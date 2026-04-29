Петно от мазут на варненски плаж, има ли замърсяване

Н яма видими замърсявания от нефтопродукти на плажа или в морето край Варна. Това показа проверката на Басейнова дирекция „Черноморски район“, каза за БТА директорът на регионалната структура Явор Димитров.

Проверяват сигнал за петна от мазут в морето край Варна

Дирекцията се самосезира от изтекла в социалните мрежи информация, че по пясъчната ивица между втора и трета буна в града има мазутни петна.

"Не са открити видими замърсявания нито на брега, нито по камъните, или във водата", посочи Димитров.

Огледани са и районите на север и на юг от предполагаемото петно. Екипът на дирекцията е взел проби, които предстои да бъдат изследвани.

По думите на Димитров, резултатите ще станат ясни през следващата седмица и ще бъдат оповестени.

Граждани по-рано споделиха видео в социалните мрежи.

"Последствия ще има за флората и фауната, както и за качеството на водата. Вероятно ще загинат и риби", коментираха варненци.