Мазут изплува по плажовете, МОСВ предприе действия

Л етният сезон по българското Черноморие се изправи пред сериозно екологично предизвикателство. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предприе светкавични действия, след като вълните изхвърлиха сериозни количества нефтопродукти по плажните ивици.

Истински бум на оплаквания е регистриран в Регионалната екоинспекция (РИОСВ) в Бургас. Общо 21 сигнала за мазутни петна по плажовете на Южното Черноморие са подадени в рамките на броени часове. Експертите веднага са извършили огледи на място съвместно с Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Проверките са потвърдили притесненията на гражданите – по пясъка са открити множество лепкави мазутни топчета, довлечени от морските течения. Екоминистерството реагира остро, като издаде задължителни предписания на общините и концесионерите за незабавно и пълно почистване на засегнатите зони.

Мистерията в Камчия: Откъде дойде петролът?

Екологичният проблем не подмина и Северното Черноморие. Екипи от РИОСВ – Варна, Басейнова дирекция и Регионалната лаборатория направиха спешна инспекция на плаж „Романтика“ в курортния комплекс Камчия (община Аврен).

Там проверяващите се натъкнаха на сходна картина – пясъкът е осеян с черни, лепкави частици с твърда консистенция и характерен слаб мирис на петрол. При първоначалния оглед на брега не е открит източник на теча, което засилва основната версия на властите: замърсяването най-вероятно е причинено от дейността на плавателни съдове в открито море.

От морската вода в района вече са взети проби. Те се изследват в лаборатория за наличие на нефтопродукти, летливи органични съединения и опасните полихлорирани бифенили. Община Аврен също е принудена да започне спешно почистване по предписание на еколозите.

Проблемът с нефтените отпадъци по родното крайбрежие не е прецедент. Подобни инциденти се наблюдават периодично, като по данни на МОСВ по-рано през годината успешно беше почистен от нефтопродукти и популярният плаж „Кабакум - Север“ край Варна.