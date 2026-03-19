Нападение над лекар в Кюстендил - мъж задържан за хулиганство и телесна повреда

М ъж на 47 години е задържан за нападение над лекар в Кюстендил, съобщиха от Районната прокуратура в града. На публично място, пред входа на Спешното отделение при Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев“ в Кюстендил, мъжът е нападнал лекар-специализант в отделението по травматология и ортопедия. Обвиняемият Л. И. е нанесъл на пострадалия удари в областта на лицето. На потърпевшия медицински специалист е причинена телесна повреда, при изпълнение на службата му и по хулигански подбуди, уточниха от прокуратурата.

За извършеното престъпление нападателят е привлечен в качеството на обвиняем. Л. И. е задържан за срок до 72 часа, предстои наблюдаващият прокурор да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него, казаха още от държавното обвинение.

От Районната прокуратура казаха, че инцидентът е станал днес, след като Л. И. завел приятелката си в здравното заведение, но не бил доволен от извършената медицинска манипулация. Мъжът има и други криминални регистрации. Осъждан е за управление на автомобил след употреба на алкохол.