Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

И ндонезийските спасителни служби започнаха оперативно търсене в неделя, след като пътнически кораб, превозващ най-малко 240 души, е изгубил контакт в Яванско море по време на плаване от Източна Ява към Южен Калимантан на остров Борнео, съобщиха официални лица, цитирани от Си Ен Ен (CNN).

Службата за търсене и спасяване в Банджармасин, столицата на провинция Южен Калимантан, заяви, че е получила сигнал, че корабът „Virgo Transport 8“ е претърпял прекъсване на комуникациите по време на курса си към града от Сурабая втория по големина град в Индонезия, намиращ се в провинция Източна Ява.

Първоначалната информация показва, че последната известна позиция на плавателния съд е била в Яванско море, на около 148 километра от пристанищния кей в Банджармасин. Според корабния манифест на борда е имало 241 пътници.

Към момента няма данни за жертви или пострадали.

Арианто Арди, ръководител на операциите в спасителната агенция в Банджармасин, потвърди загубата на контакт с кораба и заяви, че към района са изпратени спасителни екипи. „Създадохме оперативен пункт в Трисакти“, каза Арианто.

Властите съобщиха, че операторът на кораба е подал сигнал за инцидента, след като е получил информация, че съдът е попаднал в лошо време.