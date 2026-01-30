България

Машината се завъртя: Йотова има 5 варианта за премиер, каква е процедурата и кога идват изборите?

След оставката на Радев, Илияна Йотова встъпи в длъжност и задейства конституционната процедура. С петима кандидати, готови за премиерския пост, на ход е изборът на кабинет и насрочването на вота, който трябва да се лавира между Великден и Цветница

30 януари 2026, 20:41
Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни

Зазидаха живо коте в стена в Бургас, спасиха го след 9 дни
Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин

Прокуратурата разследва побой пред дискотека във Видин
Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

Срещу 8000 евро: Съдът пусна на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш
Собствениците на имоти в

Собствениците на имоти в "Елените" на протест: Настояват за възстановяване на електричеството и водоподаването
Пето

Пето "да": И Силвия Къдрева прие да стане служебен премиер
Четвърто

Четвърто "да": И Маргарита Николова е готова да бъде служебен премиер
Как ще се променят зоните за паркиране в София

Как ще се променят зоните за паркиране в София
Митов: Това са глупости, изборите не зависят от МВР

Митов: Това са глупости, изборите не зависят от МВР

С лед безпрецедентната оставка на Румен Радев и правителството, България е изправена пред нов конституционен ред. Илияна Йотова, която съгласно основния закон вече встъпи в длъжността президент до края на мандата, приключи първия етап от консултациите и разполага с петима кандидати за служебен премиер, които официално приеха поканата. Оттук нататък машината на Конституцията се завърта по точно определен график. Ето какво предстои часове и дни след избора на Йотова.

Изборът на „единствения“ и първият указ

Въпреки че петима души са изразили готовност, Йотова трябва да посочи само един. Тя няма законов срок, в който да обяви решението си, но политическата логика диктува това да се случи до часове след края на консултациите.

Действие: Президентът издава първия указ, с който назначава избрания кандидат за служебен министър-председател.

Следваща стъпка: Избраният премиер получава мандат да състави кабинет.

Срокът за „списъка с министри“

След като бъде назначен с указ, служебният премиер започва подбора на своя екип.

Срокът: По Конституция (чл. 99, ал. 5) няма фиксиран срок за това колко време премиерът може да реди кабинета си, но практиката на „Дондуков“ 2 досега е била около 7 дни.

Процедура: Премиерът представя на президента Йотова структура и състав на Министерския съвет.

Вторият „комбиниран“ указ и датата на изборите

Това е най-важният правен акт в настоящата ситуация. След като приеме предложението на премиера, Йотова трябва да издаде нов указ.

Указът за кабинета: С него тя назначава служебното правителство.

Указът за изборите: Тук е разковничето – според чл. 99, ал. 5 от Конституцията, с акта, с който се назначава служебното правителство, се насрочват и нови избори.

Срокът за вота:  Изборите трябва да се проведат в двумесечен срок (точно 60 дни) от датата на подписване на указа. Ако президентът Илияна Йотова подпише документа на 1 февруари, изборите трябва да са в рамките на следващите осем седмици.

Тук обаче календарът за 2026 г. поставя сериозно предизвикателство пред ЦИК и държавния глава. Тази година Цветница се пада на 5 април, а Великден е на 12 април. По закон и традиция избори не се насрочват по време на големи християнски празници, за да не се пречи на правото на почивка и на пътуванията на гражданите.

Това означава, че ако процедурата се движи по план, най-вероятните дати за вота са 29 март (преди празниците) или евентуално 19 април (Томина неделя), стига това да се вписва в конституционния 60-дневен срок от издаването на указа.

Специален абзац: Силата на президентския указ

Указът на Илияна Йотова за назначаване на служебен кабинет и насрочване на избори е неделим. Тя не може да назначи правителство днес, а да определи датата на изборите след седмица. Този механизъм бе въведен с последните промени в Конституцията, за да се гарантира, че страната няма да остане в „безтегловност“ със служебна власт, без ясен хоризонт за нов парламент. Веднъж подписан, указът се обнародва незабавно в „Държавен вестник“ и задейства хронограмата на ЦИК.

Клетва и начало на мандата

Веднага след обнародването на указа, служебното правителство полага клетва пред Народното събрание (а не пред президента, както беше преди).

Парламентът не се разпуска: 51-вото Народно събрание продължава да работи до деня, в който новите депутати положат клетва.

Основна задача: Единственият фокус на новия кабинет ще бъде провеждането на предсрочните избори в рамките на тези 60 дни.

Оставка на правителството Илияна Йотова Служебен министър-председател Президентски указ Назначаване на кабинет Насрочване на избори Предсрочни избори Конституционен ред Срок за вота Християнски празници
Последвайте ни

По темата

Трима задържани при акция срещу автокражби

Трима задържани при акция срещу автокражби

Почина майката на Кевин от

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи" - холивудската звезда Катрин О'Хара

Машината се завъртя: Йотова има 5 варианта за премиер, каква е процедурата и кога идват изборите?

Машината се завъртя: Йотова има 5 варианта за премиер, каква е процедурата и кога идват изборите?

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна

Връщат на хората парите за саниране

Връщат на хората парите за саниране

pariteni.bg
Нови 681 патрулки за КАТ, в какво ще се возят полицаите

Нови 681 патрулки за КАТ, в какво ще се возят полицаите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 5 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Антонио Гутериш: ООН е изправена пред финансов колапс

Антонио Гутериш: ООН е изправена пред финансов колапс

Свят Преди 36 минути

Причината по думите му са неплатени вноски и бюджетно правило

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Иран заплаши да обяви въоръжените сили на ЕС за "терористични организации"

Свят Преди 1 час

Външните министри от ЕС взеха решение за включване на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в списъка на съюза на терористичните организации

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

Свят Преди 3 часа

Провеждането на състезанието сутринта е било трудно решение за организаторите

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

Мария Габриел е назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО

България Преди 3 часа

Габриел ще отговаря за сектор „Комуникации и информация“ на ЮНЕСКО

Берлин използва "пингвинът нихилист", за да насърчи европейската солидарност

Берлин използва "пингвинът нихилист", за да насърчи европейската солидарност

Свят Преди 3 часа

Германският външен министър публикува в своя акаунт в Инстаграм генерирано чрез изкуствен интелект видео с любимата на интернет меланхолична птица

<p>Борисов: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.</p>

Борисов пред Манфред Вебер: ЕС спешно да изгради отбранителни способности до 2030 г.

България Преди 3 часа

Борисов е в хърватската столица Загреб за участие в Срещата на върха на ЕНП

<p>Стармър: Пречим на Иран да се сдобие с ядрено оръжие</p>

Киър Стармър: Пречим на Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Свят Преди 3 часа

По-рано Техеран потвърди, че при протестите в Иран са били убити най-малко 5000 души

<p>Пеевски: Сезирам ВСС за снизходителното отношение на съда&nbsp;към поредния убиец на пътя</p>

Пеевски: Сезирам Инспектората на ВСС за снизходителното отношение на Плевенския окръжен съд към поредния убиец на пътя

България Преди 4 часа

В отговор на тази крещяща несправедливост, аз ще внеса сигнал до Инспектората на ВСС и ще настоявам за задействане на всички законови механизми за контрол

<p>Доналд Тръмп съди IRS&nbsp;за 10 милиарда долара</p>

Доналд Тръмп съди IRS и Министерството на финансите за 10 милиарда долара

Свят Преди 4 часа

Жалбата на Тръмп твърди, че IRS и Министерството на финансите не са успели да предотвратят неоторизиран достъп до неговите данъчни досиета, които са използвани за „левичарски публикации“

<p>&quot;Благодаря му, че ми позволи да го победя&quot;: Джокович сломи Яник Синер&nbsp;</p>

"Благодаря му, че ми позволи да го победя": Новак Джокович сломи фаворита Яник Синер

Свят Преди 4 часа

Сърбинът ще се бори за рекордната 25-а титла от Големия шлем

Бивш водещ на CNN е арестуван за нахлуване в църква в Минесота

Бивш водещ на CNN е арестуван за нахлуване в църква в Минесота

Свят Преди 4 часа

59-годишният Дон Лемън е бил част от група от няколко десетки протестиращи, които са прекъснали неделното богослужение в църквата

<p>Израел отново ще отвори граничния пункт &quot;Рафах&quot;</p>

Израел отново ще отвори граничния пункт "Рафах" в неделя

Свят Преди 4 часа

Израел затвори граничния пункт "Рафах" през май 2024 г., около 9 месеца след началото на войната в Газа

<p>Дванадесет държави предупредиха за риск от ядрена авария</p>

Дванадесет държави предупредиха МААЕ за риск от ядрена авария в Украйна

Свят Преди 4 часа

Смята се, че атаките срещу подстанции и все по-сериозните щети по електропреносната мрежа представляват заплаха за ядрената сигурност

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

България Преди 5 часа

На форума България ще бъде представена от общо 20 състезатели в шест зимни спорта

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

"Искам да влияя чрез музиката" – Danbie откровено за новия си път

Любопитно Преди 5 часа

В епизод 2 от третия сезон на The Voice Cast е Дани Балевска, известна в мрежите като Danbie

<p>Изпращат Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка</p>

Съдът изпраща Кирил Петков във Варна за скенер на мозъка

България Преди 5 часа

Според баща му изследването трябва да установи има ли данни за употреба на наркотици, след като кръвни и космени тестове са били отрицателни

Всичко от днес

От мрежата

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Почина актрисата, изиграла майката от "Сам вкъщи" - Катрин О'Хара

Edna.bg

Вера Шандел представя „Животът на Едит Пиаф“ през март

Edna.bg

Дуелът Лудогорец - Ференцварош влиза в историята на евротурнирите

Gong.bg

Ясни са датите и часовете на плейофите на Шампионската лига, Реал Мадрид и ПСЖ играят заедно

Gong.bg

Трима задържани при акция на СДВР срещу кражбата на коли

Nova.bg

Почина звездата от "Сам вкъщи" Катрин О'Хара

Nova.bg