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Ад край Солун: Пожар наложи спешна евакуация, градът потъна в черен дим

Пожарът е пламнал в дере в планински район. Жителите на селищата Антуполи, Филотеи и Галини са получили текстови съобщения на мобилните си телефони с призив за евакуация

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 юли 2026, 14:44
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Б ързо разрастващ се горски пожар избухна в събота вечерта близо до предградията на Солун, втория по големина град в Гърция. Местната противопожарна служба разпореди на жителите на три населени места северно от града да се евакуират незабавно.

Пожарът е пламнал в дере в планински район около 20:30 ч. и бързо се е разпространил към равнините, изпепелявайки предимно сухи треви и храсти. Въпреки че няма засегнати жилищни сгради, няколко търговски обекта са понесли материални щети. Огънят е обхванал текстилна фабрика, завод за рециклиране на отпадъци и фабрика за мебели, която е напълно унищожена.

Жителите на селищата Антуполи, Филотеи и Галини са получили текстови съобщения на мобилните си телефони с призив за евакуация.

Опразнен е и дом, в който са настанени 157 души със специални потребности. Около 120 от тях, които са подвижни, са настанени във физкултурен салон, а останалите са прехвърлени в психиатрична клиника, уточниха местните власти, цитирани от NOVA.

През нощта беше съобщено, че 76-годишен мъж е арестуван по подозрение за предизвикване на пожара. По данни на огнеборците той „не е изглеждал трезвен“.

Жителите на Солун са виждали пламъците и дори са чули експлозии от горящи запалими материали в засегнатите търговски обекти. Гъст черен облак дим и тежка миризма покриха предградията, западните райони на града и пристанището. Заради огромното количество складирана пластмаса в завода за рециклиране, окончателното потушаване на огъня е изключително трудно, а димът крие риск от замърсяване на въздуха.

С пламъците са се борили около 115 пожарникари с 38 специализирани автомобила, като по-късно броят им нарасна на 160 огнеборци с 50 пожарни коли, както и неуточнен брой доброволци. Противопожарни самолети са се включили за кратко в гасенето, но е трябвало да преустановят полетите след настъпването на нощта, което е позволило на огъня да се разгори. Авиацията е възобновила гасенето точно в 6:00 ч. сутринта.

Според властите към момента по-голямата част от пожара вече е овладяна и няма опасност той да се разпространи върху други имоти. Местни жители споделят, че първоначално са подценили ситуацията, но лошите условия през нощта са усложнили битката със стихията.

Гърция е добре запозната с горските пожари заради сухите и ветровити лета, но успя да премине през юни без сериозни щети. Първият голям пожар избухна в сряда в централната част на страната, като отне живота на мъж и 12-годишния му син.

В събота в района на Солун са бушували и други пожари, включително на полуостров Халкидики – предпочитана туристическа дестинация, както и край град Кукуш на север. До момента Гърция остава пощадена от екстремните горещини, които обхванаха голяма част от останала Европа.

Автор: Надежда Неменски
Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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