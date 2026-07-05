Тежкък инцидент в Исперихско: Комбайн преряза ръката на 36-годишен работник

Т ежък инцидент по време на работа в землището на село Вазово, община Исперих, завърши с прерязана ръка на работник, информираха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Разград. Информацията за злополуката е подадена на спешния номер 112 в петък, 3 юли, около 10:30 ч. сутринта.

Произшествието е станало в ожъната нива, където 36-годишен мъж, жител на село Владимировци, е извършвал ремонтни дейности по работещ зърнокомбайн. По време на поправката работникът е паднал от около 2,4 метра височина, след като е изгубил баланс. При падането дясната му ръка е била захваната от вариаторните шайби, които са били задвижвани от вършачния барабан на машината.

Раненият е транспортиран незабавно до Многопрофилната болница за активно лечение в град Разград с дълбока прорезна рана на крайника. За инцидента вече е информирана териториалната Инспекция по труда, а от полицейското управление в Разград допълниха, че по случая е стартирало досъдебно производство.

Тази злополука идва на фона на официалните статистически данни, според които през първите три месеца на текущата година служителите на Дирекция „Инспекция по труда“ са осъществили общо 234 инспекции в 250 производствени бази и фирми на територията на област Разград. По време на тези проверки са засечени почти 1200 нарушения.

От тях 744 случая са свързани с неспазване на правилата за здравословна и безопасна работна среда, докато останалите 438 пропуски касаят трудово-правните взаимоотношения между работодатели и служители

Освен това, на заседание на Областния съвет по условия на труд през април тази година, старши инспекторът от Териториалното поделение на НОИ в Разград Станимир Стойчев отчете, че в региона се наблюдава трайна тенденция от изминалите години, при която трудовите инциденти засягат предимно по-възрастни работници и служители.