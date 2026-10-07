Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова

П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще предложи на прокурор Магдалена Лазарова – Проданова да бъде и. ф. главен прокурор, след като мандатът на настоящия - Ваня Стефанова, изтича на 22 октомври. Това реши колегията на днешното си заседание.

ВСС започва процедурата за избор на нов и.ф. главен прокурор

Ако Лазарова се съгласи предложението ще бъде гласувано от Пленума на ВСС. Към момента тя е зам.-главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът се предлага на нея.

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор

Досегашният и. ф. главен прокурор е Ваня Стефанова. Тя пое поста през април от Борислав Сарафов. Според Закона за съдебната власт постът на и. ф. председател на ВАС, Върховния касационен съд и главен прокурор може да се заема от един човек за срок до шест месеца.