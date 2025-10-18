България

Кола уби пешеходец в София, 45-годишна жена е заловена (СНИМКИ)

Шофьорката е заловена след издирвателни действия на СДВР

Обновена преди 51 минути / 18 октомври 2025, 19:54
България получи още два нови самолета F-16

България получи още два нови самолета F-16
Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол

Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол
Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали

Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена

Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена
Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас
Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените

Задигнаха техника на героите, спасявали хора от потопа в Елените
Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети

Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети
Възстановено е движението на АМ

Възстановено е движението на АМ "Тракия"

А втомобил блъсна и уби пешеходец в София, потвърдиха за NOVA от МВР. Инцидентът е станал на столичния бул. "Тодор Каблешков". Шофьорът е избягал от местопрестъплението. Става въпрос за 45-годишна жена, която е заловена след издирвателни действия на СДВР, предава NOVA.

Източник: БТА

„Работя наблизо. Много шофьори карат бързо. Трябва сами да се пазим. Освен жертвата, има и пострадала жена. Може би са били семейство с мъжа”, сподели Владимир Младенов.

„Откакто се пусна този нов булевард, мястото се превърна в писта. Времето се развали и минават по-малко мотори. Иначе денонощно се развиват огромни скорости. Не е първият такъв случай. Трябва да има предпазни мерки, които да намаляват скоростта”, обясни друга гражданка.

Пешеходец Катастрофа София ПТП МВР Загинал
Последвайте ни

По темата

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Млад мъж издъхна по време на състезание по планинско бягане в Трън

Млад мъж издъхна по време на състезание по планинско бягане в Трън

Експерт по езика на тялото разкри „абсолютна промяна“ в поведението на Тръмп и Зеленски

Експерт по езика на тялото разкри „абсолютна промяна“ в поведението на Тръмп и Зеленски

Обезщетения при пенсиониране: Защо едни взимат 2, а други 6 заплати?

Обезщетения при пенсиониране: Защо едни взимат 2, а други 6 заплати?

pariteni.bg
Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

carmarket.bg
Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“
Ексклузивно

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

Преди 1 ден
Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки
Ексклузивно

Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки

Преди 1 ден
Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски
Ексклузивно

Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски

Преди 1 ден
Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт
Ексклузивно

Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, какво ще правим в неделя? – Ще чистим. – Ама аз мислех за нещо романтично... – Ще чистим заедно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Безапелационна победа изпрати Гешев в “Игри на волята” All Stars

Безапелационна победа изпрати Гешев в “Игри на волята” All Stars

Любопитно Преди 1 час

Феномените спечелиха предимство за предстоящата териториална битка

99-годишният сър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на „Еми“

99-годишният сър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на „Еми“

Любопитно Преди 1 час

Сър Дейвид, който е само на осем месеца от своя 100-годишен юбилей, не присъства на събитието

Нов инцидент в Чикаго: Два самолета се удариха на пистата

Нов инцидент в Чикаго: Два самолета се удариха на пистата

Свят Преди 3 часа

Няма пострадали при инцидента

"Мис Вселена" 2025: България и още 118 красавици на световната сцена в Тайланд

"Мис Вселена" 2025: България и още 118 красавици на световната сцена в Тайланд

Любопитно Преди 4 часа

74-ото издание на „Мис Вселена“ ще се проведе на 21 ноември 2025 г.

Тръмп коментира идея за тунел „Путин-Тръмп“ между Русия и САЩ

Тръмп коментира идея за тунел „Путин-Тръмп“ между Русия и САЩ

Свят Преди 4 часа

Доналд Тръмп определи идеята като „интересна“

15 души загинаха в ужасяваща автобусна катастрофа в Бразилия

15 души загинаха в ужасяваща автобусна катастрофа в Бразилия

Свят Преди 5 часа

Инцидентът е станал снощи, след като шофьорът на автобуса, в който са пътували 30 души, е загубил контрол над превозното средство

Говорителката на Белия дом: САЩ са изтощени от войната в Украйна

Говорителката на Белия дом: САЩ са изтощени от войната в Украйна

Свят Преди 6 часа

Ливит подчерта, че търпението на президента Доналд Тръмп и американския народ е на изчерпване

Бела Хадид обясни причината за бавната си походка на шоуто на Victoria's Secret 2025

Бела Хадид обясни причината за бавната си походка на шоуто на Victoria's Secret 2025

Любопитно Преди 6 часа

Завръщането на Хадид на модния подиум дойде месец след като майка ѝ публикува снимки от болничния престой на дъщеря си

Кирил Петков към Трифонов: Всеки мъж струва, колкото тежи думата му

Кирил Петков към Трифонов: Всеки мъж струва, колкото тежи думата му

България Преди 6 часа

С тези думи Кирил Петков остро разкритикува лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов

Четирима съквартиранти в oжесточен сблъсък за оставане в Big Brother

Четирима съквартиранти в oжесточен сблъсък за оставане в Big Brother

Любопитно Преди 7 часа

Зрителите могат да подкрепят номинираните в приложението NOVA PLAY

Москва: Все още е рано за контакт с България за полета на Путин

Москва: Все още е рано за контакт с България за полета на Путин

Свят Преди 7 часа

Това заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко

Запрянов: Правителството полага усилие да превърне развитието на Въоръжените сили в приоритет

Запрянов: Правителството полага усилие да превърне развитието на Въоръжените сили в приоритет

България Преди 8 часа

Запрянов припомни, че от началото на т.г. с 30% са увеличени средно възнагражденията на военнослужещите в Българската армия

<p>Политически трус в Япония -&nbsp;опозицията се разцепва</p>

Лидерката на японската управляваща партия се доближи до премиерския пост, опозицията се разцепва

Свят Преди 8 часа

ПЯВ - трета по брой депутати в парламента, обяви, че ще прекрати разговорите с две други партии за сътрудничество при парламентарния вот за нов премиер

S&P понижи кредитния рейтинг на Франция заради политическа нестабилност

S&P понижи кредитния рейтинг на Франция заради политическа нестабилност

Свят Преди 8 часа

Така вече Франция е загубила рейтинг от ниво АА в две от трите големи кредитни агенции

Мощен взрив в руски завод за експлозиви, има загинали

Мощен взрив в руски завод за експлозиви, има загинали

Свят Преди 8 часа

Следователи разследват причините за взрива

Мъж почина след катастрофа в Русе

Мъж почина след катастрофа в Русе

България Преди 8 часа

Причините за инцидента се изясняват

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Слънчево, но ветровито и прохладно в неделя

sinoptik.bg
1

Пустинята Атакама разцъфна

sinoptik.bg

Уголемяване на G-точка за голям оргазъм. Да, моля!

Edna.bg

Четирима съквартиранти в oжесточен сблъсък за оставане в Big Brother

Edna.bg

Арсенал използва най-силния си коз за успех над Фулъм

Gong.bg

Байерн пропусна да разбие Дортмунд, но показа кой отново ще властва в Германия

Gong.bg

Наказват служителя, който глоби студента с детските фигури на пешеходни пътеки

Nova.bg

Лидерът на ГЕРБ: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама... Борисов да каже

Nova.bg