, разбира се малко нервна, но най-вече съм благодарна на всички вас. Нямам търпение да се видим отново“, каза тя тогава.

Дион, която беше диагностицирана със синдрома на регидния човек през декември 2022 г., наскоро разкри пред Harper’s Bazaar, че подготовката ѝ за парижката сцена е включвала 90-минутни пилатес сесии до три пъти седмично и два балетни класа.

Тя също така сподели, че е преминала през физиотерапия, вокална терапия и имунотерапия, както и че са ѝ били предписани нови лекарства, които са ѝ помогнали да направи рядката си поява на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Диагнозата принуди Дион да отмени световното си турне „Courage“ през май 2023 г., поставяйки кариерата си на пауза, докато се фокусира върху здравето си. Въпреки това Дион заяви, че е била „решена“ да се върне на сцената и да „живее възможно най-нормален живот“, наричайки битката си с неврологичното разстройство „едно от най-трудните преживявания в живота си“.