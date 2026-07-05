Супертайфун от категория 5 заплашва островни територии на САЩ

Х ората в Гуам и Северните Мариански острови се преместиха в центрове за евакуация и направиха последните приготовления в неделя, часове преди супертайфунът Бави да премине през тихоокеанските територии на САЩ.

Прогнозите са, че Бави ще се разрази на запад над района от ранните часове на понеделник с ветрове от 260 километра в час, еквивалентни на ураган от категория 5, и пориви до 315 км/ч.

Националната метеорологична служба нарече тайфуна „много опасен“, предупреждавайки за ветрове със силата на „тропическа буря“ от неделя следобед или вечер и по-късно за „катастрофални“ щети близо до центъра на системата.

„Очаква се значително наводнение от проливни дъждове и крайбрежни наводнения“, съобщи метереологината служба на САЩ, като се прогнозират вълни до 10,7 метра, което е височината на 10-етажна сграда, създавайки „изключително опасни“ условия в морето.

55-годишната Пинки Кубакуб каза, докато затваряше прозорците на заведението си в Гуам, че се е наредила на опашка рано в събота сутринта, за да купи шперплат за 500 долара от магазин за дървен материал. 48-годишната служителка в кол центъра Арабела Паулино каза: „Момичетата ми казваха, че е страшно. Къщата ми е от бетон, така че най-лошото, което може да се случи, е да се пърсне прозорец“.

25-годишната японска туристка Мику Сакурай е трябвало да се върне в Токио с приятелите си в неделя, но полетът им е бил отменен заради времето. „Ще останем в хотела, когато дойде бурята. Страхувам се“, каза тя, когато започна да вали силен дъжд.

„Ел Ниньо“

Световните океани преживяха най-горещия си юни в историята си и може да достигнат нови върхове през следващите месеци, съобщи в сряда Морската служба на Европейския съюз „Коперник“. По-топлите океани спомагат за засилването на тропическите бури и добавят повече влага, която може да падне като проливни дъждове.

Световната метеорологична организация предупреди в петък, че явлението „Ел Ниньо“, което обикновено се случва на всеки 2 до 7 години и продължава от 9 до 12 месеца, вече е започнало в тропическия Тихи океан и е вероятно да бъде силно.

Естественото климатично явление затопля повърхностните температури в централния и източния екваториален Тихи океан, което води до промени в световен мащаб във ветровете, налягането и валежите.