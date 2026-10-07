България

Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова

Заместник-главният прокурор е следваща по старшинство, а предложението предстои да бъде гласувано от Пленума на съвета

7 октомври 2026, 11:24
Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова
Източник: БТА

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова – Проданова да бъде и. ф. главен прокурор, след като мандатът на настоящия - Ваня Стефанова, изтича на 22 октомври. Това реши колегията на днешното си заседание.

ВСС започва процедурата за избор на нов и.ф. главен прокурор

Ако Лазарова се съгласи предложението ще бъде гласувано от Пленума на ВСС. Към момента тя е зам.-главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът се предлага на нея.

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор

Досегашният и. ф. главен прокурор е Ваня Стефанова. Тя пое поста през април от Борислав Сарафов. Според Закона за съдебната власт постът на и. ф. председател на ВАС, Върховния касационен съд и главен прокурор може да се заема от един човек за срок до шест месеца.

Източник: БТА, Марин Колев    
Висш съдебен съвет Прокурорска колегия Главен прокурор Магдалена Лазарова Ваня Стефанова Съдебна власт Прокуратура Назначение Закон за съдебната власт Борислав Сарафов
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка

Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Първи случай на грип A(H1N1)pdm09 за сезона е регистриран у нас

Първи случай на грип A(H1N1)pdm09 за сезона е регистриран у нас

Георги Господинов сред фаворитите за Нобелова награда за литература

Георги Господинов сред фаворитите за Нобелова награда за литература

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 5 часа
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 5 часа
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 2 часа
Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност
Ексклузивно

Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акция срещу изборни нарушения в Кюстендил и Дупница: Провериха десетки хора и автомобили

Акция срещу изборни нарушения в Кюстендил и Дупница: Провериха десетки хора и автомобили

България Преди 16 минути

Пазарът на труда у нас е на пауза

Пазарът на труда у нас е на пауза

Парите ни Преди 21 минути

Търговията търси повече хора, хотелите и ресторантите намаляват наеманията след сезона

Снимката е илюстративна

3 тревожни несъответствия в руската история с „чумата“

Свят Преди 38 минути

Защо Москва задейства протокол за смъртоносен патоген след смъртта на млада лаборантка, а след това спешно обяви „неизвестна пневмония“?

Натали Харп и Доналд Тръмп на митинга в Небраска

Тръмп взриви сцената в Небраска, нарече Натали Харп „перфектен човек“

Свят Преди 1 час

,

На 102 години почина холивудската легенда Ева Мари Сейнт

Свят Преди 1 час

Носителката на „Оскар“ и звезда от трилъра на Хичкок „На север през северозапад“ Ева Мари Сейнт почина на 102-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис, оставяйки след себе си над 60 години забележителна кариера в киното и телевизията

Снимката е илюстративна

ТАСС: Разузнавателни самолети на НАТО и Швеция патрулират над Черно море

Свят Преди 1 час

OpenAI

Български учен е сред изследователите на OpenAI за нов воден знак в AI текстове

България Преди 1 час

Научният директор на INSAIT е сред ограничен кръг изследователи, които проучват технология за воден знак в съдържание, генерирано от изкуствен интелект

Петролът поскъпна след атаки на хусите срещу Саудитска Арабия

Петролът поскъпна след атаки на хусите срещу Саудитска Арабия

Парите ни Преди 1 час

Брент поскъпва с близо 1%, въпреки че доставките от Близкия изток постепенно се възстановяват

Новата лудост на богатите: Ким Кардашиян и манията по камерите за „вечна младост“

Новата лудост на богатите: Ким Кардашиян и манията по камерите за „вечна младост“

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян и редица известни личности залагат на хипербарните камери с обещания за подмладяване и дълголетие, но медицински експерти предупреждават, че научни доказателства за това липсват, а домашната им употреба крие сериозни рискове

Бюджет 2027: Ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари

Бюджет 2027: Ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари

България Преди 1 час

Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет

„Светът се е обърнал с главата надолу“: 7 октомври - три години след атаката на „Хамас“

„Светът се е обърнал с главата надолу“: 7 октомври - три години след атаката на „Хамас“

Свят Преди 1 час

Автор на New York Post твърди, че атаката от 2023 г. е извадила наяве нови прояви на антисемитизъм

Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие

Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие

Свят Преди 1 час

„Начинът, по който реагираха на случаите по отношение на контактните лица, болницата, костюмите за пълна защита, изпращането на ръководителя на техния еквивалент на CDC там, беше несъвместим с реакция при чума“, заяви д-р Амеш А. Адаля, старши изследовател в Центъра за здравна сигурност „Джонс Хопкинс“

Снимката е илюстративна

ЕС се готви за най-страшния сценарий - хибридна атака с много жертви

Свят Преди 1 час

Дипломати обсъждат изпращане на аварийни екипи, европейско финансиране и координация при мащабна криза

<p>&bdquo;ЕС, предадохте ни!&ldquo;: Косово ври след тежката присъда за Тачи и безизходицата в Прищина</p>

Растящо напрежение и политическа безизходица – накъде ще поеме Косово

Свят Преди 1 час

Косово е в плен на задълбочаваща се политическа криза, а това поражда много притеснения за бъдещето на страната, предупреждават експерти

Кристалина Георгиева: Три големи риска поставят световната икономика под натиск

Кристалина Георгиева: Три големи риска поставят световната икономика под натиск

Парите ни Преди 1 час

Шефът на МВФ предупреди за ефектите от изкуствения интелект, високите цени на енергията и рекордния държавен дълг

Автомобил се заби в стълб в София, загина шофьорът

Автомобил се заби в стълб в София, загина шофьорът

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал във вторник вечер в столичния квартал "Бояна"

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Царете на лъжата: Ето на кои 4 зодии не бива да имате доверие

Edna.bg

Пламена от “Игри на волята” за живота без мъж до себе си: Свиква ли се със самотата?

Edna.bg

Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература

Nova.bg

Делото "Бургазлиев": 18-годишен механик, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

Nova.bg