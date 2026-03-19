Политически сблъсъци белязаха последното заседание на НС преди изборите

Студ, дъжд и сняг ни очакват в четвъртък

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт

Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

51-вото Народно събрание проведе последното си редовно заседание преди началото на предизборната кампания. Депутатите положиха клетва на 11 ноември 2024 г., а 16 месеца по-късно приключват активната си работа в пленарната зала.

По Конституция парламентът продължава да функционира до избирането на нов, но съгласно правилника депутатите излизат във ваканция по време на кампанията, която започва в полунощ срещу 20 март. При необходимост могат да бъдат свиквани извънредни заседания.

Политически оценки и сблъсъци

В последните си декларации парламентарните сили направиха равносметка на мандата, като очертаха различни оценки за постигнатото.

От ГЕРБ-СДС отчетоха като основен успех присъединяването на България към еврозоната. „Това се случи благодарение на правителството на Росен Желязков“, заяви Тома Биков.

От ПП-ДБ също определиха влизането в еврозоната като национална цел, но акцентираха върху проблемите с корупцията и разпадането на т.нар. „санитарен кордон“.

От „ДПС – Ново начало“ отправиха критики към политическата ситуация в страната, като според тях продължаващата криза е резултат от външни влияния и вътрешнополитически конфликти.

Критики към парламента и управлението

От „Възраждане“ заявиха, че повечето партии са загубили своята идеологическа основа, като поставиха под съмнение фокуса върху еврозоната като водеща цел.

От „Величие“ определиха парламента като лишен от „гръбнак“, отправяйки критики към начина, по който е функционирал.

Критики бяха отправени и към служебното правителство. От „Има такъв народ“ заявиха, че ситуацията се е влошила с неговото назначаване и обвиниха политически опоненти за взети решения.

Призиви за обединение

В края на заседанието прозвучаха и призиви за повече диалог и обединение. От „Алианс за права и свободи“ дадоха пример с предстоящия празник Рамазан, а от „БСП – Обединена левица“ заявиха, че е възможен различен модел на работа.

„Една друга България е възможна, когато езикът на омразата престане да бъде наше ежедневие“, посочи Наталия Киселова.