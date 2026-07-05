Свят

Ядрена мощ в морето: Ким Чен-ун показа новия разрушител и нареди спешен боен строй

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изпитания на крилата ракета с възможност за носене на ядрена бойна глава и други оръжейни системи на борда на новия 5000-тонен разрушител „Канг Кон“

5 юли 2026, 09:35
Ядрена мощ в морето: Ким Чен-ун показа новия разрушител и нареди спешен боен строй
Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун   
Източник: БТА/AP

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изпитания на крилата ракета с възможност за носене на ядрена бойна глава и други оръжейни системи на борда на новия 5000-тонен разрушител „Канг Кон“, който беше ремонтиран, след като беше повреден при неуспешна церемония по спускането му на вода миналата година. Това съобщиха държавните медии на Северна Корея, цитирани от Асошиейтед прес.

Според официалната Корейска централна информационна агенция (КЦТА) по време на изпитанията в петък са били извършени тестови пускове на стратегическа крилата ракета, както и изпитания на главното оръдие, автоматичните оръдия, системите за радиоелектронна борба и оборудването за откриване на цели и обработка на информация.

След като наблюдавал изпитанията от брега, Ким е наредил на военните да приключат всички тестове и разрушителят да бъде въведен в бойния състав на флота в рамките на два месеца.

Изпитанията са факт само дни след като в края на юни Северна Корея официално въведе в експлоатация първия си 5000-тонен разрушител „Чо Хьон“. На церемонията по приемането му Ким заяви, че програмата за ядрено въоръжаване на военноморските сили се развива по план.

След години, през които Пхенян поставяше основен акцент върху развитието на балистичните ракети, севернокорейският лидер все повече насочва вниманието си към модернизирането на военноморските сили. Сред основните приоритети са изграждането на атомна подводница и разработването на балистични ракети с възможност за изстрелване от подводници.

При представянето на петгодишната военна програма на конгреса на Корейската трудова партия през февруари Ким посочи именно тези проекти като стратегически приоритет.

Първият разрушител от новия клас – „Чо Хьон“, беше представен през април 2025 г. Тогава Ким го определи като важна стъпка към разширяване на оперативния обсег на въоръжените сили и към укрепване на способностите на страната за превантивен удар.

Според КЦТА корабът разполага със системи за противовъздушна и противокорабна отбрана, както и с балистични и крилати ракети, способни да носят ядрени бойни глави.

Южнокорейски представители и военни анализатори смятат, че корабът вероятно е построен с руска техническа помощ на фона на задълбочаващото се военно сътрудничество между Москва и Пхенян. Част от експертите обаче поставят под съмнение реалните бойни възможности на новите севернокорейски разрушители.

„Канг Кон“ беше представен през май 2025 г., месец след „Чо Хьон“, но беше сериозно повреден при неуспешното му спускане на вода в пристанището Чонджин. Инцидентът предизвика остра реакция от страна на Ким Чен Ун, който разпореди спешен ремонт. Властите обявиха, че корабът е бил повторно спуснат на вода през юни, но външни наблюдатели изразиха съмнения дали той действително е готов за пълноценна експлоатация.

Севернокорейският лидер вече е разпоредил изграждането на по два нови 5000-тонни бойни кораба годишно през следващите пет години, както и разработването на още по-голям разрушител с водоизместимост 10 000 тона.

По темата

Източник: БТА/Бойчо Попов    
Ким Чен ун Северна Корея Разрушители Изпитания на ракети Ядрени бойни глави Военноморски сили Военна модернизация Крилата ракета Балистични ракети Руска техническа помощ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Опасност на Халкидики: Евакуират туристи заради пожари, има ли пострадали българи

Опасност на Халкидики: Евакуират туристи заради пожари, има ли пострадали българи

Огнена реч: Тръмп взриви празника на САЩ с тежки атаки и обещания за триумф

Огнена реч: Тръмп взриви празника на САЩ с тежки атаки и обещания за триумф

Костадин Костадинов: Конституционният съд не е независим и е излишен

Костадин Костадинов: Конституционният съд не е независим и е излишен

Обрат: Принц Хари се завръща в Лондон без Меган и децата

Обрат: Принц Хари се завръща в Лондон без Меган и децата

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Лекция на Никола Цолов с брилянтна победа в спринта на „Силвърстоун“

Лекция на Никола Цолов с брилянтна победа в спринта на „Силвърстоун“

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 2 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 2 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 2 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МВР на 147 години: С призиви срещу олигархията и за правова държава

МВР на 147 години: С призиви срещу олигархията и за правова държава

България Преди 26 минути

С полагане на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвет на знамената Министерството на вътрешните работи (МВР) отбеляза 147 години от създаването си

Тежкък инцидент в Исперихско: Комбайн преряза ръката на 36-годишен работник

Тежкък инцидент в Исперихско: Комбайн преряза ръката на 36-годишен работник

България Преди 2 часа

Раненият е транспортиран незабавно до Многопрофилната болница за активно лечение в град Разград с дълбока прорезна рана на крайника. За инцидента вече е информирана териториалната Инспекция по труда

Идеално за плаж или хладен уикенд? Ето кога се връщат жегите

Идеално за плаж или хладен уикенд? Ето кога се връщат жегите

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Тридневен траур в Дупница за загиналите баба, дядо и двете им внучета

Тридневен траур в Дупница за загиналите баба, дядо и двете им внучета

България Преди 12 часа

През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както културни, развлекателни и музикални прояви

Жертвите на земетресенията във Венецуела достигнаха 2954 души

Жертвите на земетресенията във Венецуела достигнаха 2954 души

Свят Преди 12 часа

.

Технологичен скок: Австрия пусна суперкомпютър за 36 милиона евро с квантово сърце

Любопитно Преди 13 часа

Системата разполага с над 1000 графични процесора и близо 900 централни процесора

Кралицата се завръща на дансинга: Мадона издава „Confessions II“ – първия ѝ голям албум от 20 години

Кралицата се завръща на дансинга: Мадона издава „Confessions II“ – първия ѝ голям албум от 20 години

Любопитно Преди 13 часа

Музикалната библия „NME“ обяви дългоочакваното продължение на клубния шедьовър от 2005 г. В „Confessions II“ Кралицата на попа залага на дълбок хаус звук, дует с дъщеря си Лола и трогателно сбогуване с покойния си брат Кристофър

,

Тайна дипломация в Техеран: Лидерите на „Хамас“ и „Хизбула“ се събраха спешно в Иран

Свят Преди 14 часа

Двете делегации се срещнаха поотделно с иранския министър, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, която обаче не съобщи допълнителни подробности за срещите

,

Жега помрачи 250 години САЩ: Рекордни температури отмениха традиционния парад във Вашингтон

Свят Преди 14 часа

Термометрите в американската столица достигнаха рекордните 45 градуса, което принуди властите да отменят традиционния парад. Опасната жега помрачи 250-годишния юбилей на страната, като наложи и временното затваряне на летище „Роналд Рейгън“

,

Шерифът от САЩ Кирил Васев: Корупцията в България може да се разбие за 1 година

Любопитно Преди 14 часа

Екслузивно в Телеграфно подкастът: Кирил Васев- Единственият БГ шериф в САЩ, включен в звено за преговори в кризисни ситуации със заложници, терористи, самоубийци. Пазил Джони Деп в съда по време на делото му с Амбър Хърд, охранявал инаугурацията на Джо Байдън

,

Намериха тялото на второто дете, изчезнало във водите на река Струма

България Преди 14 часа

В продължение на над 24 часа десетки спасители, пожарникари, полицаи и доброволци претърсваха района по суша и вода

Заради контузия: Серина Уилямс се отказа от турнира на двойки на "Уимбълдън"

Заради контузия: Серина Уилямс се отказа от турнира на двойки на "Уимбълдън"

Любопитно Преди 15 часа

23-кратната шампионка няма да играе рамо до рамо със сестра си Винъс заради тежка травма. Тенис легендата сподели емоционално съобщение в социалните мрежи и разкри пред феновете си стряскащи подробности за медицинските процедури по коляното си

Системата PNR: Как ДАНС следи пътниците и кога достъпът до данни се превръща в престъпление

Системата PNR: Как ДАНС следи пътниците и кога достъпът до данни се превръща в престъпление

България Преди 15 часа

Ако липсват аргументация и данни, че се касае за тежко престъпление, извличането на информацията е законово нарушение, предупреди Цветлин Йовчев

Мерц: Най-добрите години на Германия тепърва предстоят

Мерц: Най-добрите години на Германия тепърва предстоят

Свят Преди 16 часа

,

Изгониха съдията от Световното заради мача Португалия - Хърватия

Любопитно Преди 16 часа

Норвежецът Еспен Ескос няма да свири повече мачове до края на шампионата по решение на Пиерлуиджи Колина. Хърватските медии твърдят, че той е наказан заради спорна дузпа за Португалия, но според друга версия причината е класирането на Норвегия

„Нямам съмнение“: Крал Чарлз III изпрати историческо послание за 250 години САЩ

„Нямам съмнение“: Крал Чарлз III изпрати историческо послание за 250 години САЩ

Свят Преди 16 часа

Британският монарх поздрави Белия дом за юбилея на Америка и обяви, че двете нации ще бранят свободата и закона. Жестът идва след ключовото посещение на Чарлз и Камила в САЩ през април, което стопи ледовете в отношенията между Лондон и Вашингтон

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Виктория към Дейвид Бекъм 27 години по-късно: Все още си моето всич

Edna.bg

Дневен хороскоп за 5 юли, неделя

Edna.bg

Фенове на Канада нападнаха Алфонсо Дейвис, искат отнемане на капитанската му лента

Gong.bg

Разкриха заплатата на Стефано Сенси в ЦСКА

Gong.bg

Огромен пожар край Солун: Евакуираха три предградия и дом за хора с увреждания

Nova.bg

Демерджиев: Безкомпромисната борба с корупцията е основна цел на правителството

Nova.bg