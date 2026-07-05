България

Инцидент в Русе: Паднало дърво смачка две коли и блокира улица в центъра

Инцидентът на улица „Църковна независимост“ се размина без пострадали граждани, но нанесе материални щети върху два автомобила. Екип на пожарната своевременно обезопаси района, отстрани дървото и възстанови блокираното движение

5 юли 2026, 15:24
Инцидент в Русе: Паднало дърво смачка две коли и блокира улица в центъра
Източник: БТА

Д ърво е паднало на улица "Църковна независимост" в центъра на Русе. При инцидента не са пострадали хора.

Има нанесени материални щети върху два автомобила, паркирани от двете страни на пътното платно. На място пристигна екип на "Пожарна безопасност и защита на населението", който обезопаси района и спря движението по улица "Църковна независимост" в участъка между улиците "Любен Каравелов" и "Тодор Александров".

Служителите на реда се заеха и с рязането и отстраняването на дървото. След това движението в района беше възстановено. 

Източник: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков    
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