България

Онлайн платформа следи финансирането на общинските проекти

Данните разкриват над 1,1 млрд. евро заявени средства и недостиг от близо 100 млн. евро

19 март 2026, 15:11
Политически сблъсъци белязаха последното заседание на НС преди изборите

Политически сблъсъци белязаха последното заседание на НС преди изборите
Акциите срещу контролирания и купения вот продължават

Акциите срещу контролирания и купения вот продължават
Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас
СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки

СДВР с акция срещу нарушителите с тротинетки
Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас

Нова схема за купен вот преди изборите: Хранителни помощи срещу глас
Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт

Правосъдното министерство с дискусия за номиниране на кандидати за ключови позиции в съдебната власт
Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април

Последен ден преди старта на предизборната кампания за вота на 19 април
СГС отказа експертиза на видео с Кьовеши по делото „Петков“, прокуратурата ще поиска разпит на Борисов и Рашков

СГС отказа експертиза на видео с Кьовеши по делото „Петков“, прокуратурата ще поиска разпит на Борисов и Рашков

Н овата интернет платформа (ipop.mrrb.bg) ще визуализира напредъка по проектите по общинската инвестиционна програма. Тя е разработена в рамките на 10 дни с цел дефрагментиране и структуриране на данните от различни дирекции и министерства, обяви на пресконференция служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

Тя съдържа интерактивна карта и графики, както и цветово обозначение на средствата, като в черен цвят са маркирани вече разплатени суми през 2024 – 2025 г., в син - заявените средства към Българската банка за развитие (ББР), в оранжев - средства, които очакват обработка и все още не са платени, обясни Йордан Терзиев, съветник на министъра. Той каза, че има възможност за изтегляне на информацията в машинночетим формат за независими анализи от гражданите и допълни, че е поет ангажимент данните да се обновяват на всеки 14 дни.

Междуведомственият съвет към публичната инвестиционна програма заработи

Разработването на платформата е в отговор на една от поставените от служебния премиер Андрей Гюров приоритетни задачи пред министъра, както и по искане на общините - осигуряване на пълна прозрачност и справедливост при разпределението на държавните средства към всички общини, като се елиминира практиката на „уреждане“ на проекти чрез посредници.

Министърът представи конкретни данни относно финансовите потоци по инвестиционната програма на общините към март 2026 г., като общо заявените средства (2024 г. – 2025 г.) са в размер на малко над 1 198 119 560 евро, заявките към ББР (от началото на 2026 г. до 17 март 2026) - 287 037 584 евро. Той информира, че почти всички общини са включени в програмата, с изключение на община Трекляно, която не е в Приложение 3 към бюджета, и няколко други общини, които все още са на „кота нула“ или не са се възползвали от ресурсите.

Министърът посочи, че към момента ББР разполага със 172 962 415 евро за проектите и допълни, че сравнено със заявените плащания, се очертава недостиг от близо 100 милиона евро. По думите на служебния регионален министър проблемът изисква политическо решение от новото Народно събрание, тъй като в момента се изпълнява удължената версия на бюджета за 2025 г.

Какво отчете пред депутатите служебният министър на финансите

Министърът отчете и хода на изпълнение на втората задача, поставена му от премиера - осигуряване на честни избори, като изтъкна, че чрез Дирекция ГРАО е създадена организация за лесна промяна на настоящия адрес, включително по електронен път чрез специален „син бутон“ на сайта на министерството.

Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България Силвия Георгиева, която присъства на пресконференцията, поздрави екипа на министър Найденов за работа по създаването на платформата и допълни, че тази информационна система ще улесни всяка от общините да може да следи в реално време процеса по своите искания за плащания и да се сравнява с останалите общини. „Много е важно, че данните са представени в отворен формат, което ще позволи анализи на всички заинтересовани институции“, допълни тя.

Източник: БТА, Екатерина Тотева    
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

