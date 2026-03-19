ЦИК регистрира 4786 кандидати за парламентарния вот на 19 април

Жените са 1439, а мъжете – 3347

Обновена преди 1 час / 19 март 2026, 14:44
О бщо 4786 кандидати за народни представители са регистрирани за парламентарния вот на 19 април, каза заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на редовния седмичен брифинг.

Жените са 1439, а мъжете – 3347. В два изборни района са регистрирани 1019 души.

В изборите през април ще участват 24 формации - 14 партии и 10 коалиции. Формациите имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони. Има един независим кандидат в Смолян, каза Матева. За сравнение, през октомври 2024 г. бяха регистрирани 19 партии, девет коалиции и един независим кандидат, отбеляза тя.

Един човек може да бъде кандидат в не повече от два района. ЦИК заличи регистрацията на един кандидат, регистриран от две политически сили в един изборен район, както и на трима кандидати, които бяха регистрирани в три или четири изборни района. Действителни са първите две поред регистрации, обясни Росица Матева.

Заместник-председателят на ЦИК посочи, че се надява в понеделник да бъде утвърдена методиката и да започне работа по удостоверяването на съответствието на машините за гласуване. Регистрираните кандидати, наблюдатели и участници в изборите могат да подават заявление до ЦИК, че желаят да участват в този процес и да го наблюдават, припомни тя.

Относно казаното от председателя на "Възраждане" Костадин Костадинов, че ЦИК е взела "безпрецедентно решение да не се прилага регламент на Европейската комисия за финансирането на рекламните материали на партиите", Росица Матева заяви, че за ЦИК няма казус по този въпрос. В ЦИК няма информация държавата да е определила органа, който ще отговаря за този регламент. Тя каза още, че регламентът не се прилага за провеждане на политически кампании, които се уреждат от националните правила. Провеждането на предизборната кампания се урежда от Изборния кодекс, посочи още Матева.

Предизборната кампания започва в полунощ.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Йордан Цонев предложи на Костадин Ангелов да се обади на президента Йотова тя самата да търси Христанов

„Топлофикация София" и „Енерджи Маркет" бяха глобени за сделки на енергийния пазар под пазарните нива

Обвиняемият е нанесъл удари на лекар-специализант пред спешното отделение на МБАЛ „Д-р Никола Василиев"

Участниците започват работа по следващата стая в апартаментите в събота от 20:00 ч.

Законопроектът се обсъжда от иранския парламент, докато Техеран засилва контрола над ключовия енергиен коридор

Екип по репатриране отстрани автомобила от мястото на произшествието

В законопроекта е предвидено да се създаде Национална система за единен превозен документ

Страните подчертават и правото си на самоотбрана в съответствие с член 51 от Устава на Организацията на обединените нации

Синдикатите предупредиха за рискове, а министърът за възможна загуба на средства по ПВУ

Световният доклад за щастието за 2026 г. е факт: Финландия води, а Коста Рика изненадва с присъствие в топ 5

Закуската има за цел да даде старт на деня ви и да ви осигури достатъчно енергия до обяд. Затова какво ядете първо сутрин има значение, а диетолозите казват, че има храни, които е добре да включите, и други, които да избягвате

Никушор Дан увери, че са защитени чрез стратегическото партньорство със САЩ и членството в НАТО

"Приемам сериозно опитите да бъде очернено името ми. Схемата е ясна", заяви бившият служебен министър на вътрешните работи

Въпреки че ракът на гърлото му попречи да стъпи на снимачната площадка приживе, Холивуд намери начин да върне легендата: Вижте как семейството на Вал Килмър и най-новите технологии обединиха сили, за да завършат последната му мисия в киното

На място веднага е бил изпратен полицейски екип

Всичко от днес

