Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор

В аня Стефанова е приела да бъде новият и.ф. главен прокурор, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.

Искането за съгласие бе изпратено от Прокурорската колегия на ВСС, след като досегашният магистрат на поста - Борислав Сарафов, оттегли съгласието си за заемане на поста.

Прокурорската колегия на ВСС прие оставката на Сарафов

В сряда Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събра на редовно заседание, на което бе прието за сведение изявлението на Сарафов да се оттегли и бе поискано съгласие от зам. -главния прокурор Ваня Стефанова да изпълнява функциите на главен прокурор за период от шест месеца.

Тя бе определена, тъй като е най-старшият прокурор във ВКС.

Правосъдният министър Андрей Янкулов с коментар за оставката на Сарафов

Коя е Ваня Стефанова

Ваня Стефанова е дългогодишен магистрат с кариера в прокуратурата, преминала през различни нива на съдебната система. Професионалният ѝ път започва в районната прокуратура в Сливница, откъдето постепенно се издига до ключови позиции в държавното обвинение.

Впоследствие тя работи в Софийската градска прокуратура, където натрупва значителен опит по дела с висока обществена значимост. В рамките на кариерата си е ръководила и звеното „Антикорупция“, което се занимава с разследвания срещу представители на изпълнителната власт.

В периода 2013–2015 г. Ваня Стефанова заема поста заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), където участва в дейности, свързани с националната сигурност и противодействието на престъпността.

По-късно става част от Върховната касационна прокуратура, а през 2020 г. поема ръководството на специализиран отдел. Работата ѝ обхваща широк спектър от тежки криминални престъпления, включително убийства, отвличания и организирана престъпност.

Освен практическата си дейност, Стефанова участва и в обучението на магистрати, като преподава в Националния институт по правосъдието.

През януари 2025 г. тя е избрана за заместник главен прокурор от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Името ѝ влиза в публичното пространство в контекста на кадровите решения в прокуратурата и дебата около ръководството на държавното обвинение.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Оставката на Борислав Сарафов

"Днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България", съобщи по-рано Борислав Сарафов в изявление, публикувано на сайта на прокуратурата.

"С ясното съзнание за ролята на прокуратурата като гарант за законността и обществения ред положих последователни усилия за институционална стабилизация, професионална консолидация и възстановяване на доверието в дейността ни", посочва Сарафов.

По думите му днес прокуратурата е в по-устойчиво и професионално състояние, а израз на това е високата оценка и уважението, с която институцията се ползва от страна на международните партньори.

Борислав Сарафов заявява, че е взел решението си преди време и след внимателна преценка на всички правни и институционални последици, но е отложил оповестяването. Причината е „да не допусна допълнителна дестабилизация на Прокуратурата на Република България в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение“, посочва още Сарафов.

Според него през изминалите месеци е продължило подлагането на прокуратурата на неоснователен и неправомерен натиск, а той е станал обект на целенасочена очерняща и компроматна кампания.

"Считам, че към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата - етап, основан на устойчивост и предвидимост", посочва Борислав Сарафов. Той допълва, че се надява в кратки срокове да се пристъпи към реализиране на дълго отлаганите решения и избори в съдебната власт при спазване на принципите на прозрачност, законност и държавническа отговорност и при безусловно гарантиране независимостта на българските магистрати.

"За мен остава ангажиментът да продължа да служа на съдебната власт и на българските граждани в рамките на закона и професионалния си дълг", завършва Борислав Сарафов.

След приемане на заявлението му той ще се върне на начело на Националната следствена служба. Мандатът му като неин директор изтича в края на 2027 г. Като шеф на следствието, той е и зам.-главен прокурор по разследването.

Борислав Сарафов бе избран за изпълняващ функциите главен прокурор през юни 2023 г. от Прокурорската колегия на ВСС, след оставката на тогавашния главен прокурор Иван Гешев. До процедура за избор на нов главен прокурор не се стигна, след като бяха приети законови промени, според които състав на Пленума на ВСС с изтекъл мандат да не може да избере главен прокурор, както и назначен за изпълняващ функциите главен прокурор да може да заема поста само шест месеца. Сегашният състав на Висшия съдебен съвет с неговите две колегии и пленум работят с изтекъл мандат от края на 2022 г. През септември 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за и.ф. главен прокурор на Република България и не откри административно производство за определяне на нов и.ф. главен прокурор, въпреки измененията. Това се случи отново и през 2026 г. след като служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов внесе предложение във ВСС за определяне на нов и.ф. главен прокурор.