България

Нов пожар избухна до оръжейните складове край Горни Върпища

Причина за разпалването му е силният вятър в района

Николай Киров Николай Киров

12 септември 2026, 22:48
Нов пожар избухна до оръжейните складове край Горни Върпища
Източник: iStock/Getty Images

Н ов пожар възникна в труднодостъпна гориста местност край село Бучуковци, в непосредствена близост до завода в землището на Горни Върпища.

Това съобщиха от ОДМВР-Габрово пред "Фокус".

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На място са екипи на пожарната. Огънят вече е локализиран, вали дъжд и няма опасност да достигне до селото.

Причина за разпалването му е силният вятър в района.

И към този час продължава гасенето на малки локални огнища на територията на оръжейните складове на "Емко", където през нощта в петък възникна пожар, последван от взрив.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
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