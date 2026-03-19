Политически сблъсъци белязаха последното заседание на НС преди изборите

Съгласно правилника депутатите излизат във ваканция по време на кампанията, която започва в полунощ срещу 20 март

19 март 2026, 13:26
51-вото Народно събрание проведе последното си редовно заседание преди началото на предизборната кампания. Депутатите положиха клетва на 11 ноември 2024 г., а 16 месеца по-късно приключват активната си работа в пленарната зала.

По Конституция парламентът продължава да функционира до избирането на нов, но съгласно правилника депутатите излизат във ваканция по време на кампанията, която започва в полунощ срещу 20 март. При необходимост могат да бъдат свиквани извънредни заседания.

  • Политически оценки и сблъсъци

В последните си декларации парламентарните сили направиха равносметка на мандата, като очертаха различни оценки за постигнатото.

От ГЕРБ-СДС отчетоха като основен успех присъединяването на България към еврозоната. „Това се случи благодарение на правителството на Росен Желязков“, заяви Тома Биков.

От ПП-ДБ също определиха влизането в еврозоната като национална цел, но акцентираха върху проблемите с корупцията и разпадането на т.нар. „санитарен кордон“.

От „ДПС – Ново начало“ отправиха критики към политическата ситуация в страната, като според тях продължаващата криза е резултат от външни влияния и вътрешнополитически конфликти.

  • Критики към парламента и управлението

От „Възраждане“ заявиха, че повечето партии са загубили своята идеологическа основа, като поставиха под съмнение фокуса върху еврозоната като водеща цел.

От „Величие“ определиха парламента като лишен от „гръбнак“, отправяйки критики към начина, по който е функционирал.

Критики бяха отправени и към служебното правителство. От „Има такъв народ“ заявиха, че ситуацията се е влошила с неговото назначаване и обвиниха политически опоненти за взети решения.

  • Призиви за обединение

В края на заседанието прозвучаха и призиви за повече диалог и обединение. От „Алианс за права и свободи“ дадоха пример с предстоящия празник Рамазан, а от „БСП – Обединена левица“ заявиха, че е възможен различен модел на работа.

„Една друга България е възможна, когато езикът на омразата престане да бъде наше ежедневие“, посочи Наталия Киселова.

Източник: NOVA, БГНЕС    
Технологично чудо или опасен прецедент? Изкуствен интелект връща покойния Вал Килмър на екрана за голямата му последна роля

Въпреки че ракът на гърлото му попречи да стъпи на снимачната площадка приживе, Холивуд намери начин да върне легендата: Вижте как семейството на Вал Килмър и най-новите технологии обединиха сили, за да завършат последната му мисия в киното

Скандален случай: Арестуваха двама мъже, заключили жена в кола в Стара Загора

На място веднага е бил изпратен полицейски екип

България се включва в европейска инициатива за индустрията

Ким Кардашиян падна в храстите преди партито на „Оскарите"

Риалити звездата преживя малък инцидент с високи токчета за 80 долара, но по-късно заблестя на червения килим, подкрепяна от новия си любим Луис Хамилтън

Осъдиха на 5 години затвор рецидивист, измамил жена с 57 000 лв. за "европроекти"

Мъжът я излъгал, че фирмата ѝ е одобрена по Програмата за развитие на селските райони

Свят Преди 2 часа

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия, прехваната е и ракета

Засегнатият обект е рафинерията „Самреф“

Археолог или крадец? Полша разреши екстрадиция на руски учен в Украйна

Александър Бутягин се намира в затвор във Варшава по обвинения, че е извършвал незаконни разкопки и е разграбвал артефакти от древния град Мирмекион в Крим – украински полуостров, анексиран от Русия през 2014 г.

Кейт Мидълтън сложи тиарата, която причиняваше главоболие на Даяна

Кейт Мидълтън омая Уиндзор с първата си тиара за 2026 г.! Принцесата избра любимата на Даяна „Lover's Knot“ – бижу, което заради тежестта си е причинявало главоболие на покойната лейди Ди. Зелената рокля на Кейт бе фин дипломатичен жест към Нигерия

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Без нови епидемии тази пролет, но има риск за децата

Въпреки края на зимата, здравната ситуация в страната остава стабилна. Опасността от морбили и коклюш е овладяна, а грипът отстъпва

БАБХ алармира: Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София

„Консумацията на подобно месо крие сериозни рискове за здравето“, предупреди д-р Ангел Мавровски

Преизчисляват пенсиите на 355 хиляди работещи пенсионери от 1 април

Мярката се прилага ежегодно и е в сила от 2021 г.

Заплахата бактериален менингит: Какво трябва да знаем и къде е България

Менингитът остава едно от най-страховитите изпитания за съвременната медицина, тъй като неговата скорост често изпреварва диагностичните възможности. В същността си това заболяване представлява остро възпаление на защитните обвивки (менинги), които покриват главния и гръбначния мозък

Централата на „Катар Енерджи“ (Qatar Energy) в района Уест Бей в Доха, Катар, на 3 март 2026 г. Районът Уест Бей е засегнат от прекъсвания и нарушения в нормалния ритъм поради конфликта с Иран, включително активност на ракети и дронове.

Разказ за най-голямата газова съкровищница на планетата, Ормузкия проток и верижната реакция, която вдига цените в Европа. Прочетете подробния анализ на енергийната карта, която управлява нашия портфейл

НАП внедрява система с изкуствен интелект

Тя позволява да се извършват общи и специфични търсения

Огнището на менингит в Англия е „експлозивно", случаите растат бързо

Министърът на здравеопазването на Великобритания Уес Стрийтинг, който отговаря за здравните и социалните грижи в Англия, каза: „Това, което ни притеснява при огнището в Кентърбъри, е скоростта и мащабът на разпространение на заболяването“

