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Спрете тези три храни – те са скритите врагове на черния дроб

Стеатозната чернодробна болест, свързана с метаболитна дисфункция е до голяма степен предотвратима, и дори обратима, чрез поддържане на здравословна диета и начин на живот

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 септември 2026, 07:07
Спрете тези три храни – те са скритите врагове на черния дроб
Източник: iStock/GettyImages

Е то една тревожна статистика: Приблизително 25% от възрастните в САЩ имат стеатозна чернодробна болест, свързана с метаболитна дисфункция (MASLD, известна преди като мастен черен дроб), което я прави най-честото хронично чернодробно заболяване. Това е 1 на всеки 4 души. Може би още по-изненадащ е фактът, че по-малко от 5% от хората с MASLD знаят, че я имат, според национално здравно проучване, проведено от ISPOR.

MASLD е коварна. Тя се развива бавно с течение на времето и не причинява абсолютно никакви симптоми. Но това не означава, че не е опасна. „Ако не се лекува, тя има потенциала да доведе до необратимо увреждане на черния дроб, наречено цироза или „образуване на белези по черния дроб“, казва пред HuffPost д-р Сюзън Кайс, гастроентеролог и асистент по клинично здраве в UC Health в Синсинати.

Готови ли сте за добрата новина? MASLD е до голяма степен предотвратима, и дори обратима, чрез поддържане на здравословна диета и начин на живот. Имайки това предвид, ето три храни, които да премахнете, ако искате да подкрепите черния си дроб.

3 храни, които да премахнете, за да подкрепите черния си дроб

Като се има предвид, че MASLD преди се е наричала мастна чернодробна болест, е логично да се мисли, че мазните храни са основният причинител на заболяването. Но според д-р Мери Дринане, хепатолог в Dartmouth Health, най-големият виновник всъщност е захарта.

„Когато захарта се усвои в червата, следващата ѝ спирка е черният дроб. Тя преминава през голяма вена, наречена портална вена, и след като стигне там, черният дроб я превръща в липиди и триглицериди. Ето защо захарта е основният двигател на MASLD, защото щом стигне до черния дроб, тя се превръща в липиди“, казва Дринане.

Що се отнася до мазнините, Дринане заявява пред HuffPost, че те също могат да допринесат за MASLD, по-специално наситените мазнини. „Когато черният дроб получи повече захар и мазнини, отколкото може да обработи, той започва да съхранява това, с което не може да се справи“, казва д-р Надеж Гън, хепатолог и главен медицински директор по хепатология и затлъстяване в Iterative Health.

С оглед на това, вижте кои са трите храни, които да премахнете, за да подкрепите черния си дроб в нашата галерия.

Вредителите за черния дроб: Кои храни да спрем още днес
6 снимки
подсладена напитка захар
подсладена напитка захар
пържени картофи
дълбоко пържени храни

Може би е изненадващо за мнозина, но алкохолът не елиза в топ три. Той определено е нещо, за което и тримата лекари съветват да се внимава. Алкохолът може да доведе до инсулинова резистентност, както и до възпаление в черния дроб, като и двете неща трябва да се избягват.

Как да подкрепите черния си дроб чрез това, което ядете

Знанието кои храни да минимизирате е само част от плана за използване на диетата в подкрепа на черния дроб. Важно е да знаете и кои храни да ядете повече. Гън казва, че Средиземноморската диета е най-добрият хранителен план за намаляване на риска от MASLD. Този начин на хранене набляга на зеленчуци, плодове, растителни протеини, морски дарове, чисти протеини и зехтин, докато минимизира ултрапреработените храни и червеното месо.

Проучване от 2025 г., публикувано в Hepatology Communications, което взема предвид 47 429 души и данни от над 13 години, потвърждава това, показвайки връзка между средиземноморския начин на хранене и по-доброто здраве на черния дроб.

Когато ви се прииска нещо сладко, Кайс препоръчва да ядете плодове или черен шоколад. Освен спазването на средиземноморски стил на хранене и посягането към плодове или черен шоколад при желание за сладко, Дринане споделя пред HuffPost, че редовното пиене на кафе е друг начин за подкрепа на черния дроб. Просто не го зареждайте със сладки сиропи.

Дринане подчертава, че MASLD е до голяма степен предотвратима и обратима. Промените в диетата наистина могат да трансформират здравето ви и няма по-добро място за начало от минимизирането на консумацията на сладки напитки, пържени храни и рафинирани въглехидрати.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: HuffPost    
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