Свят

Супертайфун от категория 5 заплашва островни територии на САЩ

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 юли 2026, 11:42
Супертайфун от категория 5 заплашва островни територии на САЩ
Източник: iStock/Guliver Images

Х ората в Гуам и Северните Мариански острови се преместиха в центрове за евакуация и направиха последните приготовления в неделя, часове преди супертайфунът Бави да премине през тихоокеанските територии на САЩ.

Прогнозите са, че Бави ще се разрази на запад над района от ранните часове на понеделник с ветрове от 260 километра в час, еквивалентни на ураган от категория 5, и пориви до 315 км/ч.

Националната метеорологична служба нарече тайфуна „много опасен“, предупреждавайки за ветрове със силата на „тропическа буря“ от неделя следобед или вечер и по-късно за „катастрофални“ щети близо до центъра на системата.

„Очаква се значително наводнение от проливни дъждове и крайбрежни наводнения“, съобщи метереологината служба на САЩ, като се прогнозират вълни до 10,7 метра, което е височината на 10-етажна сграда, създавайки „изключително опасни“ условия в морето. 

55-годишната Пинки Кубакуб каза, докато затваряше прозорците на заведението си в Гуам, че се е наредила на опашка рано в събота сутринта, за да купи шперплат за 500 долара от магазин за дървен материал. 48-годишната служителка в кол центъра Арабела Паулино каза: „Момичетата ми казваха, че е страшно. Къщата ми е от бетон, така че най-лошото, което може да се случи, е да се пърсне прозорец“. 

25-годишната японска туристка Мику Сакурай е трябвало да се върне в Токио с приятелите си в неделя, но полетът им е бил отменен заради времето. „Ще останем в хотела, когато дойде бурята. Страхувам се“, каза тя, когато започна да вали силен дъжд.

„Ел Ниньо“ 

Световните океани преживяха най-горещия си юни в историята си и може да достигнат нови върхове през следващите месеци, съобщи в сряда Морската служба на Европейския съюз „Коперник“. По-топлите океани спомагат за засилването на тропическите бури и добавят повече влага, която може да падне като проливни дъждове. 

Световната метеорологична организация предупреди в петък, че явлението „Ел Ниньо“, което обикновено се случва на всеки 2 до 7 години и продължава от 9 до 12 месеца, вече е започнало в тропическия Тихи океан и е вероятно да бъде силно.

Естественото климатично явление затопля повърхностните температури в централния и източния екваториален Тихи океан, което води до промени в световен мащаб във ветровете, налягането и валежите.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
Супертайфун Бави Гуам Северни Мариански острови Евакуация Ураган категория 5 Катастрофални щети Наводнения Океански вълни Ел Ниньо Тихоокеански територии на САЩ
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