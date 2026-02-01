България

Илияна Йотова: Служебният премиер трябва да отговори на очакванията на гражданите

Президентът е в с. Делчево, община Гоце Делчев като гост на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан

1 февруари 2026, 11:40
Илияна Йотова: Служебният премиер трябва да отговори на очакванията на гражданите
М оята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани. Това заяви пред журналисти в с. Делчево президентът Илияна Йотова. Тя поясни, че ще обяви назначаването на служебен министър-председател след като проведе консултации с парламентарно представените партии, които ще започне във вторник идната седмица. 

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС

Президентът Илияна Йотова е в с. Делчево, община Гоце Делчев като гост на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан.

Илияна Йотова – от най-верния партньор на Румен Радев до първия човек в държавата
40 снимки
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 16 часа
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 13 часа
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 13 часа
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 12 часа
