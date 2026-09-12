Нов пожар избухна до оръжейните складове край Горни Върпища

Н ов пожар възникна в труднодостъпна гориста местност край село Бучуковци, в непосредствена близост до завода в землището на Горни Върпища.

Това съобщиха от ОДМВР-Габрово пред "Фокус".

Разследват палеж за взрива снощи в склад за боеприпаси на „Емко“

На място са екипи на пожарната. Огънят вече е локализиран, вали дъжд и няма опасност да достигне до селото.

Причина за разпалването му е силният вятър в района.

И към този час продължава гасенето на малки локални огнища на територията на оръжейните складове на "Емко", където през нощта в петък възникна пожар, последван от взрив.