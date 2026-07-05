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Мистерия в Иран: Трима синове погребват Хаменей, къде е Моджтаба?

Столицата Техеран беше залята от огромни тълпи от скърбящи граждани, които се стекоха в голямата джамия „Имам Хомейни Мосала“, където са изложени ковчезите на Хаменей и няколко членове на неговото семейство

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 юли 2026, 12:24
Мистерия в Иран: Трима синове погребват Хаменей, къде е Моджтаба?
Траурната церемония за Али Хаменей в Техеран   
Източник: GettyImages

И ран навлезе във втория ден от мащабните многодневни траурни церемонии за убития върховен лидер аятолах Али Хаменей, който загина при съвместен американско-израелски удар.

Столицата Техеран беше залята от огромни тълпи от скърбящи граждани, които се стекоха в голямата джамия „Имам Хомейни Мосала“, където са изложени ковчезите на Хаменей и няколко членове на неговото семейство. Днешният неделен ден беше посветен изцяло на погребалните молитви, след което публичното сбогуване ще продължи.

Иранското министерство на здравеопазването обяви, че през следващите дни се очаква около 15 милиона души да се включат в церемониите, а властите изразиха официална благодарност към чуждестранните високопоставени лица, пристигнали за траурното събитие.

Кадри от Техеран: Милиони се сбогуват с Хаменей
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Иран Али Хаменей погребение
Иран Али Хаменей погребение
Иран Али Хаменей погребение
Иран Али Хаменей погребение

Синовете на покойния лидер на предна линия, но наследникът липсва

Кадри от държавните медии и видеорепортажи на световните агенции показаха трима от синовете на Хаменей – Мостафа, Мейсам и Масуд, които присъстваха лично на церемонията и заеха местата си сред опечалените. Голямата въпросителна обаче остава около втория син на аятолаха и негов официален наследник на поста върховен лидер – Моджтаба Хаменей. Той изобщо не се появи на траурното събитие, което засили съмненията около здравословното му състояние и повдигна сериозни въпроси за това кой всъщност управлява нацията в този критичен момент.

Смята се, че Моджтаба е бил ранен при същия въздушен удар, който отне живота на баща му, майка му и съпругата му. Новият върховен лидер остава в пълна нелегалност от началото на войната в края на февруари 2026 г. До този момент той не е показвал лицето си и не е пускал аудиозаписи с гласа си, а комуникира с поддръжниците си единствено чрез писмени изявления, разпространявани от иранските медии.

Мистерията около местонахождението му се задълбочи и от факта, че по-рано през седмицата той не присъства дори на частната възпоменателна церемония за покойната си съпруга. Макар че властите в Техеран детайлно описват празничните и траурните събития, липсват каквито и да е официални планове за публична поява на Моджтаба – решение, което анализаторите смятат за логично от съображения за сигурност.

Политическият и военен елит се събра около ковчега

В отсъствието на новия лидер, държавният елит на Иран демонстрира присъствие и единство по време на неделните молитви. Държавната телевизия показа висшите ръководители на страната, подредени пред издигнатата платформа с ковчезите, над които беше поставен по-малък ковчег.

Сред молещите се бяха президентът Масуд Пезешкиан, председателят на парламента и главен преговарящ с САЩ Мохамад Багер Галибаф, както и ръководителят на съдебната власт Голам-Хосейн Мохсени-Ежеи. На първия ред на официалните лица се открояваше и бригаден генерал Ахмад Вахиди, главнокомандващ на влиятелния Корпус на стражите на ислямската революция (КСИР).

Висш религиозен авторитет оглави молитвите, докато няколко мъже пренасяха ковчега на Али Хаменей пред плачещата тълпа, която отговаряше с песнопения на траурните звуци, ечащи от високоговорителите. На място се усещаше силен гняв и скръб, като част от присъстващите се заканваха да отмъстят за смъртта на своя лидер.

Напрежение в Ливан, Ормузкия проток и дипломатическа совалка зад океана

Докато Иран потъва в траур, регионалното и международното напрежение около кризата остава изключително високо. В Южен Ливан израелската армия обяви, че е ликвидирала въоръжен екстремист. Този инцидент се случва малко повече от седмица след като Израел и ливанското правителство подписаха споразумение с посредничеството на САЩ, предвиждащо изтегляне на израелските сили от две зони в Южен Ливан.

В същото време сериозни затруднения бяха отчетени и в стратегическия Ормузки проток. Данни за проследяване на кораби показаха, че няколко плавателни съда, опитващи се да прекосят водния път, като се придържат към бреговете на Оман, внезапно са сменили курса си и са се върнали обратно.

Въпреки първоначалните признаци за възстановяване на трафика, ситуацията в протока остава сложна, макар че най-малко три други кораба по-късно са успели да преминат успешно, но този път по-близо до иранската страна.

На дипломатическия фронт също се очаква раздвижване. Израелският премиер Бенямин Нетаняху проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, като двамата са се договорили за скорошна среща във Вашингтон. Тръмп потвърди информацията в интервю за Axios, като коментира в свой стил отношенията им с думите, че Нетаняху „знае кой е шефът“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
Али Хаменей Иран Траурни церемонии Моджтаба Хаменей Ирански върховен лидер Американско-израелски удар Техеран Ормузки проток Регионално напрежение САЩ и Израел
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