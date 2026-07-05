Ядрена мощ в морето: Ким Чен-ун показа новия разрушител и нареди спешен боен строй

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изпитания на крилата ракета с възможност за носене на ядрена бойна глава и други оръжейни системи на борда на новия 5000-тонен разрушител „Канг Кон“, който беше ремонтиран, след като беше повреден при неуспешна церемония по спускането му на вода миналата година. Това съобщиха държавните медии на Северна Корея, цитирани от Асошиейтед прес.

Според официалната Корейска централна информационна агенция (КЦТА) по време на изпитанията в петък са били извършени тестови пускове на стратегическа крилата ракета, както и изпитания на главното оръдие, автоматичните оръдия, системите за радиоелектронна борба и оборудването за откриване на цели и обработка на информация.

След като наблюдавал изпитанията от брега, Ким е наредил на военните да приключат всички тестове и разрушителят да бъде въведен в бойния състав на флота в рамките на два месеца.

Изпитанията са факт само дни след като в края на юни Северна Корея официално въведе в експлоатация първия си 5000-тонен разрушител „Чо Хьон“. На церемонията по приемането му Ким заяви, че програмата за ядрено въоръжаване на военноморските сили се развива по план.

След години, през които Пхенян поставяше основен акцент върху развитието на балистичните ракети, севернокорейският лидер все повече насочва вниманието си към модернизирането на военноморските сили. Сред основните приоритети са изграждането на атомна подводница и разработването на балистични ракети с възможност за изстрелване от подводници.

При представянето на петгодишната военна програма на конгреса на Корейската трудова партия през февруари Ким посочи именно тези проекти като стратегически приоритет.

Първият разрушител от новия клас – „Чо Хьон“, беше представен през април 2025 г. Тогава Ким го определи като важна стъпка към разширяване на оперативния обсег на въоръжените сили и към укрепване на способностите на страната за превантивен удар.

Според КЦТА корабът разполага със системи за противовъздушна и противокорабна отбрана, както и с балистични и крилати ракети, способни да носят ядрени бойни глави.

Южнокорейски представители и военни анализатори смятат, че корабът вероятно е построен с руска техническа помощ на фона на задълбочаващото се военно сътрудничество между Москва и Пхенян. Част от експертите обаче поставят под съмнение реалните бойни възможности на новите севернокорейски разрушители.

„Канг Кон“ беше представен през май 2025 г., месец след „Чо Хьон“, но беше сериозно повреден при неуспешното му спускане на вода в пристанището Чонджин. Инцидентът предизвика остра реакция от страна на Ким Чен Ун, който разпореди спешен ремонт. Властите обявиха, че корабът е бил повторно спуснат на вода през юни, но външни наблюдатели изразиха съмнения дали той действително е готов за пълноценна експлоатация.

Севернокорейският лидер вече е разпоредил изграждането на по два нови 5000-тонни бойни кораба годишно през следващите пет години, както и разработването на още по-голям разрушител с водоизместимост 10 000 тона.