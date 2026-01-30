България

Андрей Гюров, Димитър Главчев, Мария Филипова, Маргарита Николова и Силвия Къдрева: Кой ще е новият служебен премиер и какво знаем за всеки от тях?

След поредица от откази и институционални съображения, пъзелът на служебната власт започна да се подрежда

30 януари 2026, 12:01
Д окато политическите страсти в страната не стихват, погледът на цяла България е вперен в сградата на „Дондуков“ 2. Там президентът Илияна Йотова методично премина през списъка с потенциални служебни премиери, определен от последната редакция на Конституцията.

Започва ерата „Йотова“ - политически шах или просто по „домовата книга“

След поредица от откази и институционални съображения, пъзелът на служебната власт започна да се подрежда.

Окончателно петима души изразиха готовност да поемат отговорността за управлението на страната в този преходен период - Андрей Гюров, Мария Филипова, Димитър Главчев,  Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

И петимата са опитни администратори, но с коренно различен бекграунд и политическа биография.

Консултациите за служебен премиер: Йотова се среща с омбудсмана и зам.-омбудсмана

Ето кои са те и какъв е пътят им дотук:

Андрей Гюров: между финансите и политиката

Андрей Гюров беше един от първите, които потвърдиха готовността си да застанат начело на служебния кабинет. Като подуправител на Българската народна банка (БНБ) и ръководител на управление „Емисионно“, той олицетворява технократския подход и финансовата стабилност.

Източник: БГНЕС

"Споделих с президента Йотова, че съм готов да поема отговорността за служебен премиер, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Това значи България-Европа, а там се провеждат честни избори", заяви той след срещата с президента Илияна Йотова.

Честни избори може да имаме, когато едно служебно правителство не се намесва на политическия терен и е неутрално, заяви Гюров.

Обрат на „Дондуков“ 2: Андрей Гюров каза „Да“ на Йотова

Кой е той? Роден през 1975 г. в Гоце Делчев, Гюров е пример за човек с престижно западно образование. Завършва икономика в Университета „Труман“ в САЩ, а по-късно защитава докторат в Университета в Инсбрук, Австрия. Професионалният му път преминава през австрийската „Фолксбанк“, а по-късно става преподавател по финанси в Американския университет в България (AUBG).

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

Политическа кариера: Гюров излезе на голямата политическа сцена като знаково лице на „Продължаваме промяната“. Той беше председател на парламентарната група на коалицията и два пъти беше номиниран за управител на БНБ, преди в крайна сметка да бъде избран за подуправител. Неговата кандидатура за премиер се разглежда като мост към европейските институции, особено в контекста на стремежа на България за влизане в Еврозоната.

Пред Йотова той изрази готовност да приеме поста служебен премиер, но постави условие -  при ясни принципи и без скрити условия и честни избори.

Кой може да стане служебен премиер след промените в Конституцията

Мария Филипова: Държавният служител с мисия за хората

Изненадващо за мнозина, Мария Филипова също даде своята заявка, че е готова да поеме поста.

"На президента аз отговорих "да", ще приема, ако тя реши, да бъда служебен министър-председател на Република България", заяви тя в четвъртък пред президента Илияна Йотова.

Източник: БГНЕС

"15 години съм държавен служител и работя чрез различни държавни институции за благополучието на хората", поясни Филипова защо е подходяща за премиерския пост. 

Като заместник-омбудсман, тя влиза в процедурата от позицията на „защитник на гражданите“, което ѝ дава уникален социален профил.

Коя е тя? Мария Филипова е юрист по образование, завършила Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Тя има дългогодишен опит в държавната администрация, преминавайки през ключови институции като Министерството на правосъдието и Министерството на финансите.

Професионален път: Преди да стане заместник на омбудсмана, Филипова заемаше изключително ветровити постове. Тя беше председател на Държавната комисия по хaзaртa (ДКХ), а по-късно и заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), където отговаряше за надзора на инвестиционната дейност. Хората, които са работили с нея, я описват като изключително организирана, решителна и познаваща в детайли административните механизми. Нейната готовност за премиерския пост е сигнал, че в списъка има фигури, които не се страхуват от оперативна работа в кризисни ситуации.

Димитър Главчев: Опитният държавник и „гласът на разума“

Димитър Главчев също потвърди своята готовност да поеме кормилото на служебната власт.

Склонен съм да приема да бъда служебен премиер, изборът е на президента. Това заяви председателят на Сметната палата Димитър Главчев след консултациите с Илияна Йотова.

Източник: БГНЕС

Председателят на Сметната палата досега два пъти е оглавявал служебно правителство. 

Не сме обсъждали състав на правителство, съобщи Главчев пред чакащите го след разговорите на "Дондуков" 2.

Говорихме по темата дали съм склонен да приема или не. Аз споделих опита си досега, продължи Главчев и беше категоричен, че президентът Йотова не е поставяла никакви условия пред него.

Като председател на Сметната палата, той е човекът, който най-добре познава движението на държавните пари и функционирането на администрацията.

Кой е той? Главчев е един от ветераните в българския политически живот. Роден в София, той е икономист-счетоводител по образование, завършил УНСС. Има магистърска степен по международни икономически отношения. Професионалният му път е свързан с одит и финансова дейност, което го прави „системна фигура“ в очите на бизнеса и институциите.

Политическа кариера: Той беше дългогодишен народен представител от ГЕРБ и председател на 44-тото Народно събрание. Неговото оттегляне от партийната политика към председателското място в Сметната палата му помогна да изгради по-неутрален и експертен образ. Главчев се възприема като фигура, която може да гарантира приемственост и спокойствие в държавната администрация, избягвайки резките завои в политиката.

Мария Николова: Между БНТ и министерствата

Маргарита Николова (заместник-председател на Сметната палата) също изрази готовност да поеме поста на служебен премиер, обяви тя самата след среща с президента Илияна Йотова на "Дондуков" 2.

Източник: БТА

Маргарита Николова е една от ключовите фигури в „домовата книга“ за служебен премиер, чийто опит съчетава финансова експертиза, дългогодишна държавна администрация и парламентарна дейност. Тя бе избрана за заместник-председател на Сметната палата от 51-вото Народно събрание на 16 май 2025 г.

Николова отбеляза, че е много впечатлена от срещата ѝ с президента и определи разговора с Илияна Йотова като много смислен.

"Потвърдих пред президента, че ще изпълня конституционните си задължения", обяви тя и подчерта, че изборът на президента е много ограничен заради т.нар. "домова книга" и е много труден както за него, така и за всички, които попадат в списъка.

"Имам способност и мога да направя добър екип", каза още Николова. 

Николова притежава уникална комбинация от техническо и икономическо образование:

Магистър по „Компютърни системи и управление“ от Висшия технически университет.

Магистър по „Счетоводство и контрол“ от УНСС.

Владее френски и руски език.

Професионален път: От министерствата до Сметната палата

Биографията ѝ е впечатляващ списък от ръководни позиции в ключови ведомства, където е отговаряла за бюджети и финансови контроли:

Финансов директор в три различни министерства: на младежта и спорта (2001-2005), на труда и социалната политика (2007-2009) и на регионалното развитие (2009-2010).

Финансов директор на БНТ (от края на 2010 г.).

Член на Консултативния съвет на Сметната палата (2011-2014), където е участвала в изготвянето на становища по най-важните одитни доклади.

Политическа и парламентарна дейност

Николова има солиден политически опит:

Народен представител в 42-ро и 44-то Народно събрание.

Работила е активно в Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика и туризъм, където е била и заместник-председател.

Била е общински съветник в Столична община.

В момента се състои и последна ключова среща, която може да промени динамиката:

Петото "Да" президентът Илияна Йотова получи от последния, с който се срещна от списъка в "домовата книга" Силвия Къдрева. 

Източник: БТА

„Последователна съм в това, което заявих на изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение”, посочи Къдрева.

Силвия Къдрева: Магистър-библиограф и бивш член на КОНПИ

Силвия Къдрева се утвърди като една от изненадващите, но изключително стабилни номинации в настоящата процедура. Нейното кратко и категорично изявление пред народните представители – „Никога не съм бягала от отговорност, няма да избягам и сега“ - бързо се превърна в нейна визитна картичка.

Професионален път и опит

Къдрева е класически пример за държавен служител от кариерата, чиято биография е тясно свързана с най-важните контролни органи в държавата:

Сметната палата: В момента тя заема поста заместник-председател на Сметната палата. В институцията тя е позната като професионалист с безспорен авторитет, който следи за законосъобразното разходване на публичните средства.

Антикорупционната комисия (КПКОНПИ): Опитът ѝ в КПКОНПИ добавя специфичен профил към биографията ѝ – този на експерт в борбата с корупцията и конфликт на интереси. Работата ѝ там я прави добре запозната с административните и юридически механизми за прозрачност.

Доверие в средите: Къдрева се ползва с висока степен на доверие в професионалните и юридически среди, като често е сочена за балансирана фигура, която не е пряко обвързана с партийните централи.

Готовност от „резервната скамейка“ още от миналата година

Любопитен факт е, че двете дами от Сметната палата не са непознати за тази процедура. Още през април 2025 г., по време на изслушването им в парламентарната комисия по бюджет и финанси, те дадоха ясен знак, че не се страхуват от премиерския пост.

Силвия Къдрева тогава заяви директно пред депутатите: „Никога не съм бягала от отговорност, няма да бяга и сега“. Тя има богат опит в Сметната палата и антикорупционната комисия (КПКОНПИ), като се ползва с доверието на професионалните среди.

Маргарита Николова подходи по-философски с препратка към Библията: „Надявам се тази чаша да ме отмине, но ако не – готова съм да изпълня ангажиментите по Конституция“. Николова има сериозен политически стаж като бивш депутат от „Атака“ и „Обединени патриоти“, както и опит като финансов директор в редица министерства и БНТ.

Източник: БГНЕС/БТА    
Служебен премиер Илияна Йотова Андрей Гюров Мария Филипова Димитър Главчев Сметна палата Нова Конституция Честни избори Кандидати за премиер Еврозона
