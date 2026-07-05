Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"

Н икола Цолов записа двойна победа на "Сълвърстоун", след като спечели и основното състезание от уикенда във Формула 2.

След като вчера беше най-бърз в спринта на легендарната писта, днес българинът доминира с перфектна тактика и се откъсна на върха в генералното класиране. Той вече има 141 точки, докато конкурентът му за първото място Габриеле Мини е със 124.

Цолов е първият пилот, който записва три поредни победи от Давиде Валсеки през вече далечната 2012 година в GP2 Сериите. Българския лъв също така дублира постижението на Люис Хамилтън отпреди 20 години, когато британецът също спечели две победи на „Силвърстоун“ в рамките на един уикенд, печелейки основното състезание и спринта от GP2 Сериите.

В днешното състезание Цолов направи силен старт от третата редица, като още в първите обиколки спечели три позиции. След това той контролира темпото и се възползва от по-доброто управление на гумите, за да настигне и изпревари ранния лидер Куш Майни.

Финалът българинът пресече с аванс от 3.2 секунди пред Рафаел Виягомес, който заложи на различна стратегия с по-дълъг първи стинт на твърди гуми. Трети завърши Майни.

В зоната на точките влязоха още Алекс Дън, Рафаел Камара, Габриеле Мини, Ноел Леон, Роман Билински, Джошуа Дюрксен и Тасанапол Интрапувашак.

Следващият кръг от шампионата ще се проведе след две седмици на пистата „Спа“ в Белгия.