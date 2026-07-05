Кой изхвърли мазута по Черноморието? Експерти посочиха т. нар. „сенчест флот“

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Мазутните топчета най-вероятно са стари тежки фракции, които са лежали на морското дъно с години и са били издигнати на повърхността вследствие на лошо време навътре в морето

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 юли 2026, 14:53
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П рез последните две седмици десетки сигнали за изхвърлени нефтени отпадъци по пясъчните ивици притесниха туристите по родното Черноморие. Мазутните топчета най-вероятно са стари тежки фракции, които са лежали на морското дъно с години и са били издигнати на повърхността вследствие на лошо време навътре в морето, това коментира морският оператор капитан Тодор Георгиев в ефира на предаването „Събуди се” по NOVA.

Приливни вълни започнаха да вадят на брега отпадъчни нефтопродукти още през юни. Сигналите до регионалната екоинспекция са идентични и са свързани с изцапани от мазут длани, бански и хавлии. Почистването на засегнатите зони на ръка и с машини е започнало незабавно, като към някои концесионери на южните плажове са се включили и доброволци. Извършваме проверки при всеки постъпил сигнал, като там, където плажовете не са отдадени на концесия, влизаме в контакт с общините и техните служители също чистят, обяснява заместник-областният управител на Бургас Веселин Анестев.

Само преди дни втора приливна вълна е извадила нови мазутни топчета, което е наложило поредно спешно почистване. Междувременно в социалните мрежи започнаха да се разпространяват десетки генерирани с изкуствен интелект изображения, както и стари снимки от чужди плажове, които създават тревога сред почиващите. Започнаха да излизат множество фалшиви кадри на плажове, които са целите в мазут след разливи в други държави от минали години, като по този начин се създава една доста по-катастрофална картинка от реалността, категоричен е концесионерът и представител на „Асоциация за развитие на морските плажове“ Симеон Цветков.

Той допълва, че много от българските плажове са носители на международното признание за чистота „Син флаг“, а хората не бива да се подвеждат, ако водата е леко мътна от вдигнатия от вълните пясък, тъй като това са нормални природни процеси.

Експертите отхвърлят вероятността замърсяването да идва от танкерите, които в момента са на рейд, тъй като те са оборудвани със съвременни електронни системи за мониторинг. При засичане на замърсяване над 15 частици на милион, процесът по изхвърляне на сантинни или баластни води спира автоматично, разяснява капитан Тодор Георгиев.

Според него проблем могат да бъдат по-стари малки плавателни съдове, както и руските танкери от т.нар. „сенчест флот“. Те зареждат в Новоросийск и разтоварват в извънтериториални води към Индия или Сингапур, като не подлежат на инспекции на борда. Морският оператор ги описва като стари съдове и „бракми“, които се следят строго единствено от турската брегова охрана. В бранша посочват и критика към държавата заради занижен сателитен контрол.

От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Бургас, която контролира водите от Обзор до Резово, уверяват, че няма опасност за хората и туризма. Институцията разполага с 49 пункта, от които се взимат проби регулярно. При подадени сигнали от граждани за извънредни ситуации се правят допълнителни проверки на конкретните места, но от началото на сезона не е имало абсолютно никакви отклонения от качеството на водите, уверява заместник-директорът на РЗИ-Бургас д-р Марияна Кофинова.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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