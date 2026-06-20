България

Мазут изплува по плажовете, МОСВ предприе действия

В Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас са постъпили 21 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажовете по Южното Черноморие

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юни 2026, 13:54
Мазут изплува по плажовете, МОСВ предприе действия
Източник: МОСВ

Л етният сезон по българското Черноморие се изправи пред сериозно екологично предизвикателство. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предприе светкавични действия, след като вълните изхвърлиха сериозни количества нефтопродукти по плажните ивици.

Истински бум на оплаквания е регистриран в Регионалната екоинспекция (РИОСВ) в Бургас. Общо 21 сигнала за мазутни петна по плажовете на Южното Черноморие са подадени в рамките на броени часове. Експертите веднага са извършили огледи на място съвместно с Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Проверките са потвърдили притесненията на гражданите – по пясъка са открити множество лепкави мазутни топчета, довлечени от морските течения. Екоминистерството реагира остро, като издаде задължителни предписания на общините и концесионерите за незабавно и пълно почистване на засегнатите зони.

Мистерията в Камчия: Откъде дойде петролът?

Екологичният проблем не подмина и Северното Черноморие. Екипи от РИОСВ – Варна, Басейнова дирекция и Регионалната лаборатория направиха спешна инспекция на плаж „Романтика“ в курортния комплекс Камчия (община Аврен).

Там проверяващите се натъкнаха на сходна картина – пясъкът е осеян с черни, лепкави частици с твърда консистенция и характерен слаб мирис на петрол. При първоначалния оглед на брега не е открит източник на теча, което засилва основната версия на властите: замърсяването най-вероятно е причинено от дейността на плавателни съдове в открито море.

От морската вода в района вече са взети проби. Те се изследват в лаборатория за наличие на нефтопродукти, летливи органични съединения и опасните полихлорирани бифенили. Община Аврен също е принудена да започне спешно почистване по предписание на еколозите.

Проблемът с нефтените отпадъци по родното крайбрежие не е прецедент. Подобни инциденти се наблюдават периодично, като по данни на МОСВ по-рано през годината успешно беше почистен от нефтопродукти и популярният плаж „Кабакум - Север“ край Варна.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Лилия Йорданова    
Черно море екологично замърсяване нефтопродукти мазут МОСВ РИОСВ плажове екологична криза морско замърсяване екологичен мониторинг
Последвайте ни
Атанасов обяви: Андрей Гюров ще е кандидат за президент, Кандев може да е вице

Атанасов обяви: Андрей Гюров ще е кандидат за президент, Кандев може да е вице

Без кафяви обувки: Разкриха строгия таен дрескод на Тръмп в Белия дом

Без кафяви обувки: Разкриха строгия таен дрескод на Тръмп в Белия дом

Делян Добрев напуска парламента

Делян Добрев напуска парламента

Голям обрат от 22 юни: Какво ще се промени за всяка зодия през следващата седмица

Голям обрат от 22 юни: Какво ще се промени за всяка зодия през следващата седмица

Мариан Найденов: Дигиталните медии много скоро ще задминат телевизията по media spend в България

Мариан Найденов: Дигиталните медии много скоро ще задминат телевизията по media spend в България

biss.bg
Електрическият X5 на BMW разчита на колосална батерия

Електрическият X5 на BMW разчита на колосална батерия

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 3 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 3 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 3 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари

България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за пране на пари

България Преди 1 час

Преди окончателното изваждане от списъка предстои още една последна проверка на място, която трябва да потвърди, че предприетите реформи се прилагат ефективно и са необратими

Бойко Борисов

Бойко Борисов: Не видяхме големия успех на Румен Радев

България Преди 2 часа

„Пазарът беше оставен умишлено и цените да бъдат вдигнати. Ако беше редовното правителство на Росен Желязков останало на власт, нямаше да допусне да се вдигнат по този начин“, заяви още лидерът на ГЕРБ

Полицията използва сълзотворен газ срещу антиправителствени протестиращи, блокирали магистрала във Винто, Боливия на 8 юни

Обявиха извънредно положение в Боливия

Свят Преди 3 часа

Решението, обявено от държавния глава в обръщения към нацията, отваря вратата за мобилизиране на военни сили навсякъде в страната в опит да се въведе ред

<p>Alfa Romeo Giulia възхвалява дизела (тест драйв)</p>

Alfa Romeo Giulia възхвалява дизела (тест драйв)

Технологии Преди 4 часа

Тази марка и този модел са истинско откровение със своите бензинови двигатели, но дизел? Да, в днешно време това звучи като грешка на еволюцията, но в действителност е среден пръст към политиците

Товарен влак падна от мост в Германия

Товарен влак падна от мост в Германия

Свят Преди 4 часа

Един човек е бил тежко ранен при инцидента

Дейви Чейс

„Мислех, че е фалшива новина“ - майката на Дейви Чейс проговори за смъртта на дъщеря си

Свят Преди 4 часа

„Бях съкрушена. Чувствах се така, сякаш нещо вътре в мен изстисква целия въздух от дробовете ми, и в същото време сякаш експлодирах навън“, каза тя пред Daily Mail в коментари, публикувани в петък

Малините станаха невиждан лукс: Защо плодът у нас стигна рекордна цена

Малините станаха невиждан лукс: Защо плодът у нас стигна рекордна цена

България Преди 5 часа

Около 10% от българската реколта се изнася, предимно към Германия. Останалата част се насочва към вътрешния пазар. Лошите климатични условия тази година оказват влияние върху качеството и количеството на реколтата

<p>Масирани проверки по морето: КЗП погва плажовете и ресторантите за цените</p>

Масирани проверки по морето: КЗП погва плажовете и ресторантите за цените

България Преди 5 часа

„Ще обхванем всички плажове, ще продължим и по ресторанти и хотели. Планирали сме проверки и съвместно с Министерството на туризма. Този процес ще бъде ускорен, тъй като сезонът започна”, заяви временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев

Нина Добрев

Нова любов? Засякоха Нина Добрев с мистериозен красавец

Любопитно Преди 6 часа

Канадската актриса от български произход Нина Добрев разпали нови слухове за любовния си живот, след като беше фотографирана да се разхожда в Ню Йорк с модела Дъглас Джоузеф и кучето си Маверик

Джаред Къшнър и Стив Уиткоф

Ще има ли мир? Пратеници на Тръмп отиват за преговори с Иран в Швейцария

Свят Преди 6 часа

Иранският външен министър Абас Аракчи планира да отпътува за Швейцария в събота, според източник, запознат със ситуацията. Източникът допълни, че това все още може да се промени

Влаковата катастрофа в Англия

Кръв, дим и писъци: Пътници от жп катастрофата в Англия разказват за ужаса

Свят Преди 6 часа

Машинист на влак загина, а 89 души бяха ранени, след като два влака се сблъскаха в района на Бедфорд. Единадесет души са получили изключително тежки наранявания, 22-ма са сериозно ранени

Баяхибе, Доминиканска република

Жертва и близо 1700 евакуирани при пожар в хотел в Доминиканската република

Свят Преди 7 часа

Трима души са били откарани в лечебни заведения, а на други шест е оказана помощ на място

Времето поднася летен подарък: До 36° и перфектни условия за море

Времето поднася летен подарък: До 36° и перфектни условия за море

България Преди 7 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Снимката е илюстративна

„Аз съм най-грозният мъж в света“: Рядката болест, която превръща мускулите в кости

Любопитно Преди 7 часа

Годфри Багума първи го заявява: „Аз съм най-грозният мъж в света! В целия свят!“

Кралицата на Шотландия Мария Стюарт

20 юни: Писмата от ковчежето, които свалиха една кралица

Любопитно Преди 7 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Полша отне най-високото отличие на Зеленски, Киев отговори: Стратегическа грешка

Полша отне най-високото отличие на Зеленски, Киев отговори: Стратегическа грешка

Свят Преди 15 часа

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че планира да върне отличие, което е получил от Полша

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Смениха емблематичната табела на Смолян

sinoptik.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg

След 3 години брак: Радина Боршош показа снимки от сватбата си

Edna.bg

Никол Кидман на 59: От масажистка до кралицата на Холивуд

Edna.bg

Мондиал 2026 прати в коша рекорда по червени картони

Gong.bg

Сензация! Роналдиньо се завръща - подписа с италиански клуб

Gong.bg

Нова измама: Мъж тегли кредити на чуждо име, ползва онлайн банкиране

Nova.bg

Задържаха дрогиран бургазлия без книжка, превозвал 27 мигранти

Nova.bg