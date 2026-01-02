България

Банките осигуриха плавен и напълно безпроблемен преход към еврото

Всички наличности по сметки бяха автоматично превалутирани

2 януари 2026, 16:55
Банките осигуриха плавен и напълно безпроблемен преход към еврото
Източник: istock/Getty Images

Б анковият сектор в страната осигури успешен, плавен и напълно безпроблемен преход към еврото – ключов исторически момент за българската икономика и общество, отчитат от Асоциацията на банките в България.

Веднага след полунощ банкоматите и ПОС терминалите на банките вече извършваха трансакции в евро. Благодарение на пълната техническа и оперативна готовност на банките още от  първите минути на новата година клиентите в цялата страна можеха да се разплащат свободно със своите кредитни и дебитни банкови карти. Мобилните приложения и онлайн банкирането също са вече достъпни. Всички условия по използваните банкови продукти се запазват, като лихвените проценти остават без промяна.

След приемането на еврото: Какво ще стане с банковите сметки в лева

Само за последните два работни дни в банките бяха внесени над 1 млрд. лв.  Всички наличности по сметки бяха автоматично превалутирани по официално фиксирания курс, без такси и без необходимост от каквито и да било действия от страна на клиентите. До края на месец юни банките ще обменят без такси банкноти и монети от лева в евро по фиксирания курс. Още от първия работен ден търговците ще могат да зареждат банкноти и монети в евро във всички номинали.

Плавният преход е резултат от дългогодишна, координирана и последователна подготовка от страна на банковия сектор и всички ключови участници в процеса. В празничната новогодишна нощ банковите служители бяха на работните си места, за да осигурят миграцията към еврото в реално време. Банковият сектор инвестира над 200 млн. евро в адаптация на своите системи и информационна инфраструктура, за да гарантира надеждността и достъпността на услугите в момента на прехода.

Присъединяването към еврозоната бележи историческа стъпка в развитието на България – стъпка, която укрепва финансовата система, засилва доверието в икономиката и отваря нови възможности за растеж, инвестиции и по-дълбока европейска интеграция.

Исторически старт: Първото евро беше изтеглено в България минути след полунощ

Банковият сектор ще продължи да бъде надежден партньор на гражданите, бизнеса и институциите, като осигурява стабилна, модерна и сигурна финансова среда в новата реалност с възможностите, които единната европейска валута предоставя.

Източник: АББ    
Еврозона Преход към еврото Банков сектор
Земетресение край Благоевград

Земетресение край Благоевград

Нови подробности около мистериозната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс

Нови подробности около мистериозната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс

Предупреждение за опасно време в 14 области в събота

Предупреждение за опасно време в 14 области в събота

Почина бебето, простреляно на Нова година в РС Македония

Почина бебето, простреляно на Нова година в РС Македония

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Как да подходим, ако котката погълне предмет

Как да подходим, ако котката погълне предмет

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 7 дни
Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 7 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 7 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 7 дни

