Бетоновоз смаза пешеходец в София

П ешеходец на 75 години беше блъснат от бетоновоз в София, съобщиха пред БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Инцидентът се е случил днес по обяд в района на бул. "Цар Борис III" и ул. "Любляна". Сигналът за спешна помощ е постъпил в 12:17 ч.

Пострадалият е с травми на главата, в областта на едното око и на единия крак, посочиха от Центъра за Спешна медицинска помощ.

Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Загубил е голямо количество кръв.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. От СДВР допълниха, че нямат информация дали мъжът е пресичал на пешеходна пътека.